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Dos muertos y siete heridos por la volcadura de un camión Omnibus en la carretera Guaymas-Ciudad Obregón

El accidente ocurrió alrededor de las 08:20 horas en el kilómetro 87 de la Federal México 15; Capufe cerró la carretera de manera parcial.

Dos muertos y siete heridos por la volcadura de un camión Omnibus en la carretera Guaymas-Ciudad Obregón

El accidente ocurrió alrededor de las 08:20 horas en el kilómetro 87. | Foto: Especial

Dos personas perdieron la vida y siete más resultaron lesionadas como resultado de una volcadura de un camión de pasajeros, ocurrido esta mañana, en el tramo carretero Guaymas-Ciudad Obregón.

De acuerdo a reportes oficiales, las personas fallecidas fueron identificadas como Erasmo Javier “N”, quien era el conductor del autobús, así como el pasajero José Alfredo “N”, 40 años; las siete personas lesionadas fueron trasladadas a distintos hospitales de Guaymas.

El reporte al 911 a las 08:20 horas

Según la información proporcionada, el accidente ocurrió a las 08:20 horas, a la altura del kilómetro 87 de la carretera Federal México 15, entre los municipios de Cajeme y Guaymas.

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Sonora

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Al llegar al lugar, el personal de las distintas unidades de rescate encontraron un camión de la empresa Ómnibus de México, con número económico 8112, volcado aproximadamente a cinco metros al Norte de la carretera, en dirección Cajeme-Guaymas.

Por tal motivo se solicitaron varias unidades de Cruz Roja, quienes en el interior del camión fueron localizaron a los dos hombres sin vida y siete personas lesionadas, que fueron trasladadas al Hospital Naval, al IMSS-Bienestar, IMSS e Issste, todos en Guaymas.

Personal de la Guardia Nacional también acudió en apoyo y se encargó de la distribución vial, ya que Capufe cerró la carretera de manera parcial.

Al lugar llegaron los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para las diligencias de ley y serán ellos quienes determinen legalmente cómo ocurrieron los hechos y deslinden responsabilidades.

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