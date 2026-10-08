Instalan en el Parlamento Europeo una escultura de Donald Trump desnudo como protesta satírica contra su política exterior, climática y visión del poder

La composición muestra a Trump colocado sobre los hombros de un hombre mucho más pequeño.

Una escultura de 2.4 metros representa a Donald Trump desnudo, con un palo de golf y una balanza, mientras permanece sobre los hombros de un hombre de menor tamaño. La obra fue instalada temporalmente en el Parlamento Europeo en Estrasburgo como una protesta satírica del artista danés Jens Galschiøt.

Una representación dorada de Donald Trump completamente desnudo fue instalada en el edificio del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, como parte de una intervención artística de carácter político.

La escultura, titulada La plaga naranja, mide alrededor de 2.4 metros de altura y fue realizada por el escultor danés Jens Galschiøt, conocido por utilizar figuras monumentales para abordar temas como la desigualdad, los derechos humanos y el poder político.

La pieza está cubierta con pan de oro de 23 quilates y presenta al presidente de Estados Unidos con un palo de golf y una pelota con forma de globo terráqueo en una mano, mientras sostiene una balanza con la otra.

¿Qué representa la estatua de Trump?

La composición muestra a Trump colocado sobre los hombros de un hombre mucho más pequeño.

La figura inferior aparece soportando el peso del personaje dorado, una imagen que Galschiøt utiliza como metáfora de las relaciones de poder y de las cargas que, según su interpretación, recaen sobre sectores más vulnerables.

En la base de la escultura aparece una frase satírica atribuida al llamado “Rey de la Injusticia”:

“Estoy sentado sobre la espalda de un hombre. Se hunde bajo mi peso. Haré cualquier cosa para ayudarle. Excepto bajarme de su espalda”.

El mensaje forma parte de la crítica política que el artista pretende transmitir mediante la obra.

Galschiøt presentó la instalación como una “protesta satírica” relacionada con los cambios de la política exterior y climática estadounidense.

“Trump representa una de las mayores amenazas para el orden mundial basado en normas, los valores democráticos y nuestro esfuerzo común por resolver la crisis climática”, afirmó el escultor en un comunicado.

El artista agregó que, desde su perspectiva, es necesario enfrentar lo que considera una influencia destructiva y mantener la cooperación internacional.

Donald Trump descartó prohibir las exportaciones de diésel de Estados Unidos mientras el G7 acordó liberar reservas para aumentar la oferta y contener la presión sobre los precios. (REUTERS)

Una reinterpretación de una obra sobre la desigualdad

La escultura no surgió completamente de cero.

La plaga naranja retoma elementos de una obra anterior de Galschiøt, Survival of the Fattest, una pieza en la que un niño extremadamente delgado carga sobre sus hombros a una mujer de mayor tamaño.

Aquella composición fue concebida como una representación de la desigualdad global y de las relaciones asimétricas entre quienes concentran recursos y quienes soportan las consecuencias.

En la nueva obra, el artista sustituye esa composición por una representación de Trump y modifica los elementos para incorporar referencias al poder político, el comercio, el clima y la posición de Estados Unidos en el escenario internacional.

El globo terráqueo utilizado como pelota de golf refuerza precisamente esa lectura simbólica.

Un eurodiputado danés respalda la instalación

La presentación también recibió el respaldo del eurodiputado danés Per Clausen, quien defendió la exhibición de la pieza dentro del Parlamento Europeo.

“Si alguien es tan susceptible que no puede tolerar que esta escultura se exhiba en el Parlamento Europeo, entonces no tiene cabida en el escenario mundial”, declaró.

La presencia de la obra en una institución política europea convierte la intervención artística en algo más que una exposición convencional: la escultura se presenta deliberadamente dentro del espacio donde se discuten asuntos políticos y europeos.

No obstante, las declaraciones del artista y del eurodiputado representan sus propias posiciones respecto de Trump y no constituyen una valoración institucional del Parlamento Europeo sobre el presidente estadounidense.

No es la primera estatua de Trump desnudo

La representación de Trump desnudo tiene antecedentes en el arte político estadounidense.

En 2016, durante la campaña presidencial que llevó a Trump por primera vez a la Casa Blanca, aparecieron en distintas ciudades de Estados Unidos cinco esculturas de tamaño natural que lo representaban desnudo.

Las piezas estaban acompañadas por placas con la frase “El emperador no tiene huevos”, una referencia satírica a la expresión tradicional de El traje nuevo del emperador.

Años después, antes de las elecciones presidenciales de 2024, otra representación monumental de Trump volvió a llamar la atención.

En aquella ocasión se trató de una escultura de aproximadamente 13 metros de altura que fue trasladada por varios estados considerados políticamente relevantes durante la campaña, entre ellos Nevada, Arizona, Wisconsin y Michigan.

Las obras formaron parte de intervenciones artísticas destinadas a generar debate y atención pública alrededor del entonces candidato republicano.

¿Hasta cuándo estará la estatua de Trump en Estrasburgo?

La instalación de La plaga naranja será temporal.

La escultura permanecerá en Estrasburgo hasta este jueves, según la información difundida sobre la intervención.

Sin embargo, su recorrido no terminará ahí.

Está previsto que la obra vuelva a exhibirse en noviembre, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP31, que se celebrará en Turquía.

Galschiøt también tiene previsto distribuir entre los participantes réplicas en miniatura producidas mediante impresión 3D, llevando la intervención artística más allá de la instalación original.

Arte político dentro de un espacio institucional

La exposición vuelve a colocar a Trump como objeto de una tradición de arte político y sátira visual que utiliza caricaturas monumentales para cuestionar a figuras de poder.

En este caso, la desnudez, el baño de oro, el palo de golf, el globo terráqueo y la balanza funcionan como elementos simbólicos dentro de una composición cuyo mensaje central, de acuerdo con su creador, gira alrededor del poder, la desigualdad y la política internacional.

La obra, además, llega a un espacio particularmente significativo: el Parlamento Europeo, una institución en la que las relaciones entre Europa y Estados Unidos, la política climática y el orden internacional forman parte del debate político.

Por ahora, la escultura permanecerá solamente unos días en Estrasburgo, pero su siguiente aparición está prevista para la COP31 en Turquía, donde el artista pretende ampliar su difusión mediante las réplicas impresas en 3D.