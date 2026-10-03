Muere Moana, delfín de 8 años del Delfinario Sonora en Guaymas; aún no se sabe qué causó su muerte y el recinto permanece cerrado por daños del huracán Polo

Moana era un delfín hembra nariz de botella e hija de Mauricio y Tana. FOTOS: ESPECIAL

Cedes informó que ya se realizó la necropsia y se resguardaron muestras para análisis de laboratorio; Profepa fue notificada del fallecimiento.

GUAYMAS, Sonora.- Moana, un delfín hembra nariz de botella de 8 años, murió el jueves 1 de octubre, alrededor de las 08:40 horas, en las instalaciones del Delfinario Sonora, ubicado en Guaymas. Aún no se sabe qué causó su muerte y se esperan los resultados de la necropsia.

Carlos Ernesto Zataráin González, titular de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes), informó que el personal médico veterinario activó los protocolos correspondientes al detectar el fallecimiento. Agregó que el recinto permanece cerrado por los daños ocasionados por el huracán Polo en la región Guaymas-Empalme.

¿QUÉ SE SABE DE LA MUERTE DE MOANA EN EL DELFINARIO SONORA?

El funcionario señaló que a Moana, hija de los delfines Mauricio y Tana, se le practicó la necropsia para determinar las causas de su muerte.

“El director general del Delfinario Sonora y el personal capacitado realizaron todo el protocolo del plan de manejo. Ya se le realizó la necropsia y se está a la espera del resultado”, aseguró.

Entre las acciones realizadas, mencionó:

Evaluación clínica post mortem del ejemplar.

del ejemplar. Necropsia.

Toma y resguardo de muestras biológicas para realizar análisis complementarios de laboratorio.

La causa definitiva del fallecimiento continúa en proceso de determinación.

¿POR QUÉ PERMANECE CERRADO EL DELFINARIO SONORA?

Zataráin González indicó que el Delfinario Sonora permanece cerrado al público debido a los daños que sufrieron sus instalaciones por el huracán Polo.

El fenómeno afectó la región Guaymas-Empalme el martes 29 de septiembre como huracán categoría 1. La información proporcionada por Cedes no establece que el ciclón haya causado la muerte de Moana.

Como antecedente, en julio se informó que los delfines bajo resguardo podían permanecer en las instalaciones hasta el final de su vida, conforme a las disposiciones de la reforma a la Ley General de Vida Silvestre.

PROFEPA FUE NOTIFICADA DE LA MUERTE DE MOANA

El titular de Cedes informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recibió el aviso del fallecimiento el mismo jueves 1 de octubre.

Añadió que el destino final del ejemplar será determinado conforme a la normatividad aplicable y a las indicaciones de esa dependencia.