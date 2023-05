IMOS Rosarito recibe quejas por extorsiones de inpectores de transporte

Rosarito, BC.- Por presuntas extorsiones cometidas por inspectores municipales de transporte, llegan quejas a la delegación del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), en Rosarito, no solo de transportistas sino también de particulares que sin dedicarse al transporte de mercancías, son detenidos por estos funcionarios.

Antonio Serret Rodríguez, delegado del IMOS en la localidad, explicó que las quejas ocurren mayormente sobre el bulevar Popotla y el Corredor 2000, según refieren los afectados, situación que ya se ha reportado al Departamento de Control Vehicular.

“Les estamos pidiendo que se haga por escrito la denuncia, para que sea canalizada al área jurídica del IMOS y a su vez, la entreguen al municipio a través de la Sindicatura y se pueda sancionar a los malos elementos”, explicó.

Antonio Serret Rodríguez, delegado del IMOS en Rosarito.

Inspectores no pueden extralimitarse en sus funciones

Dijo que si bien corresponde al Estado todo lo relacionado con el transporte, aún no se aprueba la ley en la materia, que pueda armonizarse con lo que establece la ley general y por ello, algunas atribuciones las tienen los municipios, pero no pueden extralimitarse en sus funciones.

Detalló que por ejemplo algunos comerciantes han indicado que se les exige una licencia tipo “C”, cuando transportan artículos personales o algún mueble en la caja de una camioneta tipo pick up, lo que no es aplicable, ya que no se está haciendo ningún tipo de negocio con ello.

Agregó que la tarea principal de los inspectores es la movilidad y no tanto multar a los vehículos particulares o a los taxistas, pues en el caso del transporte público corresponde al IMOS sancionar si se incumple con algo.

Fotos: Carmen Gutiérrez

Piden a afectados denunciar

Pidió a particulares y transportistas que se sientan agredidos o tengan dudas sobre el actuar de los inspectores, que hagan las denuncias correspondientes, para poder actuar.

Recientemente el Síndico, Jaime Ibarra, indicó que actualmente en esta dependencia se han presentado catorce quejas en contra de inspectores de la Secretaría de Movilidad Municipal, seis de ellas dirigidas a un elemento, que se encuentra suspendido, mientras se realizan las investigaciones.