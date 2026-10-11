Nuevo ataque contra el aeropuerto de Riad provoca incendio en Arabia Saudita, un día después de otro bombardeo que dejó 12 muertos y 309 heridos

Tras ataque que dejó 12 muertos y 309 heridos, otro proyectil impacta el aeropuerto de Riad y obliga a mantener cerrado uno de los principales puntos de conexión de Arabia Saudita. | Crédito: REUTERS

Un proyectil impactó la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional Rey Khalid este domingo 11 de octubre, mientras las defensas sauditas interceptaron un misil de crucero y los hutíes advirtieron a las aerolíneas que evitaran el espacio aéreo del país.

RIAD, Arabia Saudita.- El Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, fue blanco de un nuevo ataque este domingo 11 de octubre de 2026, cuando un proyectil no identificado impactó en la Terminal 4 y provocó un incendio, apenas un día después de un bombardeo que dejó 12 personas muertas y 309 heridas. La coalición militar liderada por Arabia Saudita confirmó el incidente y la intercepción de otro misil cerca de las instalaciones, según informó Reuters. El aeropuerto permanecía cerrado, por lo que las operaciones aéreas seguían afectadas. Hasta el reporte inicial no se había identificado el tipo de proyectil que causó el incendio ni se había confirmado un balance de víctimas del nuevo ataque.

El incidente ocurre en medio de una escalada militar entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, quienes horas antes advirtieron a las aerolíneas, trabajadores y pasajeros que evitaran los aeropuertos sauditas ante la posibilidad de nuevos ataques. La advertencia fue difundida en X, mientras las autoridades sauditas mantenían suspendidas las operaciones del aeropuerto tras el ataque del sábado 10 de octubre, considerado el más mortífero de este tipo contra el reino en más de una década.

La sucesión de ataques ha puesto en el centro del conflicto una instalación que conecta a Riad con destinos internacionales. Además de las afectaciones a pasajeros, los hechos coinciden con una ofensiva militar saudita en Yemen y con la celebración de encuentros internacionales sobre energía en la capital.

¿Qué ocurrió en el nuevo ataque contra el aeropuerto de Riad?

La coalición militar encabezada por Arabia Saudita informó que un proyectil de características aún no determinadas alcanzó la Terminal 4, utilizada para pasajeros, y desencadenó un incendio durante el domingo.

El portavoz de la coalición, Turki al Maliki, confirmó que las autoridades correspondientes acudieron a atender la emergencia.

El reporte militar señaló dos hechos:

Impacto en la Terminal 4 : un proyectil no identificado alcanzó las instalaciones y provocó un incendio.

: un proyectil no identificado alcanzó las instalaciones y provocó un incendio. Intercepción de un misil: los sistemas de defensa aérea sauditas detectaron y destruyeron un misil de crucero en las inmediaciones del aeropuerto.

No se precisó si ambos proyectiles formaban parte de una misma operación. Tampoco se confirmó inicialmente el origen del proyectil que alcanzó la terminal ni la magnitud de los daños materiales.

La información fue difundida por el portavoz de la coalición y retomada por la agencia oficial de noticias de Qatar.

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¿Cuántos muertos y heridos dejaron los ataques al aeropuerto de Riad?

El ataque del sábado 10 de octubre dejó 12 personas fallecidas y 309 heridas, según el balance de la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudita, citado por Reuters.

Entre las personas que perdieron la vida se identificaron ciudadanos de distintas nacionalidades:

Cuatro de Arabia Saudita.

Dos de Bangladesh.

Uno de Estados Unidos.

Uno de Jordania.

Uno de Palestina.

Uno de Siria.

Uno de Sudán.

Uno de Egipto.

De acuerdo con Reuters, varios heridos fueron trasladados a hospitales mediante ambulancias y helicópteros, algunos en estado crítico.

El ataque del sábado fue el tercero registrado contra el aeropuerto durante esa semana y el de mayor número de víctimas en territorio saudita en más de diez años.

Las 12 muertes y los 309 heridos corresponden al ataque del sábado, no al nuevo impacto registrado el domingo. Las autoridades todavía no habían confirmado un balance definitivo de posibles víctimas del incendio en la Terminal 4.

¿Por qué permanece cerrado el aeropuerto de Riad y qué pasa con los vuelos?

El Aeropuerto Internacional Rey Khalid permanecía cerrado este domingo 11 de octubre, después de que el ataque del sábado obligó a suspender sus operaciones.

Una imagen de satélite del aeropuerto rey Khalid, el día siguiente de que los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, dijeron haberlo atacado, en Riad, Arabia Saudí, el 11 de octubre de 2026. | Crédito: UNIÓN EUROPEA/COPERNICUS SENTINEL-2/Imagen facilitada por REUTERS. (EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTIN/via REUTERS)

La interrupción afecta tanto a quienes tenían previsto llegar a Riad como a los pasajeros con vuelos de salida y conexiones a través de la capital saudita.

El nuevo incendio en la Terminal 4 añade complicaciones para la recuperación de las operaciones, debido a que las autoridades deben evaluar la seguridad de las instalaciones.

Ante esta situación, los pasajeros con vuelos programados hacia o desde Riad deben:

Consultar directamente con su aerolínea el estado de su vuelo.

Verificar posibles cancelaciones, retrasos o cambios de itinerario.

Evitar trasladarse al aeropuerto sin confirmar previamente que existen operaciones autorizadas.

Seguir las comunicaciones de la Autoridad General de Aviación Civil saudita y de las autoridades aeroportuarias.

La información disponible no permite establecer una fecha definitiva para la reanudación de todos los vuelos.

¿Qué advirtieron los hutíes sobre los aeropuertos de Arabia Saudita?

Horas antes del nuevo ataque, los hutíes de Yemen difundieron una advertencia dirigida a las compañías aéreas, especialistas, empleados, trabajadores y viajeros que utilizan las instalaciones aeroportuarias sauditas.

El grupo sostuvo que los aeropuertos y el espacio aéreo de Arabia Saudita se encuentran expuestos a ataques debido al conflicto militar.

BREAKING: 🇸🇦🇾🇪 Terminal 4 of King Khalid International Airport, Riyadh, has been directly struck by a Yemeni cruise missile



There are dozens of casualties second day in a row pic.twitter.com/00nqqpfxUZ — Megatron (@Megatron_ron) October 11, 2026

En una publicación en X, los hutíes pidieron evitar el uso de esas instalaciones, bajo el argumento de que se han convertido en un escenario de operaciones militares.

La advertencia estableció una excepción para los aeropuertos de las ciudades santas de La Meca y Medina.

El mensaje fue difundido mientras continuaban los enfrentamientos en Yemen y después del ataque del sábado contra el aeropuerto de Riad.

Aunque la coalición saudita atribuye a los hutíes una campaña de ataques contra el país, la identificación del proyectil que impactó el domingo en la Terminal 4 no había sido confirmada en el reporte inicial de Reuters.

¿Por qué aumentaron los ataques entre Arabia Saudita y los hutíes de Yemen?

La escalada se relaciona con el incremento de las operaciones militares sauditas en Yemen y los enfrentamientos entre los hutíes y las fuerzas del Gobierno yemení.

Durante las últimas semanas, Arabia Saudita intensificó sus ataques contra posiciones del movimiento hutí y respaldó una contraofensiva de las fuerzas gubernamentales.

Estas acciones se produjeron después de que los hutíes tomaron territorio estratégico en la costa del mar Rojo durante septiembre.

La importancia de esa región radica en su ubicación junto a rutas marítimas utilizadas para el comercio internacional y el transporte de energéticos.

Los hutíes, que cuentan con respaldo iraní, mantienen el control de parte del territorio yemení y sostienen enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales apoyadas por Arabia Saudita.

El conflicto ha rebasado las fronteras de Yemen con ataques dirigidos contra infraestructura saudita, incluidos aeropuertos y otras instalaciones estratégicas.

¿Qué respondió el Gobierno hutí ante la intervención militar saudita?

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Yemen, controlado por los hutíes, advirtió este domingo que cualquier nueva acción militar saudita dentro del territorio yemení provocaría una respuesta de mayor intensidad.

La dependencia sostuvo que sus acciones estarían regidas por el principio de reciprocidad, con el que justificó la posibilidad de responder militarmente a futuras operaciones.

La declaración ocurrió después de la intensificación de los ataques de Arabia Saudita contra posiciones hutíes y de los nuevos incidentes en el aeropuerto de Riad.

Estas advertencias mantienen abierta la posibilidad de que continúen las operaciones militares en ambos territorios, aunque no permiten establecer dónde o cuándo podrían ocurrir nuevos ataques.

¿Qué pasará con la conferencia internacional de energía prevista en Riad?

A pesar del cierre temporal del aeropuerto y los ataques de las últimas horas, el Ministerio de Energía de Arabia Saudita informó que la conferencia internacional sobre energía programada para este domingo continuaría conforme a lo previsto.

El encuentro reúne a representantes del sector energético en Riad, en un momento en que la seguridad regional y la situación de las rutas de transporte de energéticos forman parte del contexto internacional.

La decisión de mantener el evento se produjo mientras las autoridades atendían las consecuencias de los ataques contra el aeropuerto.

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