Trump arremete contra Zelenski y pide que Ucrania tenga nuevo presidente tras acusarlo de no querer negociar con Rusia

El mandatario estadounidense afirmó que Ucrania necesita un líder capaz de llegar a un acuerdo con Vladimir Putin. También responsabilizó al presidente ucraniano por el encarecimiento del diésel en Estados Unidos y aseguró que ha dejado pasar oportunidades para terminar la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió que Ucrania tenga un nuevo presidente y acusó a Volodímir Zelenski de no aprovechar las oportunidades para negociar el fin de la guerra con Rusia. El mandatario estadounidense también responsabilizó al Gobierno ucraniano por el aumento de los precios del diésel en territorio estadounidense y sostuvo que los ataques de Kiev contra instalaciones energéticas rusas están generando problemas para agricultores y ganaderos.

Sugiero que consigan un nuevo líder que pueda llegar a un acuerdo, porque él pudo haber llegado a muchos acuerdos y, por alguna razón, nunca lo hace”, declaró Trump el sábado 10 de octubre, de acuerdo con The Associated Press (AP).

Las declaraciones se produjeron después de que Trump anunciara un acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, para recibir millones de toneladas de diésel de Rusia, con el objetivo de atender el aumento de los precios de los combustibles en Estados Unidos.

Trump acusa a Zelenski de no hacer lo suficiente para terminar la guerra

El presidente estadounidense cuestionó la estrategia de Zelenski frente al conflicto que comenzó con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

Trump afirmó que el mandatario ucraniano ha rechazado oportunidades para alcanzar acuerdos con Moscú y consideró que Ucrania necesita un dirigente dispuesto a negociar.

Creo que es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”, afirmó Trump ante periodistas, según AP.

El mandatario estadounidense también sostuvo que, si hubiera ocupado la Casa Blanca en 2022, la guerra no habría comenzado. Atribuyó el inicio del conflicto a lo que describió como una falta de capacidad de liderazgo.

Trump utilizó estas declaraciones para insistir en que Zelenski debe aceptar una salida negociada, aunque no detalló qué condiciones concretas debería aceptar Ucrania para alcanzar un acuerdo con Rusia.

¿Por qué Trump responsabiliza a Ucrania por el precio del diésel?

Trump vinculó el encarecimiento del combustible en Estados Unidos con los ataques ucranianos contra instalaciones energéticas rusas.

Quiere crear problemas para el mundo. Quiere crear problemas para nuestros agricultores y ganaderos con el combustible diésel”, dijo el presidente estadounidense, de acuerdo con AP.

Trump ha presionado a Kiev para que detenga sus ataques contra refinerías e infraestructura petrolera de Rusia. Según su argumento, estas operaciones afectan la disponibilidad de combustible y contribuyen a elevar los costos que enfrentan sectores productivos estadounidenses.

Sin embargo, el encarecimiento de los energéticos también está relacionado con la guerra en Irán y sus efectos sobre los mercados internacionales. Por ello, las declaraciones de Trump representan su postura sobre las causas del aumento de precios, no una demostración de que Ucrania sea la única responsable.

El acuerdo con Putin intensificó las críticas contra Zelenski

Las declaraciones de Trump llegaron después de que anunciara un acuerdo para recibir combustible ruso.

El mandatario informó que Rusia suministraría inicialmente más de 300 mil toneladas de diésel, seguidas de otras 500 mil toneladas en noviembre, un millón de toneladas posteriormente y tres millones de toneladas adicionales en un periodo que describió como corto.

La operación busca incrementar el suministro de combustible en Estados Unidos antes de las elecciones legislativas de noviembre.

El anuncio, sin embargo, provocó críticas del Gobierno ucraniano. Zelenski advirtió que los ingresos adicionales obtenidos por Rusia con sus exportaciones energéticas pueden ayudar a financiar la producción de armas y prolongar los ataques contra su país.

El presidente ucraniano también cuestionó que Washington anunciara el acuerdo mientras representantes de ambos gobiernos mantenían conversaciones en Miami sobre una propuesta para terminar la guerra.

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¿Qué dijo Trump sobre las pérdidas territoriales de Ucrania?

Durante sus declaraciones, Trump afirmó que Ucrania había perdido el 30% de su territorio y que millones de personas habían muerto en la guerra.

No obstante, la cifra territorial mencionada por Trump no coincide con las estimaciones independientes citadas por AP. El medio señaló que Rusia mantenía el control de aproximadamente el 20% del territorio ucraniano.

Tampoco existen estimaciones recientes y confiables que permitan confirmar la cifra de más de dos millones de muertos mencionada por Trump. Las cifras de víctimas deben distinguirse entre personas fallecidas, heridas, desaparecidas y militares fuera de combate.

El mandatario estadounidense utilizó esas afirmaciones para argumentar que el conflicto ha tenido un costo humano y territorial que, a su juicio, hace necesario cambiar el rumbo de las negociaciones.