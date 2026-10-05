Tras posicionarse en el décimo puesto del ranking mundial de TasteAtlas con 4.4 estrellas, el caldo de queso sonorense superó al pozole y se convirtió en la mejor sopa de todo México a nivel internacional: ¿Cómo prepararlo?

De platillo cotidiano en los hogares del desierto a la élite culinaria global: el caldo de queso de Sonora asciende al top 10 de las mejores sopas del mundo según la última actualización de TasteAtlas. Foto: Especial

El ascenso del icónico platillo sonorense en la guía global redefine el mapa culinario de México, destacando la riqueza de los ingredientes norteños frente a los favoritos históricos nacionales.

La gastronomía mexicana volvió a acaparar los reflectores internacionales con una mención que celebra la autenticidad del norte del país. En su más reciente actualización global, la prestigiosa guía culinaria TasteAtlas colocó al tradicional caldo de queso sonorense en el codiciado puesto número 10 del mundo, con una calificación sobresaliente de 4.4 estrellas.

Este nombramiento, además de poner a la preparación norteña dentro de la élite de los caldos internacionales, la consagró oficialmente como la sopa mexicana mejor evaluada de todo el ranking, superando por margen a referentes históricos de la cocina nacional como el pozole, la sopa de lima y la sopa tarasca.

¿Cómo se posicionó el caldo de queso sonorense en el top 10 global de TasteAtlas?

La irrupción del caldo de queso en los primeros planos de la crítica internacional redefinió la jerarquía con la que se perciben los platillos regionales de México en el extranjero.

Mientras que el ranking mundial evaluó a cientos de preparaciones basándose en las reseñas, valoraciones y experiencias de comensales y expertos de todo el planeta, la representación nacional quedó distribuida de la siguiente manera dentro de la plataforma:

Caldo de queso (Sonora): Puesto 10 con 4.4 estrellas.

Puesto 10 con 4.4 estrellas. Sopa de lima (Yucatán): Puesto 17 con 4.3 estrellas.

Puesto 17 con 4.3 estrellas. Sopa tarasca (Michoacán): Puesto 34 con 4.3 estrellas.

Puesto 34 con 4.3 estrellas. Pozole (Nacional): Puesto 47 con 4.2 estrellas.

Este contraste sorprendió a propios y extraños al demostrar que la simpleza y profundidad de los sabores caseros del norte de México pueden competir y superar con éxito a preparaciones de arraigo masivo como el pozole.

¿Cuáles son las 10 mejores sopas del mundo según el ranking internacional?

Para dimensionar el logro obtenido por la cocina sonorense, es fundamental observar qué preparaciones dominan las posiciones de honor en la clasificación global publicada por TasteAtlas:

Vori-vori (Paraguay): Caldo espeso a base de bolitas de harina de maíz y queso, acompañado de pollo y verduras. Beyran çorbası (Turquía): Tradicional sopa de cordero deshebrada con arroz, ajo y caldo especiado. Soto Betawi (Indonesia): Rico caldo de res cocinado a fuego lento en leche de coco con especias aromáticas. Yokohama-Style Ramen (Japón): Famoso por su caldo que combina tonkotsu de cerdo con salsa de soya y fideos gruesos. Ramen (Japón): El clásico indiscutible de fideos en caldo concentrado. Tonkotsu ramen (Japón): Variante caracterizada por su caldo de huesos de cerdo hervido hasta alcanzar una textura cremosa. Sinigang na baboy (Filipinas): Sopa agridulce a base de tamarindo, cortes de cerdo y vegetales frescos. Tom kha gai (Tailandia): Aromática sopa de pollo con leche de coco, galanga y hierbas cítricas. Lanzhou lamian (China): Reconocida mundialmente por sus fideos estirados a mano con perfecta textura. Caldo de queso (México): El orgullo sonorense que conquistó el décimo peldaño global gracias a su textura cremosa y sabor casero.

¿Cuál es el origen histórico y la tradición detrás del caldo de queso de Sonora?

Lejos de los recetarios complejos, el caldo de queso es el reflejo fiel de la historia ganadera y menonita de las zonas rurales de Sonora.

Nacido en los hogares del desierto y las rancherías, este platillo aprovechó la abundancia de productos lácteos locales —como el queso fresco regional y la leche— para fusionarlos con los recursos agrícolas accesibles de la región: la papa, la cebolla, el chile verde (como el chile California o Anaheim) y el tomate.

La genialidad culinaria de esta receta radica en su capacidad de transformar ingredientes cotidianos y económicos en un alimento reconfortante y denso que ha nutrido a generaciones de sonorenses durante las temporadas de calor extremo y las épocas de invierno moderado.

¿Cómo preparar el auténtico caldo de queso sonorense paso a paso en casa?

Hacer esta maravilla culinaria en casa requiere pocos ingredientes y un secreto fundamental dictado por la tradición: la temperatura al incorporar el lácteo.

Ingredientes esenciales:

4 papas medianas cortadas en cubos medianos.



2 tazas de queso fresco regional en cubos (que funda bien sin perder textura).



3 chiles verdes norteños (tipo Anaheim o California), tatemados, sin piel y en rajas.



1 cebolla blanca picada y 2 dientes de ajo finamente picados.



2 tomates maduros picados.



Caldo de pollo o agua (aproximadamente 1.5 litros).



Un chorrito de leche o crema para suavizar el fondo.



Sal, pimienta y aceite o mantequilla para sofreír.

Modo de preparación:

En una olla grande, derrita un poco de mantequilla o caliente aceite para sofreír la cebolla, el ajo y el tomate hasta que estén bien integrados.

Añada las rajas de chile verde y los cubos de papa, permitiendo que absorban los sabores del sofrito durante un par de minutos.

Vierta el caldo de pollo y deje hervir a fuego medio hasta que las papas estén perfectamente cocidas y suaves.

Un paso importante: Reduzca el fuego al mínimo (o apáguelo por completo) antes de incorporar los cubos de queso fresco. Agregue la leche o crema si lo prefiere. Remueva con suavidad para que el queso comience a fundirse y otorgue esa consistencia cremosa característica sin formar grumos masivos.

Reduzca el fuego al mínimo (o apáguelo por completo) antes de incorporar los cubos de queso fresco. Agregue la leche o crema si lo prefiere. Remueva con suavidad para que el queso comience a fundirse y otorgue esa consistencia cremosa característica sin formar grumos masivos. Sirva caliente acompañado de totopos o tortillas de maíz tostadas.

Caldo de queso.

¿Impacta este reconocimiento al turismo gastronómico del norte de México?

Para los habitantes de Sonora y los amantes de la buena mesa en el país, figurar en el top 10 mundial de TasteAtlas representa un impulso invaluable para el turismo gastronómico regional.

Este logro demuestra que la riqueza culinaria mexicana no se limita a los platillos más difundidos del centro o sur, sino que los sabores norteños resguardan una maestría basada en la sencillez y calidad de sus componentes lácteos y agrícolas.

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Este tipo de listados fomentan que viajeros nacionales e internacionales busquen los mercados locales y cenadurías tradicionales en ciudades como Hermosillo u Obregón para probar el auténtico sazón de un plato que hoy es orgullo global.

Más allá de una simple tabla de posiciones en internet, este reconocimiento redefine la manera en que el mundo percibe la diversidad de la cocina mexicana. Demuestra que la elegancia en la mesa no depende de ingredientes ostentosos, sino de la capacidad de una comunidad para aprovechar su entorno natural y crear platillos con identidad propia.