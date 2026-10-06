Fiscalía pedirá prisión preventiva para el doctor Maximiano “N” por el caso de los sueros vitaminados; la audiencia de imputación será este martes a las 14:00 horas

La audiencia de imputación será este martes a las 14:00 horas. | Crédito: Especial

Gustavo Salas Chávez informó que se realizaron 945 actuaciones, 25 cateos y 146 dictámenes periciales; el médico intentó evadir la acción de la justicia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado solicitará que el doctor Maximiano “N”, señalado por la muerte de ocho personas por el caso de los sueros vitaminados, lleve el proceso en prisión preventiva justificada.

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La solicitud de prisión preventiva pese al estado de salud

Gustavo Salas Chávez, titular de la FGJES, señaló que pese al estado de salud del médico, solicitarán que lleve el proceso en prisión preventiva y debido a su edad, no puede buscar el beneficio para llevar el proceso en libertad.

Sí tiene una situación precaria de salud, pero por edad no puede acceder a un beneficio de llevar su juicio en domicilio. Sin embargo, si el señor juez considerara en su momento por razones médicas muy particulares, de las cuales nos reportan en este momento que no existen, hay esa posibilidad de que se le otorgue”, explicó.

“Sin embargo, decirles que nosotros no vamos a solicitar ese beneficio, vamos a pedir la prisión preventiva justificada toda vez que, aun y cuando por supuesto a través de su defensa nos contactaron, el señor tuvo la intención de evadir la acción de la justicia”, mencionó.

Las 945 actuaciones y los 25 cateos

El Fiscal detalló que se realizaron 945 actuaciones entre entrevistas a testigos, enfermos, médicos, empleados, 25 cateos en la búsqueda de esta persona, así como 146 dictámenes periciales, siete inmuebles asegurados, varias cuentas de banco y seis vehículos.

Este martes se llevará a cabo la audiencia de imputación a las 14:00 horas.

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