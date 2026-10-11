Donald Trump propone llamar “Océano Trump” al Atlántico o al Pacífico y suma los océanos a su lista de lugares que quiere renombrar

Donald Trump sugirió llamar “Océano Trump” u “Océano de las Américas” al océano Atlántico o al Pacífico. | Crédito: REUTERS

El mandatario amplía una serie de iniciativas que también involucran montañas, bases militares, instituciones y aeropuertos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a plantear la posibilidad de cambiar el nombre de un sitio geográfico y sugirió llamar “Océano Trump” u “Océano de las Américas” al océano Atlántico o al Pacífico.

La declaración ocurrió durante un mitin celebrado este sábado en Clarksville, Tennessee, donde el mandatario bromeó sobre la posibilidad de sumar un océano y un gran río a la lista de lugares cuya denominación busca modificar antes de terminar su mandato, según CNN.

La propuesta se suma a otras medidas e iniciativas que han involucrado cuerpos de agua, montañas, bases militares, instituciones culturales, infraestructura de transporte e incluso una moneda con su imagen.

¿Qué dijo Trump sobre cambiar el nombre del Atlántico o el Pacífico?

Durante su intervención en Tennessee, Trump hizo referencia a los lugares cuyo nombre su administración ha buscado modificar y planteó la posibilidad de incluir otro cuerpo de agua en esa lista.

Tenemos el golfo, tenemos un hermoso lago. Entonces necesitamos un río, necesitamos un océano. Estaba pensando en el Atlántico o el Pacífico; los llamaríamos Océano Trump u Océano de las Américas, algo así”, declaró ante sus seguidores.

El comentario se presentó en tono de broma y no estuvo acompañado de un anuncio formal, una orden ejecutiva ni un procedimiento administrativo para cambiar el nombre de alguno de los dos océanos.

La declaración, sin embargo, vuelve a poner sobre la mesa el alcance de las decisiones presidenciales estadounidenses cuando se trata de establecer nombres oficiales dentro de las instituciones federales.

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¿Qué lugares ha cambiado de nombre el Gobierno de Trump?

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump ha impulsado modificaciones en nombres geográficos, instituciones y espacios públicos. De acuerdo con el recuento publicado por Newsweek, estas son algunas de las principales medidas y sus alcances.

Lugares y espacios con cambios de nombre formalizados

Golfo de México a Golfo de América. El 20 de enero de 2025, Trump ordenó a las agencias federales estadounidenses utilizar la denominación “Gulf of America” en sus registros y comunicaciones oficiales.

El 20 de enero de 2025, Trump ordenó a las agencias federales estadounidenses utilizar la denominación “Gulf of America” en sus registros y comunicaciones oficiales. Lago Ontario a Lago América. En agosto de 2026, el mandatario firmó la Orden Ejecutiva 14422 para instruir al Departamento del Interior a actualizar el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos.

En agosto de 2026, el mandatario firmó la Orden Ejecutiva 14422 para instruir al Departamento del Interior a actualizar el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos. Denali a monte McKinley. La misma orden ejecutiva restableció el nombre Mount McKinley para la montaña más alta de América del Norte, ubicada en Alaska. El parque nacional y reserva que la rodea conserva el nombre Denali National Park and Preserve.

La misma orden ejecutiva restableció el nombre Mount McKinley para la montaña más alta de América del Norte, ubicada en Alaska. El parque nacional y reserva que la rodea conserva el nombre Denali National Park and Preserve. Centro Kennedy a Centro Trump-Kennedy. La junta directiva de la institución cultural de Washington incorporó el nombre del presidente a su denominación. La decisión generó una disputa legal sobre la facultad de la junta para modificar el nombre de un memorial establecido por el Congreso.

La junta directiva de la institución cultural de Washington incorporó el nombre del presidente a su denominación. La decisión generó una disputa legal sobre la facultad de la junta para modificar el nombre de un memorial establecido por el Congreso. Instituto de Paz de Estados Unidos a Instituto Donald J. Trump de Paz. La administración colocó el nombre del presidente en la sede de la organización, en Washington, y comenzó a utilizar la nueva denominación mientras continuaba un litigio sobre el control de la institución.

La administración colocó el nombre del presidente en la sede de la organización, en Washington, y comenzó a utilizar la nueva denominación mientras continuaba un litigio sobre el control de la institución. Nueve bases del Ejército estadounidense. En 2025, la administración modificó los nombres de nueve instalaciones militares. Entre los cambios estuvieron Fort Liberty a Fort Bragg y Fort Moore a Fort Benning. También se restablecieron los nombres Fort Pickett, Fort Hood, Fort Gordon, Fort Lee, Fort Polk y Fort Rucker, mientras que Fort Walker pasó a llamarse Fort Anderson-Pinn-Hill.

Lugares que Trump ha propuesto renombrar

Estrecho de Ormuz a estrecho Trump. El mandatario mencionó la posibilidad de utilizar el nombre Trump Strait para esta vía marítima estratégica. Cuando le preguntaron si tenía previsto avanzar con la idea, respondió que solo se había puesto sobre la mesa.

El mandatario mencionó la posibilidad de utilizar el nombre Trump Strait para esta vía marítima estratégica. Cuando le preguntaron si tenía previsto avanzar con la idea, respondió que solo se había puesto sobre la mesa. Penn Station a una estación con el nombre de Trump. En febrero de 2026, surgió una disputa entre Trump y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, sobre quién había propuesto el cambio de nombre de la terminal ferroviaria de Nueva York. La administración posteriormente pidió a los senadores aprobar un cambio, sin especificar una nueva denominación.

En febrero de 2026, surgió una disputa entre Trump y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, sobre quién había propuesto el cambio de nombre de la terminal ferroviaria de Nueva York. La administración posteriormente pidió a los senadores aprobar un cambio, sin especificar una nueva denominación. Aeropuerto Internacional Washington Dulles a una terminal con el nombre de Trump. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó en febrero que el presidente había considerado incorporar su nombre al aeropuerto y a Penn Station.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó en febrero que el presidente había considerado incorporar su nombre al aeropuerto y a Penn Station. Aeropuerto Internacional de Palm Beach a Aeropuerto Internacional President Donald J. Trump. Legisladores de Florida impulsaron la iniciativa para cambiar el nombre de la terminal. La medida está sujeta a la aprobación de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y a un acuerdo que autorice el uso del nombre del presidente.

Otros proyectos e iniciativas que llevan el nombre de Trump

Además de los cambios de nombre y las propuestas pendientes, su administración ha promovido proyectos relacionados con defensa, moneda e infraestructura internacional.

Buques de guerra clase Trump. En diciembre de 2025, Trump y funcionarios de la Armada anunciaron planes para desarrollar una nueva clase de buques, aunque el programa seguía en fase de diseño y la construcción estaba proyectada para principios de la década de 2030.

En diciembre de 2025, Trump y funcionarios de la Armada anunciaron planes para desarrollar una nueva clase de buques, aunque el programa seguía en fase de diseño y la construcción estaba proyectada para principios de la década de 2030. Moneda de un dólar con el retrato de Donald Trump. La Casa de Moneda de Estados Unidos emitió en 2026 una moneda con la imagen del presidente para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país.

La Casa de Moneda de Estados Unidos emitió en 2026 una moneda con la imagen del presidente para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país. Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP). Este es el nombre de un corredor de transporte previsto en Armenia. En enero de 2026, Estados Unidos y Armenia publicaron un marco para su implementación, con el objetivo de conectar Azerbaiyán con su exclave de Najicheván y fortalecer los vínculos comerciales de la región.

¿Puede Donald Trump cambiar por sí solo el nombre de un océano?

La respuesta depende de qué nombre se pretende modificar, de la autoridad que lo estableció y del ámbito en el que se utilizará.

El presidente estadounidense puede ordenar a las agencias federales que empleen determinadas denominaciones y promover cambios en los registros geográficos que administra el Gobierno.

Ese alcance, sin embargo, tiene límites.

Una orden ejecutiva no obliga automáticamente a otros países, gobiernos estatales, organismos internacionales ni empresas privadas a adoptar la misma denominación. Tampoco permite ignorar las atribuciones que corresponden al Congreso cuando el nombre de una institución o instalación está establecido por ley.

Los casos del golfo de México y del lago Ontario muestran cómo una decisión estadounidense puede generar diferencias con otros países, mientras que las controversias sobre el Centro Kennedy y el Instituto de Paz evidencian que también pueden existir límites legales dentro del propio territorio estadounidense.

En consecuencia, aunque Trump puede impulsar el uso de un nombre en documentos y sistemas federales, eso no significa que pueda imponerlo en todo el mundo.

¿Qué pasaría si Estados Unidos intentara renombrar el Atlántico o el Pacífico?

En principio, el Gobierno estadounidense podría intentar establecer una denominación para sus propios registros y comunicaciones oficiales, conforme a los procedimientos aplicables. Sin embargo, esa decisión no bastaría para modificar automáticamente el nombre reconocido o utilizado por otros países.

El Atlántico y el Pacífico son cuerpos de agua que abarcan distintas jurisdicciones y tienen relevancia para la navegación, la investigación científica, la cartografía y las relaciones internacionales.

Por ello, cualquier intento de modificar sus nombres tendría implicaciones que van más allá de una decisión administrativa nacional.

Por ahora, la propuesta de llamarlos “Océano Trump” u “Océano de las Américas” permanece en el terreno de las declaraciones del presidente. No se ha anunciado una medida formal para llevarla a cabo.

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