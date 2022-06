Pescadores de Ensenada continúan esperando sus permisos para atún

Ensenada, B.C.- Desde hace casi tres años los pescadores de Ensenada han solicitado permisos para la pesca con anzuelo de atún, sin embargo, no han obtenido respuesta por parte de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), denunció el presidente de la Unión de Pescadores de Altamar y Armadores de Baja California, Melchor Campoy Moreno.

“Nos dijeron que nos calmáramos un poco y las cosas iban a salir bien, nos hablaron políticamente, pero hasta ahorita no se han logrado los permisos de pesca con anzuelo de atún, somos 19 cooperativas, que se traduce en 145 familias afectadas”, declaró.

EL líder pesquero consideró que el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Octavio Alberto Almada Palafox, no ha querido atender el asunto, a su parecer por presiones políticas.

Tres años de espera

“Está muy raro que él no actúe para entregar los permisos porque es una pesca sustentable con anzuelo, no implica ningún problema, es un sector muy complicado y es un funcionario joven que de alguna manera no tiene la experiencia en este sector y no resuelve, incluso el presidente de la República ha dicho en tres ocasiones que nos va a atender y resulta que no atiende”; señaló.

Campoy Moreno dijo que ya se van a cumplir tres años desde que solicitaron los permisos, sin embargo, considera que el tema se ha politizado.

Son los intereses los que se están protegiendo, no entendemos porque se supone que el gobierno está protegiendo primero a los pobres, pero estamos viendo que no es así, hay monopolios en Baja California, son dos empresas que tienen todo el esfuerzo pesquero, ellos son los que pescan el atún de aleta azul y nosotros somos pescadores tradicionales que hemos venido solicitando esos permisos”, manifestó.

El pescador dijo que la cuota de captura continúa aumentando cada año, por lo que ellos no representan competencia a las empresas.

“Si acaso nosotros pescaríamos alrededor de 200 toneladas del total que ellos pescan de 3 mil 700, les han venido aumentando, antes tenían 3 mil 500, eso ya lo sabe Conapesca y el Inapesca, supuestamente protegen la sustentabilidad de la pesca, pero son puras mentiras, nada más están protegiendo intereses, tenemos confianza de que estos e resuelva en los próximos meses”; expresó