Eventos masivos molestan a los habitantes del Valle de Guadalupe

Ensenada, B.C.- Debido a que cada vez se realizan más eventos masivos en el Vale de Guadalupe, principalmente conciertos, el presidente de la Unión de Ejidos de la Zona Norte de Ensenada, Rafael Romo Pereida, manifestó que los habitantes de la zona están inconformes con este tipo de eventos.

“Los que vivimos aquí sí sabemos que antes este era un valle tranquilo, bonito y no había muchos problemas ni tanta inseguridad, ahora que hay grandes vinícolas que hacen conciertos masivos, acarrean mucha gente que están provocando grandes problemas”, opinó.

En ese sentido, señaló que en cada evento ingresa un promedio de 10 mil a 15 mil personas a lugares que generalmente no cuentan con permisos y se consumen grandes cantidades de alcohol.

La grave crisis de agua

“Se ponen muy borrachos y nos tumban cercos, no dejan ningún peso aquí en el pueblito, lo que dejan es pura destrucción, y atoran el trágico, duramos hasta media hora para poder cruzar en la carretera, además los policías y los bomberos se van a estos masivos porque ni siquiera contratan, y nosotros nos quedamos si bomberos y sin patrullas”, exclamó.

Por otra parte, el presidente de LA Unión de Ejidos lamentó las condiciones de las calles del Valle de Guadalupe, y consideró que no todo son las vinícolas, las autoridades también deben prestar atención a los habitantes.

Aquí ya le dicen bache de Guadalupe en lugar del Valle de Guadalupe por tanto bache que hay, nada más hay arreglos de caminos cuando va a haber una visita del presidente”, apuntó.

Romo Pereida dijo que lo que no se puede esconder es la grave crisis de agua que atraviesa la zona, no en el tema de producción agrícola, en cuestión de consumo humano.

“Aquí en el Valle de Guadalupe están poniendo en primer lugar el vino que al humano, toda el agua que van a estar sacando de Tijuana se la van a dar a los vitivinicultores para extender sus plantaciones, se me hace incongruente, no hay un crecimiento integral, simplemente están poniendo los ojos en un solo sector y no nos están poniendo atención a los ciudadanos del valle”, declaró.