Reo escapa de hospital y Policía Estatal lo recaptura

La SSPC informó que el reo salió del hospital donde recibía atención médica y fue localizado en las inmediaciones; custodios del SIEP serán investigados

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó esta tarde que un reo que recibía atención médica en un hospital se evadió hacia el exterior del nosocomio.

Elementos de la Policía Estatal mediante una rápida y oportuna reacción lograron localizar y recapturar a la persona en inmediaciones del hospital.

La SSPC investigará la actuación de los custodios del SIEP que coadyuvaron durante la captura de la Persona Privada de la Libertad, con el objetivo de determinar sí incurrieron en alguna mala práctica y, de ser el caso, aplicar las sanciones correspondientes.

La SSPC reitera su compromiso de actuar con responsabilidad, apego a los protocolos y respeto a los derechos humanos, así como de investigar cualquier conducta que se aparte de los principios que rigen el servicio público.

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