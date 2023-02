Realizan en Rosarito campaña de detección de osteoporosis y artritis

Rosarito, BC.- Para detectar a tiempo la presencia de osteoporosis y artritis, se realiza una campaña de prevención a través de la Sociedad Latina y la fundación Salvado Huesos, la cual inició este martes y terminará el próximo domingo.

Marco Aurelio Villa Pérez, coordinado de la campaña denominada Salvado Huesos, explicó que esta es una campaña nacional enfocada en la prevención en cuestiones de osteoporosis y artritis y se realiza cada año.

En esta ocasión se encuentran en el estacionamiento del DIF Municipal de Rosarito, donde estarán atendiendo en horarios de 9:00 a 16:00 horas, y el estudio tiene un costo de 50 pesos y solo toma unos minutos conocer los resultados, explicó el coordinador.

Foto: Carmen Gutiérrez

Se puede acudir sin cita

Dijo que no es necesario que la gente saque cita para practicarse el estudio que consiste en un escaneo externo del cuerpo y solo se pide ser mayor de edad, no estar embarazada y no tener marcapasos.

Explicó que la prevención es fundamental y este estudio debe realizarse por lo menos una vez al año para su detección a tiempo, porque por ejemplo en el caso de la osteoporosis no hay síntomas y en muchas ocasiones el paciente se entera que padece esta enfermedad tras una fractura.

Hizo una invitación para que la gente acuda a practicarse este sencillo examen que podría salvar sus huesos.