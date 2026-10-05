Familiares de las 8 víctimas de los sueros vitaminados exigen justicia y que no se favorezca al doctor Maximiano

Bajo estrictas medidas de seguridad fue trasladado el doctor Maximiano desde la base de la AMIC hacia el Cereso 1 de Hermosillo; el doctor esta involucrado en el caso de los sueros vitaminados. | Foto: Teodoro Borbón

Diego Adalberto Figueroa, hermano de una de las víctimas, dijo que el proceso de captura fue confuso porque el médico se entregó; exigen saber si hay más implicados.

HERMOSILLO.- Familiares de las víctimas de los sueros que aplicó Jesús Maximiano Verduzco, esperan que las autoridades encargadas de la impartición de justicia estén a favor de ellos y no del doctor.

Diego Adalberto Figueroa, hermano de Catalina, una de las víctimas, declaró que el proceso de captura fue muy confuso, porque se entregó él y no fue aprehendido por las autoridades.

Que bueno que vaya a comparecer y que vaya a declarar porque todos queremos saber, todos estamos esperando lo mismo, a ver qué pasó, por qué pasó y quién pudo haber sido el culpable, no nomás él”, dijo.

La exigencia de esclarecer si hay más implicados

Las autoridades tienen que esclarecer si hay más implicados en la administración de sueros vitaminados que dejó a 8 personas sin vida, consideró Diego Adalberto Figueroa.

Además las autoridades deben de hacer justicia para las familias afectadas y espera que no se pongan del lado del doctor Jesús Maximiano.

Porque una persona con poder puede tener más beneficio que la otra”, señaló.

El doctor Jesús Maximiano duró seis meses prófugo de la justicia. | Foto: Teodoro Borbón

Los seis meses prófugo y las ocho muertes en la colonia Jesús García

Fueron seis meses que el doctor Jesús Maximinio duró prófugo de la justicia, luego de las 8 muertes relacionadas con la aplicación de suero vía venosa que dio en la colonia Jesús García.

Otra de las víctimas de nombre Alejandra, quien perdió a su madre Dinorah por la aplicación de sueros, confía en que las autoridades impartirán justicia.

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