¿Cómo puede el mar inundar calles sin vientos fuertes? Oceanólogo explica la subida del agua en Guaymas, Empalme y San Carlos

El agua del mar alcanzó vialidades de Guaymas durante la marea alta del domingo 4 y el lunes 5 de octubre. FOTO: ESPECIAL

La temperatura del agua, las mareas y la presión atmosférica pueden modificar el nivel del mar y favorecer inundaciones en zonas bajas.

GUAYMAS, Sonora.- El mar puede llegar a las calles sin oleaje elevado ni vientos fuertes cuando coinciden condiciones que aumentan el nivel del agua. El oceanólogo Pedro Rosales Grano señaló que una combinación de factores pudo influir en las inundaciones registradas el domingo 4 y el lunes 5 de octubre en Guaymas, Empalme y San Carlos.

Tras el paso del huracán Polo, el también catedrático del Instituto Tecnológico de Guaymas mencionó la marea astronómica, la variación estacional y los cambios de temperatura del agua. Añadió que las bajas presiones relacionadas con Polo y Rachel también pudieran contribuir, aunque reconoció que no se conoce con exactitud qué está ocurriendo.

¿CÓMO PUEDE INUNDAR EL MAR SIN UNA TORMENTA DIRECTA?

Una inundación costera no siempre necesita el empuje de grandes olas. También puede ocurrir por una elevación del nivel del agua, que alcanza terrenos bajos durante la marea alta.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EUA (NOAA), el aumento del nivel relativo del mar, combinado con factores locales, puede provocar inundaciones incluso en días soleados.

Rosales Grano describió una subida lenta en Guaymas y la distinguió de lo que ocurre durante tormentas, cuando los vientos acumulan agua y los escurrimientos de tierra coinciden con mareas altas.

No recuerdo en los casi 40 años que tengo en Guaymas que haya subido el nivel del mar tanto que se hayan inundado las calles. Se han inundado cuando están los eventos de tormenta a todo lo que dan, pero ahí es apilamiento de agua por vientos y escurrimientos de tierra que chocan con mareas altas, pero en este caso la subida del nivel del mar es muy lenta, no oleaje elevado ni vientos”, explicó.

¿QUÉ PAPEL TIENEN LA LUNA Y EL SOL EN LA MAREA?

Las mareas son ascensos y descensos del nivel del mar relacionados con la atracción gravitacional de la Luna y el Sol.

Según NOAA, cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean, durante la luna nueva o llena, sus efectos se refuerzan y producen una mayor diferencia entre la marea alta y la baja.

La pleamar es el momento en que la marea alcanza su nivel más alto dentro de un ciclo. Si ese ascenso coincide con otras condiciones que elevan el agua, las zonas bajas pueden quedar más expuestas.

El oceanólogo incluyó una marea astronómica extrema entre los posibles factores del episodio ocurrido en la costa sonorense.

¿POR QUÉ EL AGUA CALIENTE PUEDE ELEVAR EL NIVEL DEL MAR?

Al calentarse, el agua del mar se expande y ocupa más volumen. Este proceso se conoce como expansión térmica y contribuye a elevar su nivel, según el Laboratorio de Propulsión a Chorro de NASA. NASA JPL Education

Esto significa que el mar puede subir sin que toda la diferencia provenga de agua añadida por lluvias o escurrimientos.

Rosales Grano señaló que la variación estacional suele elevar el nivel del mar durante el verano. NOAA también explica que los cambios estacionales y la expansión del agua más cálida pueden coincidir con mareas altas y favorecer inundaciones en sectores bajos.

El especialista mencionó además el calentamiento global como un factor de fondo. Sin embargo, la información disponible no permite determinar cuánto de la subida local correspondió a la temperatura del agua o al aumento del nivel del mar a largo plazo.

¿CÓMO INFLUYEN LAS BAJAS PRESIONES?

La atmósfera ejerce presión sobre la superficie del océano. Según NOAA, los sistemas de alta presión pueden reducir el nivel del mar, mientras que los de baja presión pueden favorecer niveles superiores a los previstos por la marea astronómica.

Rosales Grano consideró que este mecanismo pudiera relacionarse con Polo y Rachel:

Las bajas presiones que se están registrando por el efecto de los huracanes Polo y Rachel también pudieran ser las causas, combinadas con una marea astronómica extrema, la variación estacional que generalmente en el verano es más elevada, la marea con contracción térmica, y bueno, el calentamiento global”, detalló.

La posible influencia de estos ciclones forma parte de la explicación del oceanólogo; no se proporcionaron mediciones que permitan establecer el efecto de cada uno sobre las inundaciones.

¿QUÉ SE REPORTÓ EN GUAYMAS Y EMPALME?

El agua alcanzó la calle 20, frente al Malecón de Guaymas; la avenida Serdán, a la altura de la Escala Náutica; la Marina de San Carlos, y calles de colonias junto al estero El Rancho, en Empalme, informó Rosales Grano.

José Ángel Burruel Mariscal, coordinador de Protección Civil de Guaymas, reportó una creciente superior a un metro respecto al nivel normal para la temporada, como se detalló en el reporte sobre la marea creciente en Guaymas y Empalme.

Por su parte, Protección Civil estatal relacionó las afectaciones principalmente con la pleamar astronómica, los escurrimientos y el agua remanente de las lluvias. En ese reporte indicó que las mareas estuvieron dentro de parámetros normales y que no se trató de una nueva marea de tormenta.

Aunque los reportes difieren sobre el carácter extraordinario de la marea, ambos describen condiciones que favorecieron el ingreso de agua en sectores costeros.

¿QUÉ PRECAUCIONES TOMAR CUANDO SUBE LA MAREA?

En Guaymas se mantuvo vigilancia de la Policía Municipal en la calle 20 y parte de la Serdán para evitar el paso de vehículos bajos por las vialidades inundadas, informó Burruel Mariscal.

Entre las recomendaciones difundidas por Protección Civil están: