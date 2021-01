En riesgo habitantes por grúa torre en peligro de desplomarse en Rosarito

Rosarito, BC.- Una calcomanía con la leyenda “De alto riesgo” y la recomendación de evacuación a los habitantes, se colocó en una grúa torre que ha permanecido adosada en un condominio en construcción desde hace 15 años y que los fuertes vientos recientes desprendieron en una de sus partes y que amenaza con desplomarse.

El edificio se ubica a la altura del kilómetro 36 de la carretera libre Rosarito-Ensenada y pegado a éste hay al menos cinco viviendas que podrían verse afectadas en caso de que la estructura metálica de aproximadamente de 60 metros de altura, se derrumbara en caso de que se presenten más vientos.

Edgardo Sánchez, habitante del lugar, explicó que el martes por la noche escuchó un tronido y una lámina de la grúa cayó encima de su techo y además, se dio cuenta que tornillos que fijaban la grúa a la pared del edificio se desprendieron.

Dice que lo que ellos quieren es que se arregle el problema o quiten la grúa, que lleva más de 15 años y que ahora la propiedad pertenece a un banco.

Pablo Piña, guardia del edificio, quien además vive en él, narró que fue el martes por la noche cuando el viento, que era muy fuerte, tronó un cincho de arriba de la grúa y tambaleaba.

Y aunque llegó Protección Civil y Bomberos, se fueron del lugar, porque no podían hacer nada, aunque dijo que el banco ya tiene conocimiento, por lo que espera que la grúa sea retirada del lugar, para que no cause daños a las viviendas aledañas.

A ese respecto, Atziri Casillas, de Protección Civil del Ayuntamiento, mencionó que en conjunto con personal de bomberos, se verificaron las estructuras del edificio y se clasificó la estructura de la grúa como de alto riesgo, así como las viviendas de los lados.

Añadió que se enviará un oficio al propietario o encargado del edificio a fin de que se traiga un experto en estructuras para determinar si se acomodará la estructura que se rompió o se removerá la grúa.

Mientras tanto, los habitantes del lugar serán notificados sobre los riesgos que hay en el sitio, pues el peligro de que la grúa se desprenda por completo y dañe sus viviendas es real.