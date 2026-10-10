El diésel suma cinco semanas con cuota cero de IEPS y apoyo extra de $1.09 por litro, mientras Magna y Premium también recortan su impuesto

El diésel consolidó su quinta semana consecutiva con un estímulo fiscal del 100%. | Archivo GH

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo las cuotas a pagar por litro en la gasolina Magna y Premium, además de absolver por completo el cobro del impuesto en el diésel.

MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incrementó el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las gasolinas Magna y Premium, al tiempo que mantuvo la exención total de dicho gravamen para el diésel durante la semana del 10 al 16 de octubre de 2026.

Con este ajuste oficial, automovilistas y transportistas pagarán una menor cantidad de impuesto por cada litro de combustible despachado en las estaciones de servicio, como parte de la estrategia para mitigar el impacto del costo internacional del petróleo sobre los consumidores en México.

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¿Cuánto se pagará de impuesto por la gasolina Magna?

Para la segunda semana de octubre, la gasolina Magna (menor a 91 octanos) registra las siguientes condiciones fiscales fijadas por la autoridad:

Estímulo fiscal: Asciende al 64.31% , lo que equivale a un descuento de $4.31 por litro .

Asciende al , lo que equivale a un descuento de . Cuota de IEPS a pagar: Se reduce a $2.39 por litro (frente a los $2.46 cobrados la semana previa).

Se reduce a (frente a los $2.46 cobrados la semana previa). Tope voluntario: Se mantiene un acuerdo para procurar que el precio al público no supere los $24.00 por litro.

Para la gasolina magna el apoyo asciende al 64.31%, lo que equivale a un descuento de $4.31 por litro.| Pexels

¿Qué cambios aplica la gasolina Premium?

En el caso del combustible de mayor octanaje (igual o superior a 91 octanos), las tarifas y apoyos aplicables quedan configurados de la siguiente forma:

Estímulo fiscal: Alcanza el 71.29% , representando un apoyo de $4.03 por litro .

Alcanza el , representando un apoyo de . Cuota de IEPS a pagar: Disminuye al rango de $1.62 a $1.64 por litro (frente a los $2.08 exigidos anteriormente).

Disminuye al rango de (frente a los $2.08 exigidos anteriormente). Precio al público: No cuenta con un tope voluntario específico registrado en los acuerdos oficiales.

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El diésel suma cinco semanas sin cobro de IEPS

El diésel consolidó su quinta semana consecutiva con un estímulo fiscal del 100%, lo que libera por completo a este insumo del pago del gravamen habitual:

Cuota de IEPS a pagar: Queda en $0.00 por litro (cuota cero) , absorbiendo los $7.36 correspondientes al impuesto base.

Queda en , absorbiendo los $7.36 correspondientes al impuesto base. Estímulo complementario: Se asignaron $1.09 por litro adicionales , mecanismo extraordinario que se activa cuando la cotización del petróleo rebasa los 100 dólares por barril.

Se asignaron , mecanismo extraordinario que se activa cuando la cotización del petróleo rebasa los 100 dólares por barril. Tope voluntario: Conserva un acuerdo de precio máximo sugerido de $27.00 por litro.

El diésel consolidó su quinta semana consecutiva con un estímulo fiscal del 100%.| Canva

¿Cuál es el impacto en la economía y los precios?

La intervención de la SHCP a través de estos incentivos fiscales persigue objetivos precisos para la estabilidad económica nacional: