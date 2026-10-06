Dos muertos y siete heridos por la volcadura de un camión Omnibus en la carretera Guaymas-Ciudad Obregón

El accidente ocurrió alrededor de las 08:20 horas en el kilómetro 87. | Foto: Especial

El accidente ocurrió alrededor de las 08:20 horas en el kilómetro 87 de la Federal México 15; Capufe cerró la carretera de manera parcial.

Dos personas perdieron la vida y siete más resultaron lesionadas como resultado de una volcadura de un camión de pasajeros, ocurrido esta mañana, en el tramo carretero Guaymas-Ciudad Obregón.

De acuerdo a reportes oficiales, las personas fallecidas fueron identificadas como Erasmo Javier “N”, quien era el conductor del autobús, así como el pasajero José Alfredo “N”, 40 años; las siete personas lesionadas fueron trasladadas a distintos hospitales de Guaymas.

El reporte al 911 a las 08:20 horas

Según la información proporcionada, el accidente ocurrió a las 08:20 horas, a la altura del kilómetro 87 de la carretera Federal México 15, entre los municipios de Cajeme y Guaymas.

Al llegar al lugar, el personal de las distintas unidades de rescate encontraron un camión de la empresa Ómnibus de México, con número económico 8112, volcado aproximadamente a cinco metros al Norte de la carretera, en dirección Cajeme-Guaymas.

Por tal motivo se solicitaron varias unidades de Cruz Roja, quienes en el interior del camión fueron localizaron a los dos hombres sin vida y siete personas lesionadas, que fueron trasladadas al Hospital Naval, al IMSS-Bienestar, IMSS e Issste, todos en Guaymas.

Personal de la Guardia Nacional también acudió en apoyo y se encargó de la distribución vial, ya que Capufe cerró la carretera de manera parcial.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Cd. Obregón - Guaymas, km 87. Circulación en contraflujo por atención de accidente (volcadura de autobús). Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) October 6, 2026

Al lugar llegaron los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para las diligencias de ley y serán ellos quienes determinen legalmente cómo ocurrieron los hechos y deslinden responsabilidades.

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