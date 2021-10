Tiene Hermosillo al menos 38 campestres irregulares: Estado

HERMOSILLO, Sonora.- El Gobierno del Estado ha estado trabajando en la georeferenciación de los campestres con apoyo de la delegación estatal del Registro Agrario Nacional y el Municipio de Hermosillo les notificó que hay por lo menos 38 predios campestres irregulares, informó Álvaro Bracamonte Sierra.

Lo que hemos hecho con el Registro Agrario en el Estado es georeferenciar lo que ya se conoce, lo que han denunciado en EL IMPARCIAL y lo que el Municipio nos dio, que hay por lo menos 38 desarrollos campestres irregulares y esos los estamos siguiendo”, apuntó el secretario de Gobierno.

En los últimos años, la venta de predios campestres se ha disparado en Sonora, sin embargo la mayoría de ellos no cuenta con los permisos de los ayuntamientos, no son propietarios, las colindancias no corresponden y/o son propiedad de la Nación o ejidales.

De acuerdo con el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado en la entidad hay por lo menos 119 juicios contra desarrolladores de terrenos campestres la mayoría de ellos por la elevación de escrituras y otras más fueron interpuestas por fraude en la Fiscalía General de Justicia en el Estado.

SE PUEDEN LOGRAR REGULARIZAR

Con una estrategia multidisciplinaria se podrá lograr la regularización de terrenos campestres en Sonora que hoy día representa un problema serio en la entidad, subrayó el abogado Humberto Romero Bravo.

El experto en materia agraria, señaló que para resolver el problema de fondo que enfrenta el estado con la venta irregular de terrenos campestres por ser ejidales o nacionales, deben intervenir el Registro Agrario Nacional, el Registro Público de la Propiedad, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y el Gobierno del Estado.

Se requiere un estudio, que hagan su trabajo las secretarías o dependencias agrarias tanto a nivel nacional como de la delegación estatal y de la Conafor para detectar si hay bosque o selva. La Sedatu podría esclarecer la situación de los predios, encaminado a conocer la problemática y darle solución”, opinó.

Este problema en la entidad se originó porque los predios fueron vendidos por personas que no eran los dueños, son de carácter ejidal o propiedad de la Nación, sin embargo se puede lograr la regularización con la suma de todas las dependencias antes mencionadas.