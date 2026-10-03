FGJES ofrece hasta 500 mil pesos por información para localizar a tres personas con órdenes de aprehensión en Sonora

La FGJES ofrece recompensas de hasta 500 mil pesos por cada una de tres personas buscadas por la justicia. | Crédito: FGJES

La Fiscalía busca información útil que permita establecer el paradero de “Nolo”, “Chabelo” y “Pollo”.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ofrece recompensas de hasta 500 mil pesos por cada una de tres personas buscadas por la justicia, a cambio de información útil que permita establecer su ubicación y concretar su captura.

Los acuerdos fueron publicados este 3 de octubre de 2026 en un comunicado oficial y establecen mecanismos para recibir datos de manera confidencial y segura.

De acuerdo con la información oficial de la FGJES, las personas buscadas cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por su probable participación en delitos que incluyen homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, así como asociación delictuosa en concurso real de delitos.

¿Quiénes son las tres personas buscadas por la FGJES?

Los acuerdos de recompensa corresponden a tres personas que son requeridas por la autoridad judicial:

Nolberto Manuel Rivera López, alias “Nolo”.

Fabián Gámez López, alias “Chabelo”.

Juan Francisco Rivera López, alias “Pollo”.

La FGJES indicó que existen mandamientos judiciales vigentes en su contra, por lo que mantiene acciones encaminadas a lograr su localización y captura.

¿Cuánto ofrece la Fiscalía por cada persona?

La recompensa establecida es de hasta 500 mil pesos por cada una de las tres personas.

Esto significa que la cantidad máxima prevista corresponde individualmente a cada buscado, siempre que la información proporcionada cumpla con los requisitos establecidos y resulte determinante para su localización y captura.

En conjunto, las tres recompensas podrían representar hasta 1.5 millones de pesos, aunque la entrega está sujeta a las condiciones previstas en los respectivos acuerdos de la Fiscalía.

¿Qué información puede hacer válida la recompensa?

La FGJES establece que serán consideradas las aportaciones que sean útiles, eficaces, eficientes y veraces y que contribuyan directamente a localizar y capturar a las personas requeridas.

No se trata únicamente de proporcionar cualquier dato relacionado con los casos. La información debe cumplir con los mecanismos y requisitos establecidos por la propia Fiscalía y resultar determinante para alcanzar el objetivo señalado en los acuerdos.

Por ello, quien tenga información que pueda contribuir a ubicar a alguna de las tres personas deberá utilizar los canales oficiales de la FGJES para entregarla.

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La identidad de quienes proporcionen información será reservada

Uno de los puntos señalados por la Fiscalía es la posibilidad de aportar información de manera confidencial y segura.

La institución informó que garantizará la reserva de identidad de las personas informantes que proporcionen datos relevantes para esclarecer los hechos o contribuir al cumplimiento de las órdenes de aprehensión.

Esta medida busca que quienes tengan información puedan hacerla llegar a las autoridades sin que sus datos personales sean expuestos.

¿Por qué la Fiscalía ofrece una recompensa?

La FGJES explicó que la localización y captura de las tres personas forma parte de las acciones prioritarias de investigación y procuración de justicia relacionadas con órdenes de aprehensión que permanecen vigentes.

Las recompensas son uno de los mecanismos disponibles para obtener información de la ciudadanía que pueda ayudar a las autoridades a ubicar a personas requeridas judicialmente.

En este caso, la Fiscalía busca aprovechar información que permita establecer el paradero de “Nolo”, “Chabelo” y “Pollo”, para posteriormente hacer efectivo el cumplimiento de los mandamientos judiciales correspondientes.

¿Qué debe hacer una persona que tenga información?

La FGJES hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar mediante el suministro de información que pueda contribuir a localizar a las personas buscadas.

La institución recomienda utilizar sus canales oficiales y mantener la comunicación dentro de los mecanismos establecidos para estos acuerdos.

La Fiscalía también pidió que la colaboración se realice bajo principios de legalidad, seguridad y protección de las personas informantes.

Es importante que cualquier persona que considere tener información relevante evite intentar localizar, confrontar o detener por cuenta propia a alguna de las personas buscadas. La función de ejecutar las órdenes de aprehensión corresponde a las autoridades competentes.

¿Qué sigue después de entregar información?

Los datos proporcionados serán evaluados conforme a los criterios establecidos en los acuerdos de recompensa. Para que proceda la entrega correspondiente, la información deberá contribuir de manera determinante a la localización y captura de la persona buscada y cumplir con los requisitos fijados por la Fiscalía.

La institución reiteró que mantendrá las acciones de investigación y persecución del delito hasta lograr el cumplimiento de las órdenes de aprehensión vigentes y poner a las personas requeridas a disposición de la autoridad competente.

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