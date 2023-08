Así se vivió Celebrando Latinas 2023

San Diego, California.- Después de tres años de espera debido a la pandemia de COVID-19, finalmente se llevó a cabo Celebrando Latinas, la conferencia para Latinas en español más grande de Estados Unidos. El evento contó con la destacada presencia de Adriana Macias, una de las figuras más influyentes a nivel mundial en el ámbito de la motivación y el empoderamiento.

"Qué emoción, muchas gracias. Me siento sumamente emocionada, contenta y conmovida. Dicen que lo que estamos buscando también nos está buscando a nosotros, y yo espero de todo corazón que encuentres eso que estás buscando. No quiero compartir retos que he superado, sino retos grandes", comenzó su inspiradora conferencia.

El tema central de este año fue "Semillas de Hoy, Logros del Mañana", que reflejó la importancia de sembrar sueños y, sobre todo, disfrutar de los logros obtenidos mediante el esfuerzo y el trabajo de las mujeres. La atención se centró en áreas fundamentales como la salud, la belleza y las finanzas. Varias mujeres tuvieron la oportunidad de presentar sus emprendimientos, con el objetivo de inspirar a otras y brindar respuestas a dudas comunes.

Las conferencias que se ofrecen aquí me han ayudado en lo personal. Llevo 10 años asistiendo y, aunque la pandemia dificultó las cosas, estamos de vuelta. Me gusta venir, además soy voluntaria en mi comunidad, y estos talleres me brindan herramientas para mi día a día", expresó Rebeca Guzmán, una de las asistentes.

"Yo asistí para apoyar a todas las mujeres emprendedoras que tienen sus pequeños negocios. Aquellas que, al igual que yo, presentamos libros, compartimos el mensaje de nuestras historias y experiencias. Todas estamos aquí con la ilusión de que conozcan el mensaje de todas las expositoras", mencionó Christina Martines, autora del libro Amor Virtual.

El próximo año

Fanny Miller, creadora del evento, se mostró agradecida y orgullosa por el regreso de Celebrando Latinas y expresó su deseo de alcanzar a más mujeres en el próximo año.

"Estamos muy satisfechas por todo lo logrado en el regreso del evento, con la asistencia de aproximadamente 900 mujeres. Mi consejo para las mujeres latinas es que se atrevan a venir o a emprender. No lo piensen tanto, las oportunidades llegan y se van, algunas no regresan, y a veces el miedo nos controla. Lo utilizamos como excusa. Yo, desde los 16 años, vivía sola, no tenía dinero ni educación. Atrévanse a hacer lo que desean", destacó Fanny Miller, CEO y presidenta de El Latino San Diego.

Tras nueve conferencias, una comida, exposiciones de empresas y premiaciones a emprendedoras, el evento culminó con una animada fiesta en la terraza del Hotel Hilton, donde todas celebraron con música y alegría el hecho de ser Latinas.