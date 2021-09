En Sonora suman 119 juicios contra campestres: STJE

Del 2003 a la fecha se han interpuesto 119 juicios contra personas que se ostentan como dueños de terrenos campestres en los juzgados civiles del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado (STJE) de Ciudad Obregón, Hermosillo y Nogales por diferentes causas y solamente 26 han obtenido sentencia y seis más conclusiones.

EL IMPARCIAL publicó ayer un reportaje en el que señala que la venta de lotes campestres en la entidad se ha expandido en los últimos años a los diferentes municipios, pese a que la mayoría no ofrece certeza legal en la compra y a que enfrentan procesos jurídicos con el Municipio de Hermosillo, Fiscalía General de Justicia en el Estado y el STJE.

El cliente no puede correr el riesgo porque cuando compran una superficie mayor al momento le deben de liberar un gravamen, se debe ordenar la escrituración, si es que no se hizo antes. no es legal que manejen ese tipo de operaciones, sujetarse a esos plazos porque en realidad deben escriturar al momento que lo adquiere aun cuando se compra a cierto plazo”, comentó el abogado Héctor Contreras Pérez.