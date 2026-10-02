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Detienen a empleada del Hospital Chávez del Isssteson en Hermosillo por presuntamente sustraer de la farmacia 18 frascos de antibiótico para tratar infecciones graves

La mujer, de 34 años, fue entregada por personal de la Guardia Nacional a policías municipales tras un reporte al 911 y presentada ante el Ministerio Público.

Detienen a empleada del Hospital Chávez del Isssteson en Hermosillo por presuntamente sustraer de la farmacia 18 frascos de antibiótico para tratar infecciones graves

Una empleada del hospital fue presentada ante el Ministerio Público por el presunto robo de medicamento. FOTO: ESPECIAL

Por Redacción GH  

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HERMOSILLO, Sonora.— Una empleada del Hospital Ignacio Chávez, del Isssteson, fue detenida tras ser señalada de presuntamente sustraer 18 frascos de antibiótico del área de farmacia, informó Seguridad Pública Municipal.

La mujer, identificada como Alejandra “N”, de 34 años, fue presentada ante el Ministerio Público especializado para las diligencias correspondientes y el deslinde de responsabilidades, luego de que policías municipales atendieran un reporte al 911.

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL HOSPITAL CHÁVEZ DE HERMOSILLO?

De acuerdo con Seguridad Pública Municipal, alrededor de las 14:40 horas del jueves 1 de octubre se recibió una llamada al número de emergencias que alertaba sobre una persona señalada de robo dentro del hospital.

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El inmueble se encuentra en las calles Aguascalientes y Juárez, en la colonia Modelo, en Hermosillo.

Al llegar, los agentes municipales se entrevistaron con personal de la Guardia Nacional, que les entregó a la empleada señalada de haber sustraído los medicamentos de la farmacia.

¿A QUÉ INSTITUCIÓN PERTENECE EL HOSPITAL CHÁVEZ?

El Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez” pertenece al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson).

Se trata de una institución estatal, distinta del ISSSTE federal.

¿QUÉ MEDICAMENTO PRESUNTAMENTE SUSTRAJO?

Según el reporte de Seguridad Pública Municipal, el señalamiento corresponde a:

  • Cantidad: 18 frascos.
  • Medicamento: Eliztin Colistimetato.
  • Presentación: solución inyectable de 150 miligramos.

La información proporcionada describe el medicamento como un antibiótico para el tratamiento de infecciones graves.

El reporte de Seguridad Pública Municipal señala la presunta sustracción de 18 frascos de antibiótico del área de farmacia. FOTO: ESPECIAL

El reporte de Seguridad Pública Municipal señala la presunta sustracción de 18 frascos de antibiótico del área de farmacia. FOTO: ESPECIAL


EMPLEADA FUE PRESENTADA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO

Tras la intervención de los policías municipales, Alejandra “N” fue presentada ante el Ministerio Público especializado.

La autoridad realizará las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

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