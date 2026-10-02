Fiscalía de Sonora prepara llevar ante un juez a empleada del Isssteson tras ser detectada por un vigilante cuando presuntamente sustraía medicamentos del Hospital Chávez de Hermosillo

Gustavo Salas Chávez informó que vigilancia del Isssteson detectó la presunta sustracción y entregó a la empleada a policías preventivos. FOTO: ESPECIAL

La investigación apunta a la presunta sustracción de 18 frascos de antibiótico de la farmacia, mientras el fiscal anticipó que revelará más detalles una vez formulada la imputación.

HERMOSILLO, Sonora.— La Fiscalía de Sonora prepara la judicialización del caso de una empleada del Isssteson señalada de presuntamente sustraer medicamentos del Hospital Chávez, informó el fiscal general de Justicia del Estado, Gustavo Salas Chávez.

El funcionario precisó que un empleado de vigilancia de la propia institución detectó la sustracción y que la mujer fue entregada a policías preventivos, quienes posteriormente la pusieron a disposición del Ministerio Público.

FISCALÍA PREPARA JUDICIALIZACIÓN DE LA EMPLEADA

Salas Chávez indicó que las autoridades trabajan en el proceso de judicializar el caso y que, una vez imputada la empleada, se informarán más detalles de los hechos.

De acuerdo con la actualización del fiscal, el asunto permanece en esa etapa; no anunció una vinculación a proceso.

VIGILANCIA DEL ISSSTESON DETECTÓ LA PRESUNTA SUSTRACCIÓN

Al explicar cómo ocurrieron los hechos, el fiscal señaló que fue personal del Isssteson quien sorprendió a la trabajadora, antes de entregarla a una corporación preventiva.

Se le sorprendió por parte de un empleado de vigilancia de la propia institución, no fue ninguna policía preventiva quien lo detuvo, sino la propia institución, el Isssteson, detecta que esta persona estaba sustrayendo medicamento y fue detenida y entregada a una policía preventiva, que a su vez la puso a disposición del Ministerio Público y que ya estamos en proceso de judicializarla”, detalló.

¿QUÉ SE HABÍA INFORMADO DEL CASO EN EL HOSPITAL CHÁVEZ?

Seguridad Pública Municipal reportó la detención de una empleada del Hospital Chávez por presuntamente sustraer 18 frascos de antibiótico de la farmacia, utilizado para tratar infecciones graves.

La mujer fue presentada ante el Ministerio Público para las diligencias correspondientes y el deslinde de responsabilidades.