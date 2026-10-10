Arabia Saudita suspende los vuelos en el aeropuerto de Riad tras un ataque que deja 12 muertos y más de 300 heridos, mientras aerolíneas cancelan operaciones y las autoridades advierten sobre nuevas amenazas contra instalaciones estratégicas del país

El Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad suspendió sus operaciones tras un ataque que dejó 12 muertos y 309 heridos, según las autoridades saudíes. (AP)

El ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid provocó la suspensión de las operaciones y la cancelación o desviación de vuelos. Las autoridades saudíes responsabilizan a los hutíes de Yemen, en medio de una escalada de enfrentamientos en la región

El Aeropuerto Internacional Rey Jalid, en Riad, capital de Arabia Saudita, suspendió sus operaciones después de un ataque que dejó al menos 12 personas muertas y 309 heridas, de acuerdo con las autoridades locales. La emergencia movilizó ambulancias y servicios médicos, además de provocar cancelaciones y desvíos de vuelos en una de las principales terminales aéreas del país.

De acuerdo con información de BBC, las autoridades saudíes responsabilizaron a los hutíes de Yemen por la ofensiva, ocurrida días después de que ese grupo reivindicara ataques contra la misma instalación. La situación también encendió las alertas de seguridad en otros aeropuertos y llevó a la coalición militar encabezada por Arabia Saudita a anunciar que responderá al ataque.

¿Cuántas personas murieron y resultaron heridas en el aeropuerto de Riad?

La Autoridad de Aviación Civil de Arabia Saudita informó que entre las víctimas mortales se encontraban cuatro ciudadanos saudíes y dos bangladesíes. También reportó la muerte de una persona de cada uno de los siguientes países: Egipto, Jordania, Palestina, Sudán, Siria y Estados Unidos.

Un testigo citado por Reuters señaló que más de una docena de ambulancias se dirigieron al aeropuerto para atender la emergencia. Otro testimonio, recogido entre las personas que se encontraban en la terminal de vuelos nacionales, describió el impacto en la puerta de embarque 401 y a pasajeros heridos en el lugar.

La embajada de Estados Unidos confirmó que estaba al tanto de los ataques y recomendó a sus ciudadanos mantenerse alejados de la zona. Por su parte, distintas embajadas occidentales emitieron advertencias de seguridad para evitar el aeropuerto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido pidió a sus ciudadanos no acercarse a las instalaciones hasta que se considerara seguro regresar y mantenerse atentos a las instrucciones de las autoridades saudíes.

Cancelan vuelos y desvían operaciones hacia Riad

La suspensión del Aeropuerto Internacional Rey Jalid afectó los itinerarios de las aerolíneas que tenían vuelos con origen o destino en la capital saudí.

Varias compañías aéreas del Golfo anunciaron cancelaciones. Kuwait Airways atribuyó la interrupción de sus servicios a la situación de seguridad en el aeropuerto. Los datos de la plataforma de seguimiento aéreo Flightradar también indicaron que los vuelos con destino a Riad estaban siendo desviados o cancelados.

La emergencia se extendió a los servicios hospitalarios. Una fuente médica citada por la agencia AFP informó que se pidió al personal sanitario acudir a los hospitales para atender a las personas afectadas y describió la situación como una emergencia grave.

Hasta que las autoridades comuniquen la reanudación de las operaciones, los pasajeros con itinerarios vinculados a Riad deben consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos y las alternativas disponibles.

Otros aeropuertos saudíes también enfrentan amenazas

La tensión no se limita a la capital. Según la información difundida por la coalición liderada por Arabia Saudita, un proyectil cayó el sábado cerca del Aeropuerto Internacional Rey Fahd, en Dammam, al este del país.

El nuevo episodio se produjo después de otros ataques contra instalaciones aeroportuarias saudíes. Las autoridades habían informado previamente de la muerte de tres ciudadanos saudíes, entre ellos un piloto, en dos ataques contra el aeropuerto de Riad. Además, otras tres personas murieron en ofensivas contra dos aeropuertos del país los días 6 y 7 de octubre.

La coalición militar calificó el ataque más reciente como un crimen de guerra y anunció que responderá. La atribución de responsabilidad a los hutíes forma parte de las declaraciones de las autoridades saudíes; cualquier información posterior sobre los responsables y el alcance de los daños deberá confirmarse con nuevos reportes oficiales.

¿Por qué los hutíes atacan Arabia Saudita?

Los ataques se producen en el contexto de la guerra de Yemen, donde los hutíes controlan buena parte del noroeste del país y mantienen enfrentamientos con fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudita.

El grupo afirma que sus ofensivas contra territorio saudí son una represalia por el apoyo de Riad al gobierno yemení reconocido internacionalmente. La participación saudí en el conflicto se remonta a 2015, cuando el país encabezó una coalición de Estados árabes para respaldar a ese gobierno frente al avance de los hutíes.

En 2022 se acordó una tregua temporal que redujo los enfrentamientos, después de años de operaciones militares y combates terrestres. Sin embargo, ese entendimiento comenzó a deteriorarse en julio, de acuerdo con la información de BBC.

La nueva escalada incluye ataques con misiles y drones contra aeropuertos, instalaciones petroleras y buques vinculados a Arabia Saudita en el mar Rojo. Los hutíes han presentado estas acciones como represalias por lo que describen como un bloqueo saudí prolongado y por un ataque aéreo contra el aeropuerto de Saná, en Yemen.

El estrecho de Bab el Mandeb, otro punto de tensión

La disputa también tiene implicaciones para el transporte marítimo internacional. Durante la escalada, las fuerzas hutíes y las fuerzas yemeníes progubernamentales han disputado zonas estratégicas de la costa del mar Rojo, incluido el puerto de Moca.

Ese puerto se encuentra cerca del estrecho de Bab el Mandeb, un paso marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y constituye una ruta importante para el comercio mundial.

Las fuerzas progubernamentales yemeníes han afirmado que aseguraron el estrecho, mientras que los hutíes anunciaron un supuesto embargo marítimo contra Arabia Saudita y ataques contra objetivos saudíes.

La evolución de los enfrentamientos mantiene bajo presión tanto la seguridad de las instalaciones aéreas como las rutas marítimas de la región. Por ahora, la suspensión de los vuelos en Riad y las advertencias emitidas a los viajeros son algunas de las consecuencias inmediatas del ataque.