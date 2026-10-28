Partido del Trabajo cierra filas con Lorenia Valles

MÉXICO. — El Partido del Trabajo en Sonora refrendó su respaldo a la senadora Lorenia Valles como coordinadora de la Defensa de la Transformación, confirmó el diputado René García Rojo, coordinador de la bancada del PT en el Congreso del Estado.

El legislador explicó que la decisión fue ratificada por el dirigente nacional del partido, Benjamín Robles Montoya, quien acudió a Sonora con un mensaje del líder petista Alberto Anaya Gutiérrez.

“Cuando la dirigencia nacional y la militancia estatal dicen lo mismo, no hay espacio para interpretaciones. Nuestra Coordinadora es Lorenia Valles”, afirmó.

García Rojo sostuvo que el respaldo responde también al trabajo del gobernador Alfonso Durazo.

“Sonora cambió en estos años. El Gobernador abrió una etapa de inversión y desarrollo que el Estado no había visto, puso a las familias que menos tienen al centro de las decisiones y le devolvió a Sonora un lugar en la agenda nacional con inversión y apoyo para quienes nunca les había tocado. Ese trabajo no se puede dejar a medias”, señaló.

Sobre el proceso de 2027, el coordinador petista fue directo: “La continuidad del proyecto será sencilla si se mantiene la unidad. El segundo piso de la transformación en Sonora está por comenzar y lo único que puede frenarlo es la división. Por eso el mensaje del PT es uno solo: Unidad”.

Descartó que el respaldo diluya la identidad de su partido. “El PT es la 4T, no un acompañante. Somos parte del proyecto desde su origen y nuestra voz está en las causas que empujamos todos los días: justicia, derechos humanos y apoyo a quienes menos tienen”, dijo.

García Rojo agradeció a los liderazgos y militantes que acompañaron el acto de refrendo y adelantó que la bancada seguirá trabajando en las colonias y comunidades del estado.