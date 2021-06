Sequía en Hermosillo: Humedal de La Sauceda podría quedar seco en agosto

HERMOSILLO.- Un galón o un litro de agua por persona sería de gran ayuda para que el humedal de La Sauceda empiece a recuperar su nivel, ya que desde hace cuatro meses ha perdido poco más del 50%.

Rafael Pacheco Rodríguez, líder de la agrupación Amigos de la laguna de La Sauceda, recordó que desde hace seis años el colectivo ciudadano ha buscado preservar este espacio natural único en la capital sonorense, hogar de aves, peces y árboles.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Muchas personas me dicen que llevarán su propia agua para que no se seque el humedal. Vamos a invitar a la ciudadanía a que traiga su galón de agua; a la mejor no significa mucho para el volumen de agua que necesitamos, pero que vean que hay un espíritu de cuidar nuestros ecosistemas, resaltó.

En caso de que no lleguen las lluvias esperadas, Pacheco Rodríguez destacó que es posible que para el mes de agosto el humedal quede completamente seco.

La existencia de este cuerpo de agua ha generado un micro ecosistema, explicó, en el cual se han registrado más de 110 especies de aves y tres tipos de peces -lobina, tilapia y bagres-, así como 350 árboles, en su mayoría endémicos.

El único lugar natural que existe desde hace muchos años es la laguna de La Sauceda; todo este ecosistema proviene de las aguas del Río Sonora y del Río San Miguel, comentó, es un humedal urbano. Tenemos un cuerpo de agua que lo hizo la naturaleza, el río. Entonces lo que nos toca a los humanos es cuidarlo, conservarlo, ponerlo mejor.

Si hubiera más parques, Hermosillo no tendría tanto calor. Hermosillo es una de las ciudades más calientes del mundo, entonces ¿qué tal si nos organizamos y cuidamos este tipo de lagunas? De pulmones que aportan a la ciudad y puntos de recreación, añadió.

No podemos permitir que la biodiversidad de Hermosillo se extinga. No podemos permitir que este tipo de ecosistemas, de oasis naturales, se pierdan.

El nivel de agua está al 50% y para que recupere sus niveles normales es necesario que llueva.

EMPIEZAN LOS PROBLEMAS

El extremo calor y el rebombeo del agua del humedal han sido factores que lo han afectado, reduciéndolo en más del 50%.

Pacheco Rodríguez lamentó que a pesar de que se ha hecho un exhaustivo llamado a autoridades municipales, estatales y federales, no se ha recibido una respuesta favorable, por lo que se buscará que respondan aplicando las leyes nacionales e internacionales en materia de cuidado ambiental.

Está en la Constitución que la ciudadanía merece un medio ambiente saludable, por ley. Entonces ¿a quién le corresponde cumplir la ley? A las autoridades. Tenemos derecho de demandar si hay daños ecológicos, nacional e internacionalmente ante la ONU o a quien corresponda, manifestó el activista.

Cuestionó el que nuevos desarrollos en la ciudad cuentan con lagunas artificiales y olvidan atender y rescatar un lugar 100% natural.

Entonces sí hay agua para algunas gentes, para algunos sectores. En algunos sectores sí hay agua vemos jardines impresionantemente hermosos donde se utiliza una gran cantidad de agua; son fraccionamientos que los hacen bonitos para venderlos. Esto es lo que no se vale y debe haber una explicación, demandó.

El activista reiteró el llamado a la autoridad y agradeció el esfuerzo ciudadano que se lleva a cabo para mantener el cuerpo de agua de cerca de dos kilómetros para evitar su extinción.

Estiman que, de no presentarse lluvias, el humedal quedará completamente seco para agosto.

SE NECESITA QUE LLUEVA

Antonio Esquer Robles, miembro de la mesa directiva del Colegio de Ecólogos de Sonora, explicó que para recuperar los niveles de agua es necesario que llueva, aunque en la naturaleza existen humedales que se secan por las condiciones del clima y posteriormente resurgen con las precipitaciones.

Hay humedales que por un tiempo se mantienen con agua y luego se prolongan los periodos sin lluvia; se secan, pero luego se vuelven a llenar. Es una dinámica natural en ese sentido, pero la que tenemos en Hermosillo no la tiene, porque no es una cuenca cerrada, explicó.

Esquer Robles añadió que aunque el humedal de La Sauceda es de origen natural, tiene que ser manejado como un humedal artificial al ser un área recreativa, por lo que es necesario que cuente con una fuente de agua inducida.

El humedal es hogar de varias especies de aves y plantas, por ello es tan importante conservarlo

INYECTAR AGUA

Para mantener el nivel de agua del humedal de La Sauceda es necesario que se inyecte agua, ya que no es posible dejarle todo a las lluvias, señaló Esquer Robles.

El experto recordó que el agua llega al humedal a través del subsuelo.

Va a empezar a subir el volumen, es una cuestión del nivel freático. Si hay lluvias, hay agua y se sube el nivel, explicó.

Sin embargo, aclaró, en este caso es necesario el apoyo de factores externos para evitar que se seque completamente y que se brinde agua por medio de pipas o algún otro medio.

LA AUTORIDAD

Aunque se buscó a las autoridades de Agua de Hermosillo para que expresaran su posición acerca del tema, no se tuvo respuesta.

Respecto a la instancia a la que correspondería dar el apoyo al humedal de La Sauceda, José María Martínez Rodríguez, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Sonora, indicó que solía regarse con pozos a nombre del Gobierno del Estado de Sonora.

Por su parte, Sergio Ávila Ceceña, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA) en Sonora, apuntó que este espacio no es responsabilidad del Estado, por lo que tal vez corresponda a Agua de Hermosillo o a las autoridades federales.

Pocos son los ejemplares de peces que quedan en el humedal de La Sauceda, donde el nivel de agua continúa bajando.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?