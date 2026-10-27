La mitad de los estadounidenses afirma que se salta comidas por los altos precios de los alimentos, mientras el costo de vida y la gasolina alimentan el descontento de los votantes antes de las elecciones de mitad de mandato

El aumento de los precios de los alimentos y la gasolina obliga a más familias estadounidenses a ajustar sus gastos y reducir el consumo para llegar a fin de mes. Foto: Pexels

El encarecimiento de los alimentos y la gasolina presiona la economía familiar en Estados Unidos; una encuesta revela que más del 60% de los hogares con ingresos de hasta 50 mil dólares vive al día.

El encarecimiento de los alimentos está obligando a cada vez más estadounidenses a reducir su consumo, al punto de saltarse comidas para enfrentar el costo de la canasta básica.

Una encuesta realizada en agosto por la firma financiera Self Financial encontró que la mitad de los participantes ha dejado de comer en algún momento debido al aumento de los precios.

Los datos federales muestran que los precios de los alimentos subieron 28% entre septiembre de 2020 y septiembre de 2026. Algunos productos registraron incrementos mucho mayores: la carne molida aumentó 67%, mientras que el café acumuló un alza de 108%.

El impacto no se limita a las compras del supermercado. En el sondeo, realizado entre alrededor de mil personas, los participantes señalaron que el encarecimiento de los alimentos afecta su salud mental y sus niveles de estrés, incluso más que otros aspectos relacionados con el bienestar, como la actividad física, la dieta, la nutrición, el sueño y el descanso.

El costo de vida aumenta la presión sobre Trump

La dificultad para pagar productos básicos también representa un desafío político para el presidente Donald Trump y el Partido Republicano, de cara a las elecciones de mitad de mandato previstas para la próxima semana, según el contexto de la encuesta citada en la nota original.

Otros sondeos muestran el descontento de los ciudadanos con la economía y el costo de productos esenciales, como los alimentos y la gasolina.

Una encuesta publicada el miércoles por The New York Times y la Universidad de Siena encontró que 69% de los votantes desaprueba el manejo del costo de vida durante la administración de Trump, mientras que 73% rechaza su gestión de los precios de la gasolina.

Don Levy, director ejecutivo del Instituto de Investigación de Siena, explicó que la inconformidad con ambos partidos ha llevado a los votantes a considerar que los demócratas tienen mayor capacidad para atender estos problemas.

“Los votantes están insatisfechos tanto con el Partido Demócrata como con el Republicano, pero consideran que los demócratas inspiran mayor confianza y tienen entre ocho y veinte puntos de ventaja para gestionar mejor la economía, el costo de vida, los precios de la gasolina, la atención médica, la corrupción, las guerras en el extranjero y la inteligencia artificial”, afirmó Levy.

Más hogares viven al día

La presión económica también se refleja en el gasto destinado al transporte y otros productos esenciales. De acuerdo con el sitio de seguimiento de precios GasBuddy, en 2026 la gasolina alcanzó precios de cuatro dólares por galón o más durante más días que en cualquier otro año anterior.

Además, datos federales indican que el precio promedio de los distintos tipos de gasolina sin plomo ha sido más alto durante el segundo mandato de Trump que durante la presidencia de Joe Biden.

El encarecimiento de los alimentos y los combustibles ha reducido el margen financiero de numerosos hogares. Un estudio de septiembre de Goldman Sachs encontró que poco más de 60% de los hogares con ingresos anuales de 50 mil dólares o menos vive al día, en un contexto de mayores gastos en productos básicos.