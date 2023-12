Continúan inspecciones en el Valle de Guadalupe

Ensenada, BC.- Los operativos en la zona del Valle de Guadalupe para supervisar que los negocios estén en regla, continúan, informó José Ángel León Zumarán, director de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos del 24 Ayuntamiento de Ensenada.

“En Valle de Guadalupe son tres delegaciones, pero creció más rápido de lo que han tramitado permisos o han regularizado, todo empieza desde el uso de suelo con Desarrollo Urbano, es el primer trámite que deben de iniciar y luego van otros permisos como licencias de construcción, protección civil, bomberos y alcoholes, pero lo que ha pasado es que algunos primero construyeron, realizan la actividad económica y nunca se acercaron a hacer sus trámites”, explicó.

El funcionario mencionó que desde hace dos meses un inspector de Alcoholes y un inspector de Desarrollo Urbano están haciendo recorridos para hacer un levantamiento de cada uno de los establecimientos.

Es para regularizarlos, no vamos a llegar a clausurar, muchas veces el que renta desconoce el tema del uso de suelo, llegamos lo notificamos y nos comenta que el arrendatario no tiene los permisos y dice que no va a pagar, entonces se viene un conflicto entre particulares y gobierno, lo que nosotros buscamos es acercarnos con el dueño del predio e informarle de los tramites que tiene que hacer para regularizarse”, detalló.