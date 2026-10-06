Maximiano “N” permanecerá en prisión preventiva por el caso de los sueros vitaminados

Seguirá recluido en el Cereso de Hermosillo mientras un juez resuelve su situación jurídica; la audiencia continuará el próximo 10 de octubre

HERMOSILLO. — El médico Maximiano “N” permanecerá en prisión preventiva justificada dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) lo imputara por el delito de homicidio culposo con resultado material y responsabilidad médica, relacionado con el caso de los llamados sueros vitaminados que ha dejado al menos ocho personas fallecidas en la entidad.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó ante el Juez de Control diversos datos de prueba vinculados con una presunta mala praxis médica, derivada de posibles condiciones inadecuadas de higiene y contaminación en la preparación y administración de sustancias intravenosas.

La Fiscalía solicitó tanto la vinculación a proceso como la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, petición que fue concedida por el juez.

Sin embargo, la defensa del imputado solicitó el plazo constitucional de 144 horas para definir su situación jurídica, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el próximo 10 de octubre, mediante una sala virtual.

¿Qué señala la investigación sobre los sueros vitaminados?

De acuerdo con la carpeta de investigación, Maximiano “N” habría indicado y administrado a una de las víctimas un suero y diversas sustancias por vía intravenosa en un domicilio particular.

Tras la aplicación, la persona presentó un deterioro súbito en su estado de salud y posteriormente falleció el 2 de abril a consecuencia de insuficiencia cardiorrespiratoria, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y falla orgánica múltiple, según expuso la Fiscalía.

Las indagatorias señalan que los tratamientos eran preparados por el propio médico y se ofrecían tanto en consultorios como a domicilio. Durante cateos realizados en inmuebles relacionados con el caso, las autoridades aseguraron cientos de soluciones intravenosas listas para su administración, además de medicamentos, jeringas e insumos médicos.

¿Qué son los sueros vitaminados y cuáles son sus riesgos?

Los llamados sueros vitaminados o terapias intravenosas son mezclas de vitaminas, minerales y otras sustancias que se promocionan para combatir el cansancio, mejorar el rendimiento físico, aliviar la resaca o fortalecer el sistema inmune.

No obstante, autoridades sanitarias han advertido que estas prácticas pueden representar riesgos graves cuando se realizan fuera de hospitales o sin protocolos adecuados de esterilidad, ya que existe la posibilidad de contaminación bacteriana, infecciones severas, sepsis o incluso la muerte.

Tras los fallecimientos registrados en Sonora, distintas dependencias de salud recomendaron acudir únicamente a establecimientos con licencia sanitaria vigente y verificar que cualquier procedimiento intravenoso sea realizado por personal certificado y con insumos de procedencia comprobada.

La FGJES informó que continuará con las investigaciones y dará a conocer nuevos avances conforme se desarrollen las siguientes etapas del proceso judicial.

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