Profeco analiza barras de proteína y encuentra diferencias entre el contenido declarado y el real; Quest, Pure Protein y Think! destacan en el estudio

Uno de los principales elementos que revisó Profeco fue la cantidad de proteína efectivamente contenida en cada barra y su comparación con lo declarado en el etiquetado.

Las barras de proteína se han convertido en una alternativa práctica para complementar la alimentación, pero no todas ofrecen la cantidad de proteína que los consumidores podrían esperar de acuerdo con su publicidad o presentación. Un estudio de calidad de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) encontró diferencias entre la información declarada por algunas marcas y los resultados obtenidos mediante pruebas de laboratorio.

El análisis revisó distintos productos disponibles en el mercado mexicano y consideró variables como contenido de proteína, azúcares, aporte calórico e información comercial, con el objetivo de comprobar si los datos impresos en los empaques corresponden con la composición real de las barras.

El estudio resulta relevante ante el crecimiento de una categoría de productos que suele dirigirse a consumidores que realizan actividad física, buscan controlar su alimentación o necesitan una opción rápida para consumir entre comidas.

No todas las barras aportan la misma cantidad de proteína

Uno de los principales elementos que revisó Profeco fue la cantidad de proteína efectivamente contenida en cada barra y su comparación con lo declarado en el etiquetado.

De acuerdo con los resultados referidos, la mayoría de las barras comerciales analizadas se ubicaron entre 8 y 12 gramos de proteína por pieza, mientras que algunas de las marcas estudiadas alcanzaron cantidades superiores a los 20 gramos.

Entre los productos destacados en el análisis se encuentra Quest, cuyas versiones evaluadas habrían alcanzado más de 20 gramos de proteína por barra y presentado cantidades relativamente bajas de azúcares añadidos frente a otros productos de la categoría.

También aparece Pure Protein, que destacó por combinar una cantidad considerable de proteína con una densidad calórica menor respecto de otras barras comparables.

En el caso de Think!, el estudio puso atención en la combinación de proteína y fibra, nutrimentos que pueden contribuir a una mayor sensación de saciedad.

Estas diferencias son importantes porque una barra que se comercializa como producto proteico no necesariamente aporta la misma cantidad de proteína que otra de la misma categoría.

El nombre “fitness” no garantiza una composición saludable

El estudio también encontró observaciones en productos comercializados mediante conceptos relacionados con el ejercicio y el bienestar.

Algunas barras presentaron cantidades elevadas de azúcares o grasas, mientras que en determinados casos se encontraron discrepancias entre la información declarada en el empaque y los resultados obtenidos en laboratorio.

Esto puede ser relevante para consumidores que eligen estos productos con la expectativa de encontrar una opción baja en calorías o adecuada para una dieta orientada al control del peso.

La publicidad y el diseño del empaque pueden destacar palabras asociadas con el ejercicio, la proteína o un estilo de vida saludable, pero esas referencias no sustituyen la revisión de la tabla nutrimental.

Azúcar, calorías y proteína: tres datos que conviene comparar

Una de las recomendaciones asociadas al análisis es no evaluar una barra únicamente por la cantidad de proteína que contiene.

Un producto puede aportar una cantidad elevada de proteína y, al mismo tiempo, contener una cantidad considerable de calorías, azúcares o grasas.

Por ello, al comparar dos barras puede ser útil revisar:

Proteína por barra: permite conocer cuánto aporta realmente el producto.

permite conocer cuánto aporta realmente el producto. Azúcares: ayuda a identificar productos con una mayor carga de azúcar.

ayuda a identificar productos con una mayor carga de azúcar. Calorías: permite dimensionar el aporte energético de cada pieza.

permite dimensionar el aporte energético de cada pieza. Fibra: puede ser relevante dentro de una alimentación equilibrada.

puede ser relevante dentro de una alimentación equilibrada. Grasas y grasas saturadas: ayudan a comparar el perfil nutrimental.

ayudan a comparar el perfil nutrimental. Tamaño de la porción: dos barras pueden parecer similares, pero tener pesos diferentes.

De esta manera, una comparación basada únicamente en los gramos de proteína puede ofrecer una visión incompleta.

Algunas etiquetas pueden generar expectativas que el producto no cumple

El estudio también identificó diferencias entre lo declarado en determinados empaques y los resultados de laboratorio, un aspecto particularmente relevante para la información al consumidor.

La etiqueta es la principal herramienta que tiene una persona para conocer la composición de un alimento antes de comprarlo. Por ello, cuando existen diferencias entre lo declarado y lo encontrado mediante análisis, la información puede resultar insuficiente para tomar una decisión informada.

En el caso de productos dirigidos específicamente a personas que entrenan o siguen determinados planes de alimentación, esta información cobra especial importancia.

Una persona puede elegir una barra precisamente porque busca determinada cantidad de proteína o porque considera que tiene una carga reducida de azúcar. Si la composición real se aparta de lo declarado, la decisión de compra se basa en información incorrecta o incompleta.

El precio tampoco determina la calidad nutricional

Otro de los puntos señalados en el estudio es que pagar más por una barra no necesariamente significa obtener un producto con un mejor perfil nutrimental.

De acuerdo con los resultados referidos, algunas barras de mayor precio presentaron características nutricionales menos favorables que otras alternativas de menor costo.

Por ello, Profeco plantea comparar productos más allá del precio de venta y del diseño de los empaques.

Una herramienta particularmente útil consiste en calcular cuánto se paga por cada gramo de proteína realmente aportado.

Por ejemplo, una barra puede tener un precio elevado y contener una cantidad similar de proteína a otra considerablemente más barata. En ese caso, el precio por gramo de proteína puede ser un indicador más útil para comparar el costo real del nutrimento buscado.

¿Qué recomienda revisar Profeco antes de comprar?

Ante la variedad de barras disponibles en supermercados, tiendas de conveniencia y establecimientos relacionados con el ejercicio, la recomendación es no elegir únicamente por las palabras “protein”, “fitness”, “healthy” o por la imagen del producto.

Antes de comprar, conviene revisar:

1. La cantidad de proteína.No todas las barras aportan más de 20 gramos; muchas se encuentran en rangos considerablemente menores.

2. Los azúcares.Un producto puede ser alto en proteína y también contener cantidades importantes de azúcar.

3. Las calorías.Es necesario considerar el aporte energético de toda la barra y no solamente sus gramos de proteína.

4. Las grasas y grasas saturadas.Estos datos permiten conocer mejor el perfil nutricional completo.

5. El tamaño de la porción.La comparación debe hacerse entre productos equivalentes.

6. La información del etiquetado.Los datos nutrimentales deben corresponder con lo que realmente contiene el producto.

7. El precio por cantidad de proteína.Comparar el costo por gramo puede ayudar a identificar diferencias entre productos de distintos precios.

Barras de proteína

Una barra de proteína no sustituye una alimentación equilibrada

Las barras pueden resultar prácticas para determinadas circunstancias, pero su denominación comercial no significa que deban convertirse automáticamente en un alimento indispensable para todas las personas.

La cantidad de proteína que necesita cada persona depende de factores individuales, entre ellos su alimentación general, edad, actividad física y objetivos, por lo que una barra no debe evaluarse de manera aislada del resto de la dieta.

El estudio de Profeco permite, en ese sentido, poner el foco en un aspecto básico de los alimentos procesados: la importancia de comparar la información nutrimental real antes de comprar y no asumir que una presentación asociada con el ejercicio necesariamente implica un mejor perfil nutricional.

Para quienes consumen estos productos de manera habitual, revisar proteína, azúcares, calorías, grasas y fibra puede ofrecer una perspectiva más completa que fijarse únicamente en la cantidad de proteína anunciada en la parte frontal del empaque.