Continúa madre la búsqueda de su hija a un año de la desaparición

Ensenada, B.C.- A un año de la desaparición de María Joseline García Meza en Ensenada, su madre realizó una jornada de búsqueda en el Fraccionamiento El Roble con el apoyo de colectivos y la esperanza de obtener pistas e información sobre su paradero.

La madre, Alejandra García recordó que fue el 16 de junio de 2021 cuando su hija fue víctima de una desaparición forzosa, su última ubicación fue en los condominios de Los Laureles en la colonia Valle Verde.

“Su última conexión a Messenger fue ese mismo día ya tarde como a las 21:00 horas, pero eso no quiere decir que ella uso el celular, a partir de eso yo ya no tuve comunicación con mi hija, insistí e insistí en mandarle mensajes, pero no tuve comunicación, después me llegaron llamadas y mensajes que a mi hija se la habían llevado y que la habían desaparecido”, relató.

Los colectivo de búsqueda

Posteriormente, puso una denuncia ante la Fiscalía y se unió a un colectivo de búsqueda de personas., de quienes ha tenido bastante apoyo.

“Mi hija tenía 21 años al momento de su desaparición, le gustaba mucho cantar, bailar, siempre se estaba riendo, era una muchachita muy alegre y mamá de dos niños, desgraciadamente conoció a personas equivocadas en el momento equivocado de su vida y la llevaron a esto”, expresó.

Alejandra García dijo que, si hay un posible sospechoso que está bajo investigación, sin embargo, como dicha investigación está en curso no pudo dar más detalles al respecto.

Un año muy complicado

La jornada de búsqueda que se realizó ayer fue con el apoyo del colectivo “Buscando a José Alfredo”, además de la participación de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaria de Seguridad Ciudadana y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Nos equipamos con botas para protección, usamos palas, picos, machetes, a veces nos metemos a lugares donde no hay un acceso y tenemos que cortar ramas, salimos a caminar a los cerros, a los arroyos y basureros, son búsquedas muy dolorosas porque sales a buscar a tu ser querido o al familiar de tu compañera, aguantando calor, frío, lluvia y animales, hoy nos salió una víbora”, comentó.

La madre de Joseline manifestó que ha sido un año muy complicado, principalmente al ver el dolor de sus nietos.

“Estas situaciones despiertan muchos sentimientos y más cuando te quedas a cargo de dos niños tan pequeños, tienen cuatro y cinco años, el niño más pequeño no la recuerda mucho porque estaba muy chiquito, pero el más grande sí y ha sido más complicado para él, cuando ve que me pongo las botas y la camiseta con la foto de su mamá él sabe que la voy a buscar y me pide que le diga que la quiere mucho y que la extraña mucho, ha sido un año muy doloroso”, declaró.