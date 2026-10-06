Tras la entrega del médico Jesús Maximiano Verduzco, señalado por el caso de sueros vitaminados relacionado con ocho muertes en Hermosillo, la Fiscalía señala que faltan órdenes de aprehensión por ejecutar

Jesús Maximiano Verduzco Soto fue trasladado al Cereso de Hermosillo tras entregarse ante la AMIC; es señalado por su presunta responsabilidad en ocho muertes relacionadas con la aplicación de sueros vitaminados. FOTO: ESPECIAL

El Ministerio Público deberá presentar la imputación y los datos de prueba ante el juez, con los derechos y la reparación integral de las víctimas como prioridad.

HERMOSILLO, Sonora.— La ejecución de las demás órdenes de aprehensión y la presentación de la imputación ante el juez forman parte de los pendientes que señaló la Fiscalía de Sonora en el caso de Jesús Maximiano Verduzco Soto, médico investigado por su presunta responsabilidad en ocho muertes relacionadas con la aplicación de “sueros vitaminados”.

El fiscal general de Justicia del Estado, Gustavo Salas Chávez, informó que el doctor quedó a disposición del juez penal después de entregarse ante la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y ser trasladado al Cereso de Hermosillo. Lo que sigue, explicó, es que el Ministerio Público formule la imputación y exponga los datos de prueba ante la autoridad judicial.

Gustavo Salas Chávez, fiscal de Sonora, señaló que aún faltan órdenes de aprehensión por ejecutar en el caso de los sueros vitaminados. FOTO: BANCO DIGITAL





QUÉ FALTA POR RESOLVER EN EL CASO DE LOS SUEROS VITAMINADOS

Salas Chávez indicó que, además del proceso ante el juez, falta ejecutar las demás órdenes de aprehensión.

Sobre el procedimiento contra Verduzco Soto, el fiscal señaló que corresponde abrir la audiencia y resolver su situación legal conforme a los tiempos del tribunal de la causa.

Los pendientes mencionados por la Fiscalía son:

Formular la imputación contra el médico ante el juez.

contra el médico ante el juez. Presentar los datos de prueba del Ministerio Público.

Desarrollar la audiencia conforme a los tiempos del tribunal.

Resolver la situación legal de Verduzco Soto.

Ejecutar las demás órdenes de aprehensión.

El fiscal recalcó que se mantienen como prioridad los derechos y la reparación integral de las víctimas.

CÓMO SE EJECUTÓ LA ORDEN CONTRA JESÚS MAXIMIANO

El cerco financiero, patrimonial y operativo derivó en la ejecución de la orden de aprehensión del médico, confirmó Salas Chávez.

Se ejecutó la orden de aprehensión a partir de que se realizaron cateos, se le cerró el acceso a la posibilidad económica de tener disposición en cuentas de bancos, se aseguraron bienes, se aseguraron vehículos y finalmente sus abogados se presentaron a fin de que pudiera presentarse ante la autoridad y que sea llevado ante un juez y está dispuesto a presentarse ante ello”, declaró.

El doctor se presentó ante la AMIC y posteriormente fue trasladado al Cereso de Hermosillo, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

JESÚS MAXIMIANO PRESENTA SALUD DELICADA: ¿QUÉ SE SABE?

Carlos Alberto Flores, comisario general de la AMIC, informó que Verduzco Soto tiene problemas serios de salud, condición que fue uno de los motivos de su entrega.

Tiene una amputación reciente, es uno de los motivos por los cuales esta persona se entregó, su salud es delicada. Se llevaron a cabo una serie de cateos, detenciones de personas relacionadas con encubrimiento y esto generó un encono dentro de la misma familia, el cual generó que finalmente (se entregara)”, dijo.

La autoridad no precisó en esas declaraciones cómo su estado de salud podría influir en el desarrollo de las audiencias.

Carlos Alberto Flores, comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). FOTO: ESPECIAL





FAMILIAS PIDEN ESCLARECER SI HUBO MÁS IMPLICADOS

Mientras continúa el procedimiento judicial, familiares de las víctimas piden investigar si hubo más personas implicadas en la administración de los sueros.

Diego Adalberto Figueroa, hermano de Catalina, una de las víctimas, consideró que las autoridades deben esclarecer lo ocurrido y hacer justicia para las familias afectadas.

CUÁNDO COMENZÓ LA INVESTIGACIÓN EN HERMOSILLO

El caso comenzó a hacerse público a finales de marzo, cuando personas que habían recibido soluciones intravenosas conocidas como “sueros vitaminados” presentaron graves problemas de salud.

La investigación se concentró en Jesús Maximiano, quien presuntamente prescribía, preparaba y aplicaba las soluciones.

De acuerdo con los antecedentes del reporte:

A finales de marzo se registraron las primeras dos muertes; posteriormente, la cifra de fallecimientos relacionados con estos tratamientos subió a ocho.

se registraron las primeras dos muertes; posteriormente, la cifra de fallecimientos relacionados con estos tratamientos subió a ocho. Para el 7 de abril , la Secretaría de Salud reportaba once casos sospechosos: ocho personas fallecidas, una hospitalizada y dos recuperadas.

, la Secretaría de Salud reportaba once casos sospechosos: ocho personas fallecidas, una hospitalizada y dos recuperadas. El 6 de mayo , el médico no se presentó a la audiencia inicial.

, el médico no se presentó a la audiencia inicial. Durante su búsqueda, las autoridades ofrecieron 500 mil pesos de recompensa y emitieron alertas a las fiscalías del País y a autoridades de Estados Unidos.

Después del balance del 7 de abril no se reportaron nuevos casos relacionados con el establecimiento clausurado.