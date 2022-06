Ciudadanos exigen representación en la Cespe

Ensenada, B.C.- Con la intención de vigilar los recursos el actuar de los funcionarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), el Consejo Ciudadano BC trabaja en una iniciativa para solicitar al Congreso del Estado que apruebe un representante ciudadano en el Consejo Administrativo de dicha dependencia.

El presidente del Consejo Ciudadano BC, Mario Zepeda Jacobo, recordó que la Cespe entró en crisis recientemente, ya que aproximadamente hace dos meses Ensenada se quedó prácticamente sin agua.

“Tuvieron problemas con las tuberías que vienen del Sur y las que vienen del Norte esto acumulado la problemática de la contaminación en Playa Hermosa, todo esto provocó que Ensenada tuviera una crisis de agua, que ahorita se va resolviendo paulatinamente con el compromiso de la gobernadora que hizo un plan emergente”, mencionó.

La Ley de Participación Ciudadana del Estado

Zepeda Jacobo dijo que, con base a la Ley de Participación Ciudadana del Estado, la iniciativa buscar cambiar la ley de las comisiones estatales de servicios públicos del estado, para que en sus consejos de administración exista la figura de un comisario ciudadano, que tenga las facultades de revisar, auditar y proponer en temas relacionados al agua.

Te puede interesar: Continúa madre la búsqueda de su hija a un año de la desaparición

“Lo que queremos es tener información de primera mano, y, sobre todo, que los ciudadanos puedan tener una persona que tenga facultades para auditar, revisar y poder exigir los servicios e informar a la ciudadanía de forma periódica, para esto necesitamos recolectar firmas, estamos en ese proceso actualmente, para después proponer la iniciativa al congreso”, indicó.

La falta de agua

El presidente del Consejo Ciudadano BC, consideró que la figura de comisario ciudadano deberá ser de tiempo competo y que reciba un pago para así garantizar que haga bien su trabajo.

Puede haber un comisario en cada una de las comisiones estatales de servicios públicos del estado, insistiremos porque lo que ha pasado es que nos inconformamos, se arregla durante un pequeño periodo y luego vuelve a surgir porque no hay una solución de fondo ni de largo plazo”; opinó.

Te puede interesar: Preocupa puente provisional a habitantes de Maneadero, Ensenada

En ese sentido, dijo que a pesar de que el gobierno del estado está llevando agua a las colonias a través del plan emergente, no existe un plan a largo plazo.

“Hasta ahorita no conocemos un plan de reposición de tuberías, un plan de mantenimiento, no conocemos un plan de mantenimiento, reposición o reubicación de las plantas de tratamiento y no sabemos de un programa real y efectivo para el reúso de las aguas tratadas, todo eso tenemos que buscar la manera de que se hagan esos proyectos y n estar esperando a que truenen para poder arreglar”, manifestó.