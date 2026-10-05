Vinculan a proceso a Alejandra “N”, empleada del Isssteson acusada de robar 18 frascos de medicamento en el Hospital Chávez de Hermosillo

La autoridad señala que fueron 18 frascos los que presuntamente fueron tomados del área de farmacia. | Crédito: FGJE Sonora

La FGJES informó que los hechos ocurrieron en el área de farmacia y que la detención fue calificada como legal.

HERMOSILLO.- Una mujer de 34 años fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de robo, luego de que una investigación estableciera que presuntamente se apoderó de 18 frascos de un medicamento de uso hospitalario destinado a pacientes internados en el Hospital del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson).

La información fue dada a conocer este 5 de octubre de 2026 por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), autoridad que informó sobre los datos de prueba presentados ante el juez durante la audiencia inicial.

La persona identificada como Alejandra “N”, quien se desempeñaba como empleada de la institución, quedó a disposición del Ministerio Público después de que personal de Vigilancia del propio Isssteson detectara la conducta y realizara su retención.

¿Qué medicamento habría sido sustraído del hospital?

De acuerdo con la investigación de la FGJES, el producto presuntamente sustraído es Eliztin (colistimetato), solución inyectable de 150 mg, un medicamento de uso hospitalario.

La autoridad señala que fueron 18 frascos los que presuntamente fueron tomados del área de farmacia del Hospital del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.

La Fiscalía precisó que el medicamento estaba destinado a la atención de pacientes internados en ese centro médico. Este elemento forma parte de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público ante la autoridad judicial.

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¿Cuándo y dónde ocurrieron los hechos?

La investigación ubica los hechos el 1 de octubre de 2026, aproximadamente a las 14:40 horas.

El lugar señalado es el área de farmacia del Hospital del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”, ubicado en el cruce de avenida Juárez y calle Aguascalientes, en la colonia Modelo, de Hermosillo, Sonora.

Según los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, Alejandra “N” se encontraba como empleada de la institución cuando presuntamente se apoderó de los 18 frascos del medicamento.

¿Cómo fue detectada la presunta sustracción?

La FGJES informó que personal de Vigilancia del Isssteson detectó la conducta y realizó la retención de la mujer.

Después de esa intervención, la persona fue entregada a elementos de la Policía Preventiva, quienes realizaron su puesta a disposición ante el Ministerio Público.

Esto ocurrió aproximadamente a las 16:30 horas del mismo 1 de octubre, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía estatal.

A partir de ese momento se inició el procedimiento correspondiente ante la autoridad ministerial y posteriormente se llevó a cabo la audiencia inicial.

¿Qué resolvió el juez durante la audiencia?

Durante la audiencia inicial, el juez determinó que la detención y retención fueron legales.

Posteriormente, el Ministerio Público formuló imputación contra Alejandra “N” y presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba relacionados con la investigación.

Después de analizar los elementos expuestos, el juez resolvió vincular a proceso a la mujer por el delito de robo.

La vinculación a proceso significa que la investigación continuará bajo control judicial por los hechos que fueron materia de la imputación. En este caso, la FGJES señala a Alejandra “N” como probable responsable, por lo que el proceso deberá continuar conforme a las determinaciones de la autoridad judicial.

¿Qué medida cautelar deberá cumplir?

Como parte de las determinaciones tomadas durante la audiencia, la autoridad judicial impuso medidas cautelares a la imputada.

Entre ellas se encuentra la obligación de realizar presentación periódica de manera quincenal, además de otras determinaciones establecidas por el juez.

La dependencia señaló que mantendrá su actuación en la investigación de hechos que puedan constituir un delito y destacó la importancia de proteger los recursos y bienes utilizados para la atención de los pacientes.

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