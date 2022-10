Buscan consolidar a Peñasco como destino mundial

Hermosillo, Sonora.- La consolidación de Puerto Peñasco como un destino de Sonora a nivel mundial busca la Secretaría de Turismo a través de eventos deportivos, conectividad aérea y mostrando sus atractivos turísticos.

La Secretaria de Turismo en Sonora, Célida Teresa López Cárdenas, informó que este fin de semana se llevará a cabo la Gran Carrera del Desierto en Peñasco con la participación de más de 240 corredores de México, Argentina, Colombia, Brasil y Estados Unidos.

Señaló que el objetivo de este evento es colocarlo como un producto en los mercados de los ultra-maratones como uno de los más grandes del mundo, por la oportunidad que ofrece de poder disfrutar de la diversidad de El Pinacate y su combinación entre playa, desierto y volcanes.

“Nosotros queremos que sea una de las carreras obligadas para todos los apasionados de las grandes carreras y los ultra-maratones extremos. No hay muchos desiertos en el mundo como el de Sonora y estamos convencidos que con este producto turístico se pueda duplicar cada año durante los cinco años del Gobierno del Doctor Alfonso Durazo”, puntualizó.

Ya está muy cercana la Gran Carrera del Desierto en Peñasco, ¿cómo va la participación?, ¿cuántos corredores se han registrado y de qué lugares?

Este fin de semana se llevará a cabo la Gran Carrera del Desierto es uno de los eventos deportivos de impacto turístico de los más grandes que tenemos conciencia de la promoción de Puerto Peñasco, Sonora. Nos ha permitido generar un posicionamiento del destino no solamente Sonora sino a nivel México, hay corredores que vienen de Ciudad de México, Guadalajara, pero también tenemos corredores del estado de Chihuahua, tenemos gente que nos está visitando de Arizona, de Brasil, Argentina, están confirmados corredores también de Colombia. Estoy muy contenta porque también hay muchos grupos de corredores en el estado que nos van a visitar, hemos hecho una amplia difusión de este

“Estamos realmente contentos de poder lograr que Tijuana tenga conectividad con Peñasco”, dijo Célida Teresa López Cárdenas, secretaria de Turismo de Sonora. mercado deportivo, los ultra-maratones tienen una comunidad enorme en todo el estado y por lo general estos ultra-maratones son parte de un circuito. Lo que buscamos es que la Gran Carrera del Desierto de Sonora se inserte en estos circuitos mundiales en donde ya los corredores profesionales no solamente van al maratón de Boston o al maratón de Berlín, sino que también Sonora logre colocarse como una de las carreras épicas, son 242 personas las que tenemos registradas hasta el día de ayer en las diferentes categorías, por supuesto la mayoría el 40% de los registrados van a correr solamente los diez kilómetros, no es fácil correr esta carrera en el desierto literal hay un gran tramo que solamente son dunas de arena esto requiere una gran condición física. Los diez, 25, 50 y 75 kilómetros son las cuatro modalidades, estamos buscando que esta sea una experiencia que logremos compartir no solamente es importante llevar a cabo la carrera sino que una vez que se lleve a cabo el producto seamos capaces de colocarlo en los mercados como la experiencia de haber vivido un ultra-maratón en el desierto de Sonora, que es uno de los más grandes del mundo, con mayor diversidad, con la gran fortuna de tener ahí en el desierto uno de los patrimonios de la humanidad que es El Pinacate. Una combinación entre playa, desierto y volcanes.

Invitar a todos los bajacalifornianos a visitar Sonora y obviamente a la Gran Carrera del Desierto que es este fin de semana y no solamente este fin, estamos muy bendecidos hay muchísima cultura, gastronomía, cultura.

¿Cómo se diseñó la ruta para que pueda ser atractiva para los Ultra Trail Runners?

En un principio se quería hacer la carrera en las faldas del volcán, se pensaba en la posibilidad de internarse en la Reserva de la Biósfera de El Pinacate, sin embargo hay un manejo de toda la reserva, la Conanp es quien lleva la rectoría y el cuidado de la reserva y por supuesto que nos dijeron que podíamos hacer todo lo que quisiéramos fuera de la reserva, de tal manera que no podemos llevar a cabo ninguna actividad que dañe la preservación incluso para poder internar a la Reserva de la Biósfera, vivir los campamentos que ya hay muchas empresas que te ofrecen esta posibilidad las rutas estaban preestablecidas, nadie puede caminar fuera de estas rutas precisamente porque hay lugares donde la lava en el momento donde se lleva a cabo el contacto del humano se queda la huella ya no se puede retroceder el tiempo. La propia Conanp y los organizadores de la carrera buscaron un escenario donde sin privar de esta oportunidad de vivir la experiencia del desierto, de vivir sobre las dunas, se encontró un espacio cerca de la playa San Jorge donde se le conoce como La Pintada, donde tenemos una gran cantidad de dunas del desierto, otras áreas que están fuera de la Reserva de la Biósfera pero que también tienen una majestuosidad impresionante, de hecho son las dunas de arena más grandes de Sonora, son las que están en el Alto Golfo, en San Luis Río Colorado, esos fueron los dos escenarios que se valoraron y para poder lograr esta promoción, Puerto Peñasco por ser el destino turístico que más millones de dólares capta al año, el mayor generador de divisas del sector turístico, obviamente el Secretario de Turismo, Miguel Torruco, dio su venia para que fuera en Puerto Peñasco. Hay que agradecerle mucho al secretario que por cierto estará con el Gobernador el domingo en la premiación en el área de la playa de San Jorge.

Hemos tenido que conseguir antídotos para atender posibles mordeduras de víboras de cascabel que esperemos que no los tengamos que utilizar, pero hay un despliegue de paramédicos para atender a cualquier persona, una deshidratación o un desmayo. Esperamos que los participantes se lleven una gran experiencia, ya estamos listos, tenemos las medallas, los reconocimientos y en este contexto destacar el valor y la identidad del pueblo originario de tohono o’odham que la medalla también hace alusión a estos pueblos originarios. Hay una página para las personas que quieran participar que es la página https://www.grancarreradeldesierto. com y ahí pueden registrarse, ahí

¿Cuál es la expectativa para el Gobierno del Estado con esta competencia?

Bueno nuestra expectativa es nacer y nacer como un destino turístico y competir a nivel mundial, nosotros queremos que sea una de las carreras obligadas para todos los apasionados de las grandes carreras y los ultra-maratones extremos. No hay muchos desiertos en el mundo como el de Sonora y estamos convencidos que con este producto turístico vamos a tener la posibilidad de que se pueda duplicar y que cada año durante los cinco años del Gobierno del Doctor Alfonso Durazo se instale como uno de los productos de los grandes eventos de promoción turística y deportiva así como otros eventos que hemos estado innovando como en esta administración. El deporte puede ser un gran aliado para generar esta visibilidad, hay muchísima gente que no conoce Sonora, hay mucha gente que jamás ha logrado hablar del destino y estamos luchando porque nuestra identidad, nuestra cultura se conozca.

Tras la pandemia, ¿cómo se ha desarrollado el turismo en Sonora?

Para nosotros octubre es crucial, este mes de octubre cerramos la plaza Hermosillo con el Congreso Minero que ha sido uno de los eventos más importantes en ocupación hotelera, estamos casi por superar los números de 2019. El 2019 fue un año maravilloso para el sector turístico nunca se había tenido el ingreso anteriormente de 2% de hospedaje y este 2022 estamos muy cerca de lograrlo.

El destino que más rápido se recuperó fue Puerto Peñasco porque obviamente la cercanía que se tienen de Arizona, la riqueza del turismo carretero, no dependemos nosotros de ninguna conectividad aérea realmente Puerto Peñasco se ha desarrollado y es un destino de Arizona, de nosotros depende que sea el destino de California, de Texas, de obviamente muchos otros estados de la Unión Americana y para eso si necesitamos conectividad.

El Gobernador ha hablado de la creación del proyecto Mar de Cortés con los estados de BCS, BC, Sinaloa y Nayarit, para impulsar el turismo en esta zona del País, ¿qué avance tiene?

Este fin de semana se llevará a cabo la Carrera del Desierto en Peñasco con la participación de más de 240 corredores de México, Argentina, Colombia, Brasil y Estados Unidos.

Primero en esta mesa de gobernadores del Pacífico se acordó crear la marca Mar de Cortés, la marca se crea con un concepto y es lograr que se posicione esta región del Norte del país como una región turística y obviamente poder competir con otras zonas principalmente la Riviera Maya. Tenemos la gran fortuna de esta comunión ideológica de los gobernadores y la gobernadora, qué vamos a hacer en 2023, empezar a visibilizar esta alianza con varios proyectos de posicionamiento de marca, hay un presupuesto que todos los gobernadores están destinando para la promoción de la marca. Por primera vez vamos a tener el tianguis de México que es el evento más importante de la industria turística, el pabellón del Mar de Cortés, hemos hecho el procedimiento para registrar la marca como tal y lo que estamos buscando que los mercados que están visitando los destinos más consolidados del Mar de Cortés visiten otros lugares, que el europeo, canadiense que está llegando a Loreto, Los Cabos, a La Paz pueda considerar visitar al Valle de Guadalupe, pueda considerar visitar Puerto Peñasco, el europeo que está visitando la Riviera Nayarit pueda visitar Mazatlán y trasladarse a San Carlos y eso requiere algo muy importante que es la conectividad aérea interestatal. Esto es un reto importante, de los más importantes que tenemos

Lo que buscamos es que la carrera del Desierto de Sonora se inserte en estos circuitos mundiales en donde ya los corredores profesionales no solamente van al maratón de Boston o al maratón de Berlín, sino que también Sonora logre colocarse como una de las carreras épicas, son 242 personas las que tenemos registradas hasta el día de ayer en las diferentes categorías” que lograr.

¿Cuáles son las expectativas para Sonora una vez terminada la carretera Guaymas-Chihuahua en el sector turístico?, ¿qué destinos serán los más favorecidos?

Definitivamente San Carlos, Guaymas como destino turístico, para nosotros esa carretera va a significar el antes y el después. Tenemos que tener la visibilidad de que cuando eso suceda nos vamos a quedar muy cortos, de hecho hoy ya tenemos una deficiencia hotelera muy grande en San Carlos, no tenemos suficiente oferta.

Hay inversión, se está considerando en los próximos años que San Carlos reciba una de las inversiones más grandes en su historia, más de 5 mil millones de pesos de algunos grupos de empresarios que le están apostando a nuevas marinas. Y este proyecto que se nos ha presentado desde la construcción de un nuevo hospital, de la certificación y nivel que tiene el Hospital San José pues nos va a permitir generar otra nueva oportunidad que es el turismo médico, hay muchísima movilidad desde el punto de vista inmobiliaria, nueva construcción de torres, los modelos de negocios del motel condominio que esto va generando una nueva oportunidad para el destino, sin embargo hago hincapié que lo que nosotros tenemos que hacer es generar mayor infraestructura hotelera, San Carlos tiene que prepararse para recibir a todo este mercado de Chihuahua, creo sinceramente que sin conectividad aérea que sí es un tema pendiente, necesitamos conectarnos vía aérea Chihuahua-Guaymas.

Ante la relevancia que le ha dado el Gobernador al turismo y que ha destacado el potencial que tiene Sonora, ¿Hay alguna meta de incrementar la participación del PIB del sector turismo en Sonora?, ¿actualmente cuánto representa?

Las cifras oficiales tanto de Inegi como de Seguro Social es de 3.5%, el Gobernador lo ha comentado en varias ocasiones ya cuando haces un análisis con el CIAD, con el Colegio de Sonora, con la Universidad de Sonora, los estudios de la economía de este sector turístico hablan que la realidad es de un 7%, sin embargo hay mucho comercio y muchos empleos que se registran al Seguro Social como otras actividades. Entonces si tomamos esos análisis, el Gobernador ha dicho que tenemos que crecer un 20% y esto realmente titánico, es muy complejo lograr competir con otras industrias como: comercio, manufactura, la industria minera, agropecuaria, tenemos que hacer un gran esfuerzo y aquí lo importante es la generación de empleos que no son informales sino que realmente impacten y se puedan registrar como un ingreso de la actividad económica. Es muy benévola la industria de turismo, hay mucha gente que se beneficia sin necesariamente estar en la economía formal. Con todas estas inversiones que se están haciendo en el puerto de Guaymas va a generar un gran impacto en el turismo.

Estoy convencida que Baja California que es nuestro vecino, que tiene mucho que aprender, mucho que conocer, hay muchísimo que ofrecer a Baja California, invitar a toda la gente de Tijuana a que tome este vuelo de Calafia, los viernes y los lunes es un vuelo muy cómodo, son 40 minutos, estamos realmente contentos de poder lograr que Tijuana tenga conectividad con Peñasco.

¿Cómo ha funcionado el vuelo Peñasco-Tijuana, hay planes de incluir nuevas rutas aéreas?

Sí, tenemos muchos planes estamos enfrentándonos a una etapa difícil para las líneas aéreas mexicanas, no es sencillo que una línea aérea abra nuevos destinos, están más bien fortaleciendo los consolidados pero la búsqueda de los nuevos vuelos lo estamos haciendo en Estados Unidos. Estamos buscando que líneas aéreas norteamericanas nos puedan visitar, nos interesa muchísimo el vuelo Los Ángeles-Puerto Peñasco, nos interesa muchísimo el vuelo Los Ángeles-Guaymas, tenemos que lograr el vuelo Phoenix-Guaymas, Phoenix-Puerto Peñasco y tenemos que conectarnos con Chicago, con Boston, son las dos plazas que más nos visitan después de Arizona y hay una gran comunidad que está viviendo en Boston y que ha hecho comunidad en Boston, sonorenses que se quedaron allá, que tienen familia pero muchos amigos vienen y nos visitan y también hay un comercio importantísimo que nosotros estamos visualizando por Airbnb Expedia y todas las plataformas digitales reportes del gran crecimiento de rentas a través de estas plataformas. La ruta Peñasco-Tijuana ha funcionado bien, obviamente es una ruta que está madurando, viene una etapa difícil que es el invierno, sin embargo ahí estamos buscando mucho que el canadiense que está radicado en La Paz, en Los Cabos, en Loreto pueda tomar este vuelo y pueda pernoctar en Puerto Peñasco, tenemos mucha confianza que el vuelo siga funcionando muy bien.