Profeco analiza 40 productos y revela cuáles marcas de queso americano cumplen con la norma y cuáles presentan irregularidades en proteína, grasa y etiquetado, además de explicar cómo identificar imitaciones antes de comprarlas

Si eres de los que disfruta un sándwich o una hamburguesa con queso amarillo, cuidado: no todo lo que brilla es leche. El estudio de calidad más reciente de la Profeco pone bajo la lupa a las marcas más populares del mercado mexicano.

En un mercado saturado de opciones, distinguir entre un queso auténtico y una imitación puede ser un reto para el bolsillo y la salud. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 40 productos en su Laboratorio Nacional del Consumidor para determinar cuáles cumplen con la norma y cuáles engañan al consumidor con publicidad engañosa o exceso de almidones.

Las marcas que sí son queso: El “Top” de calidad

Para que un producto sea considerado queso americano de verdad, debe estar elaborado exclusivamente con grasa de leche y no contener grasas vegetales. Según el estudio, estas son las marcas que destacan por su alto valor nutricional y cumplimiento de normas:

Kirkland Signature: La marca de Costco se posiciona como una de las favoritas por ser queso real pasteurizado, sin rellenos de almidón y con una excelente relación calidad-precio.

La marca de Costco se posiciona como una de las favoritas por ser queso real pasteurizado, sin rellenos de almidón y con una excelente relación calidad-precio. Kraft Singles Supreme: Lidera en el apartado nutricional con un sólido 15.2% de proteína , cumpliendo estrictamente con los niveles de grasa láctea permitidos.

Lidera en el apartado nutricional con un sólido , cumpliendo estrictamente con los niveles de grasa láctea permitidos. Member’s Mark: Esta opción de Sam’s Club destacó por su bajo nivel de grasa ( 11% ) y un alto contenido de proteína ( 14.9% ), lo que la hace una opción equilibrada para el hogar.

Esta opción de Sam’s Club destacó por su bajo nivel de grasa ( ) y un alto contenido de proteína ( ), lo que la hace una opción equilibrada para el hogar. Lala y Fud: Ambas marcas comerciales pasaron las pruebas de etiquetado y contenido neto, consolidándose como opciones seguras y accesibles en supermercados y tiendas de conveniencia.

El engaño de las “imitaciones”: ¿Qué estás comiendo?

Uno de los puntos más críticos de la nota de Profeco es la advertencia sobre los productos “tipo queso” o “imitación”. La ley obliga a estas marcas a colocar la palabra IMITACIÓN en letras mayúsculas y en un lugar visible del empaque.

Estos productos suelen sustituir la leche por grasas vegetales, grandes cantidades de agua y almidones para abaratar costos. La Profeco advierte que el consumo excesivo de estas imitaciones suele aportar más carbohidratos y grasas trans que nutrientes reales.

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El estudio de calidad más reciente de la Profeco pone bajo la lupa a las marcas más populares del mercado mexicano.

Marcas en la lista negra: Publicidad engañosa

El estudio no solo premió a las mejores, también exhibió a las que presentan irregularidades en su etiquetado o contenido:

Biolac Lácteos y Lima: Fueron señaladas por declarar hasta un 50% más de proteína de la que realmente contienen, lo que representa una falta grave al consumidor. Dutch Farms: Presentó fallas en la declaración de grasa y, lo más preocupante, omitió el número de lote en sus empaques, dificultando el rastreo del producto en caso de problemas sanitarios.

Guía rápida para tu próxima compra

Para asegurar que estás llevando calidad a tu mesa, la Profeco recomienda tres pasos básicos antes de echar el paquete al carrito: