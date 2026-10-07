Muere un paramédico del CRUM de 23 años tras chocar su moto contra un tráiler en Hermosillo

El accidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas. | Foto ilustrativa: Border Zoom

El joven iba a bordo de una motocicleta Honda blanca cuando ocurrió el accidente a las 17:30 horas; el conductor del tractocamión quedó a disposición del Ministerio Público.

HERMOSILLO.- Un paramédico del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quien iba a bordo de una moto, perdió la vida luego de resultar lesionado en un choque registrado la tarde de ayer en el cruce de los bulevares García Morales y Ángel Arreola.

El accidente a las 17:30 horas

De acuerdo con el reporte de Tránsito Municipal, el accidente ocurrió alrededor de las 17:30 de este martes 06 de octubre cuando se registró un choque entre un tráiler y una moto.

En el percance participaron un tractocamión International, de color blanco, y una motocicleta Honda blanca, cuyo conductor resultó con lesiones de consideración.

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La atención médica y el fallecimiento en el hospital

El motociclista recibió atención tras el accidente y posteriormente fue trasladado para recibir atención médica debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante el impacto.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el joven falleció mientras recibía atención en un hospital, según confirmó personal del gremio de rescatista.

La identificación del paramédico

El fallecido fue identificado como Alán, de 23 años, quien de acuerdo con reportes, se desempeñaba como paramédico del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

El conductor del tractocamión quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar las responsabilidades.

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