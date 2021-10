Asamblea agraria necesita autorizar venta de tierra: Insus

CIUDAD DE MÉXICO GH.- Si la tierra que fue vendida es ejidal, es casi imposible que los compradores obtengan una escritura si la Asamblea Agraria del ejido no lo aprueba. La mayoría no podrán acceder a servicios ni a escrituras, aunque tomen posesión de los terrenos, afirmó José Alfonso Iracheta Caroll, director general Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus).

Esto visto desde cierto punto de vista en efecto es un fraude; no porque no le estén dando la tierra a la gente, pero saben que no van a poder acceder a un título de propiedad que avale los terrenos”, indicó.