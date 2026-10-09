Trump afirmó que Putin se comprometió a suministrar diésel a EEUU y que también lo dará al mercado mundial

Vladímir Putin y Donald Trump volvieron a hablar sobre la guerra en Ucrania antes de la cumbre de la OTAN en Turquía. (Reuters)

El acuerdo anunciado también abre interrogantes sobre el alcance de la autorización estadounidense.

ESTADOS UNIDOS. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Rusia suministrará diésel al mercado estadounidense y a otros países para responder al aumento de los costos de la energía.

Según el mandatario, el presidente ruso, Vladimir Putin, aceptó entregar más de 300 mil toneladas de combustible de inmediato y otras 500 mil toneladas durante noviembre.

El anuncio incluye una medida del Departamento del Tesoro estadounidense para permitir temporalmente la llegada de diésel ruso a los mercados internacionales.

De acuerdo con información de la agencia AFP, el anuncio se produjo después de conversaciones entre Trump y Putin. El Kremlin confirmó que Rusia está dispuesta a suministrar petróleo y productos derivados a Estados Unidos y al mercado mundial.

Trump envía mensaje a Putin: “debería poner fin a la guerra” y no probar misiles nucleares. | Crédito: REUTERS

Sin embargo, la decisión generó críticas del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, quien calificó como “indigna” y “débil” la postura de Washington por aceptar combustible ruso mientras continúa la guerra entre ambos países.

El acuerdo anunciado también abre interrogantes sobre el alcance de la autorización estadounidense, el efecto que tendrá sobre los precios de la energía y las consecuencias políticas para las relaciones entre Washington, Moscú y Kiev.

Al mismo tiempo, negociadores ucranianos tienen previsto reunirse con representantes estadounidenses para discutir alternativas que permitan poner fin al conflicto.

¿Cuánto diésel ruso recibirá Estados Unidos?

Trump informó que el suministro ruso se realizará en dos etapas, con entregas inmediatas y otras previstas para noviembre.

En una publicación en redes sociales, el presidente estadounidense señaló:

“Rusia suministrará de inmediato más de 300 mil toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global, y otras 500 mil toneladas durante el mes de noviembre”.

De acuerdo con el anuncio, las cantidades previstas son:

Más de 300 mil toneladas de diésel: suministro anunciado como inmediato.

suministro anunciado como inmediato. Otras 500 mil toneladas: entrega prevista durante noviembre.

entrega prevista durante noviembre. Destino: el mercado estadounidense y los mercados internacionales.

En conjunto, las cantidades anunciadas superan las 800 mil toneladas de combustible. No obstante, la información difundida no detalla el calendario exacto de las entregas, los compradores involucrados ni los términos comerciales del suministro.

Por ello, las cifras deben entenderse como cantidades anunciadas por Trump y no necesariamente como combustible cuya entrega ya haya sido completada.

¿Por qué Estados Unidos permitirá la llegada de diésel ruso?

El anuncio está relacionado con el aumento de los costos de la energía y la necesidad de disponer de combustible para abastecer los mercados.

Para facilitar el suministro, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que emitiría una licencia temporal para permitir que el diésel ruso llegue a los mercados globales.

Esta autorización es relevante porque las operaciones relacionadas con productos petroleros rusos están sujetas a restricciones y medidas estadounidenses vinculadas con la guerra en Ucrania.

El desvío de un buque con 200 mil barriles de diésel ruso ocurre en medio de restricciones energéticas que agravan la crisis de suministro y los apagones en Cuba. /Reuters

La licencia permitiría habilitar determinadas operaciones durante un periodo limitado, aunque la información proporcionada no especifica su duración, las empresas beneficiadas ni todas las condiciones que deberán cumplir las transacciones.

Entre los objetivos que se desprenden del anuncio están:

Facilitar el acceso a combustible en los mercados internacionales.

Contribuir a responder al aumento de los costos energéticos.

Permitir operaciones con diésel ruso bajo las condiciones de la autorización temporal.

Ampliar las opciones de suministro para los compradores.

La medida no debe interpretarse automáticamente como el levantamiento general de las sanciones contra Rusia. Para determinar su alcance será necesario conocer los términos concretos de la licencia emitida por el Departamento del Tesoro.

¿Qué confirmó Vladimir Putin sobre el suministro de petróleo ruso?

El Kremlin confirmó que Putin expresó la disposición de Rusia a suministrar petróleo y productos derivados a Estados Unidos y a otros mercados.

En su versión de las conversaciones entre ambos mandatarios, el gobierno ruso señaló:

“La parte rusa confirmó su disposición a suministrar petróleo y productos petroleros a los mercados estadounidense y mundiales”.

La declaración coincide con el anuncio de Trump sobre el combustible, aunque utiliza un planteamiento más amplio al mencionar tanto el petróleo como sus derivados.

El presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin conversan el viernes 15 de agosto de 2025 en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska. | Crédito: AP/Julia Demaree Nikhinson

La diferencia es importante: el diésel es un producto refinado del petróleo, por lo que una disposición general a suministrar petróleo y productos petroleros no significa que todos esos productos estén incluidos en las mismas cantidades, condiciones o fechas anunciadas para el diésel.

Hasta el momento descrito en la información difundida, no se detallan los contratos comerciales, los precios de venta ni la identidad de las compañías que participarían en las operaciones.

¿Por qué Volodimir Zelensky criticó el acuerdo entre Trump y Putin?

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, cuestionó la decisión de Estados Unidos de aceptar combustible ruso mientras continúa la guerra entre Rusia y Ucrania.

El mandatario calificó la postura de Trump como “indigna” y “débil”, al considerar que la medida no corresponde con lo que espera de sus socios internacionales.

En sus declaraciones, Zelensky afirmó:

“Sin duda no es honesto, sin duda es indigno de nuestros socios y, en mi opinión, es una decisión débil”.

Sus críticas reflejan la tensión entre las necesidades energéticas de Estados Unidos y la posición de Ucrania frente a Rusia, país que inició la invasión a gran escala del territorio ucraniano en febrero de 2022.

Para Kiev, las decisiones económicas y comerciales de sus aliados tienen implicaciones políticas porque pueden modificar la presión que enfrenta Moscú por la guerra.

La autorización para permitir determinadas operaciones con combustible ruso plantea, por tanto, un desacuerdo entre la estrategia energética anunciada por Trump y las expectativas del gobierno ucraniano sobre el trato que debe recibir Rusia mientras continúe el conflicto.

¿El suministro de diésel significa que Estados Unidos cambió su postura sobre Rusia?

El anuncio representa una decisión relacionada con el abastecimiento energético, pero por sí solo no demuestra que Estados Unidos haya abandonado su política de sanciones contra Rusia.

Para evaluar sus consecuencias será necesario distinguir entre tres aspectos:

La licencia temporal: determina qué operaciones pueden realizarse bajo la autorización estadounidense y durante cuánto tiempo.

determina qué operaciones pueden realizarse bajo la autorización estadounidense y durante cuánto tiempo. El suministro de combustible: depende de que las operaciones comerciales se concreten y de que las entregas se realicen.

depende de que las operaciones comerciales se concreten y de que las entregas se realicen. La política hacia la guerra: incluye las medidas diplomáticas, económicas y de seguridad que Washington mantiene respecto de Moscú y Kiev.

La decisión puede abrir una vía limitada para el comercio de combustible ruso, pero su alcance dependerá de las condiciones oficiales de la autorización y de las medidas que adopte posteriormente el gobierno estadounidense.

Tampoco permite concluir, por sí sola, que exista un acuerdo político más amplio entre Trump y Putin sobre el futuro de la guerra.

Ucrania prepara reuniones con enviados estadounidenses para discutir el fin de la guerra

En paralelo a la controversia por el suministro energético, negociadores ucranianos prevén reunirse con enviados de Estados Unidos el viernes y el sábado en territorio estadounidense.

El objetivo de los encuentros será discutir alternativas para poner fin a la guerra con Rusia.

Las reuniones adquieren relevancia porque se desarrollarán en un contexto de desacuerdos entre Washington y Kiev sobre la decisión de permitir la llegada de combustible ruso al mercado internacional.

Sin embargo, la información disponible no detalla qué propuestas se presentarán, quiénes integrarán las delegaciones ni si las conversaciones incluirán compromisos específicos por parte del gobierno ruso.

Por ahora, los encuentros están previstos como parte de los esfuerzos diplomáticos relacionados con el conflicto, sin que el anuncio del suministro de diésel implique necesariamente un avance concreto hacia un acuerdo de paz.

¿Cómo podría afectar el anuncio al mercado internacional de energía?

El posible efecto dependerá de que el combustible llegue efectivamente a los compradores, de los precios pactados y de las condiciones generales de oferta y demanda.

Un suministro adicional puede ampliar las opciones disponibles para los mercados, pero no garantiza por sí mismo una reducción del precio del diésel o de otros combustibles.

Para valorar el impacto de la medida, será necesario observar:

Si se concretan las entregas anunciadas por Trump.

Qué cantidad de combustible llega efectivamente a Estados Unidos y a otros mercados.

Cuáles son los precios y las condiciones comerciales de las operaciones.

Qué restricciones siguen vigentes para el comercio de productos petroleros rusos.

Cómo evoluciona la demanda internacional de combustibles.

También será importante conocer si la licencia temporal se limita a determinadas operaciones o si contempla condiciones adicionales que puedan modificar el alcance del suministro.

Qué se sabe y qué falta por confirmar sobre el diésel ruso

El anuncio de Trump y la declaración del Kremlin coinciden en señalar que Rusia está dispuesta a suministrar productos petroleros a los mercados internacionales. Sin embargo, todavía es necesario distinguir los compromisos anunciados de las operaciones que efectivamente se concreten.

Lo que se ha anunciado:

Trump afirmó que Rusia entregará más de 300 mil toneladas de diésel de inmediato y otras 500 mil durante noviembre.

El Kremlin confirmó la disposición rusa a suministrar petróleo y productos derivados.

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció una licencia temporal para facilitar la llegada de diésel ruso a los mercados globales.

Zelensky criticó la decisión y la calificó como “indigna” y “débil”.

Negociadores ucranianos prevén reunirse con enviados estadounidenses para discutir alternativas que permitan terminar la guerra.

Lo que falta por conocer:

El calendario preciso de las entregas.

Los compradores y las empresas que participarán.

Los precios y las condiciones de los contratos.

La duración y el alcance de la licencia estadounidense.

Los resultados de las reuniones entre representantes de Ucrania y Estados Unidos.

El anuncio coloca nuevamente en el centro del debate la relación entre el abastecimiento energético y la guerra en Ucrania. Mientras Trump busca facilitar el acceso al combustible, Zelensky advierte sobre las consecuencias políticas de aceptar productos rusos. El alcance real de la medida dependerá de las condiciones comerciales, de la aplicación de la licencia y de los próximos pasos diplomáticos.