Trump anuncia alto al fuego energético entre Rusia y Ucrania, pero Zelenski exige un acuerdo recíproco

Reuters informó que Zelenski conoció el anuncio a través de la publicación de Trump.

— ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que ambos países acordaron suspender los ataques contra instalaciones energéticas, pero Volodímir Zelenski dijo que desconocía el anuncio.

La disputa ocurre en medio de las críticas de Washington a Kiev, un plan para comprar diésel ruso y nuevos ataques con drones que afectaron centros de datos de Yandex, indicó CBS News.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo 11 de octubre de 2026 que Rusia y Ucrania acordaron un alto el fuego energético con efecto inmediato. Sin embargo, el presidente ucraniano,

El presidente ucraniano afirmó que está dispuesto a participar en un alto el fuego energético, siempre que Rusia también suspenda sus ataques contra las instalaciones de Ucrania. Crédito: REUTERS

Volodímir Zelenski, declaró que no estaba enterado del supuesto acuerdo y sostuvo que su país solo dejará de atacar las refinerías rusas si Moscú suspende también sus ofensivas contra la infraestructura energética ucraniana.

La información también fue reportada por Reuters, Associated Press (AP) y Axios, medios que señalaron que el anuncio de Trump no incluyó detalles sobre las condiciones de la tregua. Hasta el momento de los reportes, Rusia tampoco había confirmado públicamente el acuerdo. La diferencia entre las declaraciones deja pendiente establecer si existe un compromiso aceptado por los dos gobiernos y cómo se garantizaría su cumplimiento.

La disputa se produce después de que Trump criticara a Zelenski por los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras rusas y lo responsabilizara por el encarecimiento del diésel en Estados Unidos. También ocurre tras el anuncio de una operación para comprar combustible ruso, una decisión que el Gobierno ucraniano cuestionó porque podría generar ingresos para financiar la guerra de Moscú.

¿Qué dijo Trump sobre el alto el fuego energético?

El mandatario estadounidense anunció la supuesta tregua en una publicación en Truth Social. En el mensaje escribió:

“Con efecto inmediato, se declara un alto el fuego energético en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes lo han acordado. ¡No lo infrinjan! Gracias por su atención a este asunto".

Trump no explicó qué instalaciones quedarían protegidas, cuánto duraría la medida ni qué mecanismo permitiría comprobar que ambos países dejaran de atacarlas.

La ausencia de detalles es relevante porque una tregua energética no significa necesariamente que termine la guerra o que se suspendan todas las operaciones militares. En principio, una medida de este tipo se refiere a los ataques contra instalaciones relacionadas con la producción, distribución o suministro de energía.

Reuters informó que Zelenski conoció el anuncio a través de la publicación de Trump. En su conversación con Axios, el presidente ucraniano respondió que el acuerdo era «una novedad para mí».

Por tanto, al momento de los reportes, no había elementos suficientes para presentar la declaración estadounidense como una tregua bilateral plenamente confirmada.

¿Qué condiciones puso Zelenski para detener los ataques?

El presidente ucraniano afirmó que está dispuesto a participar en un alto el fuego energético, siempre que Rusia también suspenda sus ataques contra las instalaciones de Ucrania.

“Ucrania estará dispuesta a dejar de atacar las refinerías de petróleo rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética”, escribió Zelenski en X.

En el mismo mensaje sostuvo que la suspensión de los ataques podría comenzar de inmediato, pero insistió en que la medida debe aplicarse de manera recíproca y contar con garantías.

“Es posible detener los ataques contra la infraestructura energética hoy mismo, pero (el presidente ruso Vladimir) Putin no quiere hacerlo”, señaló.

Durante una entrevista con el programa This Week, de ABC News, Zelenski reiteró que su Gobierno busca reducir las hostilidades.

“Queremos la paz”, declaró. También afirmó: «Estamos listos para un alto el fuego. Estamos listos para comenzar con cualquier tipo de medidas de desescalada».

La posición ucraniana establece una condición concreta: Kiev no quiere suspender unilateralmente sus ataques contra las refinerías rusas mientras continúen las ofensivas contra su infraestructura energética.

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¿Por qué Trump pidió que Ucrania tenga otro presidente?

El anuncio de la tregua estuvo precedido por críticas de Trump al liderazgo de Zelenski. El sábado, el presidente estadounidense sugirió que Ucrania debía elegir a otro mandatario y cuestionó la capacidad del dirigente ucraniano para negociar el fin de la guerra.

“Sugiero que busquen un nuevo líder que sepa negociar, porque él podría haber cerrado muchos acuerdos y, por alguna razón, nunca lo hace”, afirmó Trump.

El mandatario estadounidense también responsabilizó a Ucrania por el aumento de los precios del diésel en Estados Unidos. Zelenski rechazó esa postura y atribuyó a Rusia la responsabilidad de la guerra iniciada con la invasión a gran escala de febrero de 2022.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, defendió a Zelenski en una publicación difundida el sábado.

“Cuenta con el apoyo del pueblo ucraniano, y este tiene derecho a decidir. Las declaraciones procedentes del extranjero solo confirman que está haciendo bien su trabajo”, escribió.

El intercambio evidencia las diferencias entre Washington y Kiev sobre la manera de detener el conflicto y las condiciones que deberían cumplirse antes de suspender los ataques.

¿Qué tiene que ver el diésel ruso con la disputa?

El viernes, Trump anunció un acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, para permitir la compra de diésel procedente de Rusia. Según las cantidades difundidas por el mandatario estadounidense, el plan contempla:

Más de 300 mil toneladas de diésel de manera inmediata.

Otras 500 mil toneladas durante noviembre.

Un millón de toneladas adicionales posteriormente.

Trump presentó la iniciativa como una medida para atender el encarecimiento del combustible en Estados Unidos antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato.

La decisión generó críticas de Ucrania y preocupación entre funcionarios europeos, quienes advirtieron que los ingresos derivados de las ventas de combustible podrían contribuir a financiar el esfuerzo bélico ruso.

Zelenski cuestionó el acuerdo y sostuvo que facilitar las exportaciones rusas sin garantías de una reducción de los ataques energéticos no sería una solución equilibrada.

El encarecimiento de la energía también está relacionado con la guerra en Irán, que ha presionado los precios internacionales del combustible. Por ello, atribuir el aumento del diésel exclusivamente a los ataques ucranianos no refleja todos los factores mencionados en la cobertura del conflicto.

¿Qué ocurrió con los centros de datos de Yandex en Rusia?

Mientras se discutía el posible alto el fuego, una serie de ataques con drones afectó instalaciones de Yandex, una empresa tecnológica rusa que opera un buscador, servicios de transporte, comercio electrónico, almacenamiento en la nube y herramientas vinculadas con inteligencia artificial.

Reuters informó el domingo que un ataque dañó un centro de datos de la compañía en Vladímir, al este de Moscú. La empresa confirmó que las operaciones quedaron suspendidas y que no se reportaron personas heridas.

“Como consecuencia del ataque con drones, la infraestructura del centro de datos de Yandex en Vladimir resultó dañada. Las operaciones en el centro de datos se han suspendido por completo. No se registraron heridos”, informó el canal de Telegram de Yandex Cloud.

El medio independiente ruso Astra reportó interrupciones que afectaron servicios digitales utilizados en distintas ciudades de Rusia y en países vecinos, entre ellos Kazajistán, Bielorrusia y Armenia. Algunos usuarios tuvieron problemas para solicitar taxis o acceder a plataformas digitales.

Pavel Belyavskiy, conductor de Yandex Taxi en Moscú, describió dificultades para comunicarse con los pasajeros y completar viajes.

“Pulsé el botón de ‘llamar’ para contactarlos, pero no pasa nada”, relató. “No puedo hacer nada, así que no me queda más remedio que cancelar”.

Igor Mann, otro residente de Moscú, dijo que intentó consultar un pedido en Yandex Market, pero la página no estaba disponible. También señaló que conectarse mediante una red privada virtual (VPN) no resolvió el problema.

“Nada funcionó”, afirmó.

Eduard Malyavko, también residente de la capital rusa, sostuvo que las interrupciones afectaron actividades que van más allá de la comodidad de los usuarios.

“También tiene que ver con el trabajo”, dijo, y añadió que los cortes podían repercutir en «la atención médica y todo lo demás».

¿Cuántos ataques afectaron a Yandex en cuatro días?

De acuerdo con los reportes de la empresa y la cobertura de Reuters, las instalaciones de Yandex sufrieron tres ataques en un periodo de cuatro días:

Jueves: un ataque con drones dejó fuera de servicio un centro de datos en la región de Riazán, al sureste de Moscú.

un ataque con drones dejó fuera de servicio un centro de datos en la región de Riazán, al sureste de Moscú. Viernes: otro ataque afectó parcialmente un centro de datos de la compañía en la región de Kaluga, al suroeste de la capital.

otro ataque afectó parcialmente un centro de datos de la compañía en la región de Kaluga, al suroeste de la capital. Domingo: un tercer ataque dañó las instalaciones de Vladímir y obligó a suspender sus operaciones.

Yandex es conocida como una de las principales empresas tecnológicas de Rusia y suele compararse con Google por la variedad de servicios que ofrece. Sus centros de datos sostienen parte de sus operaciones digitales, por lo que las interrupciones pueden afectar tanto a usuarios particulares como a empresas.

Los ataques contra estas instalaciones muestran que la guerra también alcanza infraestructura tecnológica que da soporte a actividades comerciales y servicios cotidianos.

¿Cuántas personas murieron en el bombardeo ruso contra Zaporiyia?

El conflicto también dejó víctimas en territorio ucraniano. Zelenski informó el domingo que concluyeron las operaciones de búsqueda y rescate tras un bombardeo ruso ocurrido el sábado en Zaporiyia, en el sur de Ucrania.

El presidente ucraniano reportó 23 personas muertas, entre ellas cuatro niños. Por su parte, el jefe de la administración militar regional, Ivan Fedorov, informó que más de 30 personas resultaron heridas y que ocho permanecían hospitalizadas.

Estas cifras corresponden a los balances difundidos por las autoridades ucranianas y deben atribuirse a ellas.

En otro episodio, las autoridades de la región rusa de Briansk informaron que un hombre murió y dos mujeres resultaron heridas durante un ataque con drones ucranianos.

Ambos hechos se produjeron mientras continuaban las operaciones militares y las ofensivas de largo alcance de los dos países.

¿Qué falta para saber si la tregua entró en vigor?

Para determinar si existe un alto el fuego energético efectivo, todavía es necesario conocer varios elementos:

Confirmación de Rusia y Ucrania: que ambos gobiernos acepten formalmente las mismas condiciones.

que ambos gobiernos acepten formalmente las mismas condiciones. Instalaciones protegidas: si la medida abarcará refinerías, centrales eléctricas, redes de distribución y otras infraestructuras.

si la medida abarcará refinerías, centrales eléctricas, redes de distribución y otras infraestructuras. Fecha y duración: cuánto tiempo estará vigente y cómo se aplicará a los ataques en curso.

cuánto tiempo estará vigente y cómo se aplicará a los ataques en curso. Mecanismos de supervisión: cómo se comprobará el cumplimiento y quién investigará posibles violaciones.

cómo se comprobará el cumplimiento y quién investigará posibles violaciones. Garantías recíprocas: qué medidas se tomarán si uno de los países continúa atacando mientras el otro suspende sus operaciones.

El anuncio de Trump abre la posibilidad de una pausa en los ataques contra instalaciones energéticas, pero la declaración por sí sola no demuestra que exista un acuerdo bilateral en funcionamiento.

La postura expresada por Zelenski es que Ucrania está dispuesta a detener los ataques contra las refinerías rusas si Moscú hace lo mismo con la infraestructura energética ucraniana. La confirmación de una tregua dependerá de que ambos gobiernos acepten las condiciones y de que existan mecanismos para verificar su cumplimiento.