Fiscalía confirma la detención del doctor Maximiano “N” por el caso de los sueros vitaminados; su salud delicada lo llevó a entregarse

Gustavo Salas Chávez informó que se ejecutó la orden de aprehensión tras cateos, detenciones y el cierre de cuentas bancarias; el médico tiene una amputación reciente según la AMIC.

HERMOSILLO.- El Fiscal General de Justicia del Estado confirmó que el doctor Maximiano “N” se encuentra detenido y puesto a disposición de las autoridades.

Gustavo Salas Chávez informó que el doctor relacionado a la muerte de varias personas por el suministro de sueros vitaminados, se entregó a las autoridades y fue trasladado al Centro de Readaptación Social (Cereso).

Dijo que se ejecutó la orden de aprehensión tras varios cateos, detención de personas vinculadas al caso y el cierre de sus cuentas bancarias, además de que se aseguraron diversos bienes.

Podemos confirmar que ya hoy en la mañana se ejecutó una de las órdenes de aprehensión que existen en contra del doctor Maximiano, relacionadas con la administración de soluciones parenterales que lamentablemente generó la pérdida de la vida de varias personas y el padecimiento y afecciones físicas en otros de sus pacientes”.

Lo que sigue en el proceso legal

Debido a esto junto a los abogados fue presentado a las autoridades para llevar a cabo el debido proceso.

Lo que sigue es que sea hoy imputado, agregó, a partir de los tiempos del tribunal, que se abra la audiencia y se resuelva su situación legal en el tribunal de la causa, así como que se ejecuten las demás órdenes de aprehensión.

El estado de salud del médico como motivo de la entrega

El estado de salud del médico fue uno de los motivos por los cuales se entregó a las autoridades, declaró el comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Carlos Alberto Flores detalló que el médico tiene una amputación derivado de problemas de salud, se realizaron cateos y detenciones por encubrimiento, lo que derivó en que ahora se ejecutara la orden de aprehensión.

Tiene una amputación reciente, es uno de los motivos por los cuales esta persona se entregó, su salud es delicada. Se llevaron a cabo una serie de cateos, detenciones de personas relacionadas con encubrimiento y esto generó un encono dentro de la misma familia, el cual generó que finalmente (se entregara)”, dijo.

Durazo deja a la Fiscalía informar avances del caso de los sueros vitaminados

“Será la Fiscalía General de Justicia del Estado quien informe el avance del caso de los sueros vitaminados”, declaró el gobernador del estado momentos antes del anuncio de la institución.

Luego del rumor sobre la presunta entrega ante las autoridades de Maximiano “N” señalado como el responsable por la muerte de ocho personas, Alfonso Durazo Montaño afirmó que será la Fiscalía quien informe los avances.

Yo dejaría ahí a a la Fiscalía que les comparta los avances. Lo que sí puedo adelantarles es que la Fiscalía ha estado permanentemente atendiendo el tema con un carácter prioritario y hay avances importantes, es lo que podría compartirles en este momento”, dijo.

El caso de los “sueros vitaminados”

La investigación contra el médico Jesús Maximiano Verduzco Soto, conocido también como el “doctor de los sueros”, comenzó entre marzo y abril, luego de la muerte de un padre y su hijo, quienes presuntamente presentaron complicaciones relacionadas con la aplicación de los llamados “sueros vitaminados” que el médico suministraba en distintas ciudades de Sonora.

Tras darse a conocer estos casos, familiares de otras posibles víctimas presentaron denuncias, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE Sonora) abrió nuevas carpetas de investigación; las indagatorias señalaron que al menos ocho personas habrían fallecido y otras más habrían sufrido afectaciones graves a la salud.

El 12 de mayo, tras judicializar el caso, la Fiscalía emitió una ficha de búsqueda y activó una recompensa de hasta 500 mil pesos para obtener información que permitiera localizar a Verduzco Soto, quien no se presentó a su primera audiencia ni a la segunda, realizada el 14 de mayo, dentro del proceso por el delito culposo con resultado material de homicidio por responsabilidad médica.

Posteriormente, el 19 de mayo, la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (COESPRISSON) dio a conocer los resultados de los análisis practicados a las soluciones parenterales suministradas por el médico.

Los dictámenes reportaron anomalías relacionadas con el manejo de los insumos, los protocolos de asepsia y condiciones que favorecieron la proliferación de microorganismos patógenos capaces de provocar infecciones mortales.

Más adelante, el 6 de agosto, Daniel Humberto Flores Escamante, quien trabajó como recepcionista en el consultorio de Verduzco Soto, fue detenido por posesión de drogas en un caso que la Fiscalía aclaró que no estaba relacionado con la investigación de los sueros; posteriormente, el comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Alberto Flores, informó que Flores Escamante había ayudado a Verduzco Soto a recibir atención médica.

El doctor presuntamente presentaba complicaciones de salud mientras estaba prófugo.