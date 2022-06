Considera Cmic que debe haber un ajuste importante a la tarifa del agua

Ensenada, B.C.- Ante la crisis que se vive en Ensenada por la falta de agua, el vocero de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Héctor Ramos García, consideró que debería haber un ajuste a la tarifa.

“El tema del agua es ahorita el de mayor prioridad para nuestro gobierno, para dar un servicio a la gente y satisfacer las necesidades, además de que es importantísimo para el crecimiento económico y para la inversión, el no tener agua hace que Ensenada no sea competitiva”, declaró.

La principal característica de Ensenada

Ramos García comentó que la principal característica de Ensenada es que conviven varios sectores como la agricultura, el turismo y la pesca, sin embargo, en los últimos años la industria se ha desarrollado más en Tijuana, Tecate y Mexicali, pero muchas de esas zonas ya están saturadas y eso hace que los inversionistas volteen a ver a Ensenada como un posible punto de inversión por la cercanía con Estados Unidos.

“El tema del agua es un freno para estas inversiones, hay una situación que a muchos les va a parecer muy fuerte, pero se tiene que estudiar la cuestión de las cuotas de la Cespe, se tiene que hacer un análisis y se tiene que cobrar un poco más, en los años anteriores se ha tenido miedo de incrementar las cuotas por el costo político, pero cómo está la gente ahorita de enojada por el abastecimiento, ¿qué mayor costo político hay?”, planteó.

El vocero de Cmic consideró que el nuevo director de la Cespe debe analizar la situación y contar con el apoyo para que esto ocurra.

“Lo que nosotros proponemos es que se autorice un incremento, pero tiene que ser importante, no del 2 ni del 3%, hablar de un 10 o 15%, y que ese recurso que se incremente se etiquete en obras de infraestructura que es lo que estamos necesitando, si no hacemos un esfuerzo este problema nunca se va a solucionar, y los problemas que tenemos ahorita, aunque llegue Superman no los va a solucionar sin dinero y sin apoyo político”, declaró.