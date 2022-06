Jornaleros de San Quintín manifiestan inconformidades laborales

Ensenada, B.C.- Miembros del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas se reunieron con el Secretario del Trabajo, Alejandro Arregui Ibarra, para externar su inconformidad ante la falta de cumplimiento en el reparto de utilidades por pate de algunas empresas.

El secretario de Organización del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, Lorenzo Rodríguez Jiménez, manifestó que hay una serie de inconformidades que se vienen arrastrando desde hace muchos años, sin embargo, la gota que derramó el vaso fue la falta de pago de utilidades de gran parte de las empresas agrícolas de San Quintín.

Hay inconformidades en las prestaciones mínimas establecidas en la Ley Federal del Trabajo, como vacaciones, días festivos, pago de horas extras, entre otras prestaciones mínimas, y por las condiciones generales que siguen habiendo, hablando específicamente en que muchos encargados de los ranchos siguen maltratando y discriminando a muchos de nuestros compañeros en los ranchos agrícolas”, expresó.

Denunció que en algunos ranchos las condiciones son inhumanas, ya que no cuentan con baños cercanos para que los trabajadores puedan hacer sus necesidades, ni les llevan agua para poder hidratarse durante una larga jornada bajo el sol, entre otras quejas que son recurrentes entre los jornaleros.

“Por esa razón siempre ha habido una inconformidad por nuestra parte y por parte de los propios trabajadores, pero el movimiento empieza a arreciar nuevamente hace aproximadamente dos meses en Rancho Santa Mónica donde los trabajadores se fueron en paro y nos pidieron apoyo parta respaldarlos para exigir un aumento a las cajas de fresa cosechadas”, recordó.

Comentó que las cajas en ese rancho se estaban pagando muy bajo, en 18 pesos, sin embargo, lo mismo les pagaban si eran días festivos o domingos que generalmente es el día de descanso.

“Salían muy tarde y lo mismo les pagaban la primera caja cuando entraban a las seis de la mañana o la última caja cuando salían a las siete de la noche, decidieron irse a un paro que duró dos días y logramos negociar con la empresa para que diera un aumento para los compañeros en cuestión de las cajas cosechadas, días festivos, horas extras y domingos laborados, esto se logró hace dos meses”, detalló.

No obstante, refirió que en mayo algunas empresas empezaron con el reparto de utilidades, pero la gran mayoría no estaba cumpliendo.

“Esto provocó que empezaran varios paros dentro de Rancho Nuevo Produce, luego nos fuimos a paro con los compañeros de Felipe Ruiz Esparza Arellano, también nos tocó acompañar a los compañeros de Rancho Fragaria, entre otras, fueron alrededor de cinco empresas las que entraron en paro por el tema de utilidades, estas empresas entregaron cantidades muy bajas, hablando de, 80 pesos, 100 pesos, 200 pesos y hasta 400 pesos, para gente que trabajó todo el año, desde nuestro punto de vista parecía una burla”, expresó.

El secretario de Organización del Sindicato consideró que son cantidades absurdas, ya que las empresas del Valle de San Quintín exportan principalmente “berries” a Estados Unidos y Canadá, generando ganancias millonarias en dólares.

“No puede ser que les den 60 pesos u 80 pesos de utilidades a los compañeros trabajadores, no puede ser que se sigan excusando diciendo que no han tenido utilidades durante estos años, a través de estos paros principalmente lo que solicitamos es que nos otorgaran una hoja de su declaración fiscal del año 2021 para ver si realmente no tuvieron utilidades, porque una cosa es decirlo y otra cosa es lo que dice el documento”, declaró.

Reunión con la Secretaría del Trabajo

Por su parte, el Secretario del Trabajo, Alejandro Arregui Ibarra, informó que han estado llevando a cabo una campaña de inspección, con el fin de verificar y vigilar el cumplimiento por parte de las empresas agrícolas.

“Esta campaña inició en el mes de mayo, todo el mes estuvimos verificando, tratándose de personas morales la fecha límite de cumplimiento era el último día de mayo y para personas físicas es el 29 de junio, en la empresa donde ellos se manifestaron era una persona física y les explicamos que el vencimiento era hasta el mes de junio”; explicó.

El funcionario comentó que revisarán los casos donde hay inconformidad para verificar si las empresas pagaron lo que corresponde conforme a derecho.

“Este es un proceso que continuaremos deliberando como parte de las inspecciones, hay dos supuestos, la empresa que paga utilidades a partir de que tuvo en su declaración anual un resultado positivo en su balance, y el segundo momento es si se pagaron conforme establece la ley”, indicó.

En relación a los jornaleros que denunciaron que recibieron cantidades mínimas, el Secretario del Trabajo declaró que la mayoría son trabajadores eventuales, que habían trabajado solamente algunos días.

“En el caso de los trabajadores del campo la gran mayoría son trabajadores eventuales que trabajan por temporadas, esto hace que se reduzcan los días que se tomen como marco de referencia para el reparto de la utilidad”, argumentó.

Arregui Ibarra reconoció que si hay empresas que presentaron datos que no concuerda a lo que por ley corresponde.

“Hemos detectado algunos errores en el procedimiento de cálculo del pago y hay algunas empresas que hemos identificado que aun teniendo utilidades no han repartido y en esas se inicia el proceso sancionatorio y se les conmina a que corrijan y cumplan con esta responsabilidad legal, pero debo reconocer que el mayor número de empresas han cumplido con esta prestación”, aclaró.