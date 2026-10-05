¿Tienes alguno de estos medicamentos en casa? Cofepris alerta por productos falsificados y adulterados

La autoridad sanitaria pidió no comprar ni utilizar dos medicamentos falsificados y uno adulterado; algunos lotes presentan fechas de caducidad alteradas

MEXICALI, Baja California.— La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria sobre tres medicamentos falsificados o adulterados que representan un riesgo para la salud.

La autoridad sanitaria identificó como falsificados los medicamentos DARZALEX™ (daratumumab) 400 mg/20 mL, lote GGH2227, y Simponi® (golimumab) 50 mg/0.5 mL, lote 01H201KE, ambos de Janssen-Cilag, S.A. de C.V.

De acuerdo con Cofepris, el fabricante confirmó que esos lotes no cuentan con registros de fabricación, por lo que fueron identificados como productos falsificados.

La autoridad también alertó sobre la adulteración de ADerogyl® (Retinol, Ácido ascórbico, Ergocalciferol) 2000 UI/163.697 mg/400 UI, solución oral, en los lotes CMXA036 y CMXA037.

En este caso, las ampolletas de ambos lotes no presentan fecha de caducidad. Cofepris señaló que la fecha original correspondía a junio de 2024, mientras que el empaque muestra junio de 2028. SANOFI AVENTIS DE MÉXICO, S.A. de C.V. confirmó que ambos lotes fueron adulterados.

¿Qué recomienda Cofepris?

La autoridad sanitaria pidió a la población no adquirir ni utilizar ninguno de los productos señalados.

En caso de identificar su venta, recomienda presentar una denuncia sanitaria ante Cofepris. Si después de utilizar alguno de estos productos se presenta una reacción adversa, también puede reportarse ante la autoridad sanitaria.

Por tratarse de productos falsificados o adulterados, Cofepris recomienda verificar cuidadosamente los datos del medicamento antes de comprarlo o utilizarlo, especialmente cuando se trate de alguno de los nombres y lotes incluidos en la alerta.