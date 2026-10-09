Joey Evermore alcanzó la cima de El Capitán a los 7 años y superó el récord de su hermano, pero el reto de cinco días con su familia generó denuncias y cuestionamientos sobre los riesgos de la escalada infantil

El Capitán está situada en el Parque Nacional Yosemite, en California, Estados Unidos, cuya pared vertical alcanza aproximadamente 2 mil 308 metros. | Crédito: captura en Instagram (@theevermores)

Joe Evermore habló sobre las quejas recibidas después de que su hijo Joey alcanzara la cima de una de las formaciones rocosas más conocidas de California.

Joe Evermore, un padre originario de Colorado, habló públicamente después de que varias personas presentaran denuncias ante los Servicios de Protección Infantil (CPS, por sus siglas en inglés) para cuestionar su capacidad como padre, luego de que su hijo Joey, de siete años, llegara a la cima de El Capitán, una formación rocosa ubicada en el Parque Nacional Yosemite, en California.

De acuerdo con el testimonio de Evermore recogido por ABC7, las quejas señalaban que él y su esposa exponían al menor a situaciones de peligro durante sus actividades de escalada.

La controversia surgió después de que Joey completara en mayo una ascensión de cinco días junto con su padre y sus hermanos mayores. El niño comenzó el recorrido cuando todavía tenía seis años y cumplió siete durante la expedición.

Con ello, se convirtió en la persona más joven en alcanzar la cima de El Capitán desde que su hermano Sam realizó la misma hazaña a los ocho años, en 2022, según un representante de la familia.

El caso abrió una discusión sobre los riesgos de practicar escalada con menores de edad, las decisiones que corresponden a los padres y los criterios que utilizan las autoridades para determinar si una actividad representa un peligro para un niño.

¿Por qué denunciaron al padre de Joey Evermore?

Joe Evermore explicó a ABC7 que los Servicios de Protección Infantil recibieron varias quejas en las que se cuestionaba la forma en que él y su esposa educaban y cuidaban a sus hijos.

Las denuncias sostenían que los padres ponían en peligro a Joey al permitirle participar en una escalada de gran dificultad a una edad temprana. La preocupación estaba relacionada con los riesgos físicos de la actividad y con la responsabilidad de los adultos de proteger al menor.

Evermore señaló que algunas de las personas que criticaron la expedición no tenían experiencia en escalada, por lo que, a su juicio, desconocían las condiciones y las medidas de seguridad involucradas.

¿Quién es Joey Evermore y cómo llegó a la cima de El Capitán?

Joey Evermore forma parte de una familia de Colorado Springs, Colorado, que practica escalada y organiza retos físicos para sus hijos desde pequeños.

El niño llegó a la cima de El Capitán en mayo, acompañado por su padre, Joe; sus hermanos mayores, Sam y Sylvan; y un equipo que documentaba la expedición para un proyecto audiovisual.

La travesía duró cinco días y coincidió con el cumpleaños número siete de Joey, que celebró durante la escalada.

El logro también tuvo un antecedente familiar. Sam Evermore alcanzó la cima de El Capitán cuando tenía ocho años, en 2022, y posteriormente escaló el Matterhorn, una montaña de los Alpes, a los 11 años, en 2025.

De acuerdo con un representante de la familia, los Evermore realizan estas actividades con la intención de inspirar a otras familias a plantearse objetivos compartidos y trabajar para alcanzarlos.

¿Qué es El Capitán y por qué representa un reto?

El Capitán es una formación rocosa de granito situada en el Parque Nacional Yosemite, en California, Estados Unidos. Su pared vertical alcanza aproximadamente 7 mil 573 pies de altura, equivalentes a unos 2 mil 308 metros.

La formación es conocida entre los escaladores por sus grandes paredes y las exigencias técnicas que implica ascender por ellas. La dificultad depende de la ruta elegida, las condiciones ambientales y la experiencia de quienes participan.

Aunque existen recorridos de senderismo en Yosemite, alcanzar la cima de El Capitán mediante una ascensión por la pared rocosa no equivale a realizar una caminata convencional.

La escalada requiere preparación, equipo especializado, conocimientos técnicos y planificación.

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Joey no fue el primero en alcanzar la cima a una edad temprana

Antes de los hermanos Evermore, Selah Schneiter recibió atención pública por convertirse en 2019 en la persona más joven en alcanzar la cima de El Capitán, cuando tenía 10 años.

Sam Evermore superó posteriormente esa marca al completar la ascensión a los ocho años, en 2022.

Joey, que inició su expedición a los seis y la concluyó a los siete, volvió a establecer una referencia de edad dentro de esta secuencia de ascensos familiares.

La filosofía de Joe Evermore para criar a sus hijos

Joe Evermore ha explicado que su familia procura establecer un objetivo de gran alcance para cada uno de sus hijos a partir de los cinco años.

En declaraciones anteriores a ABC News, señaló que el reto debe ser lo suficientemente importante como para trabajar en él todos los días y que, al mismo tiempo, debe poder realizarse de manera segura.

“Tiene que ser algo tan grande que trabajemos en ello un poco cada día”, explicó al hablar de la preparación de sus cuatro hijos.

El padre también resumió el criterio que, según él, debe orientar estas actividades con una condición central:

Lo más importante es que no puedes morir, así que tienes que hacerlo de forma segura”.

Para Evermore, los objetivos no necesariamente tienen que estar relacionados con el deporte o con escalar montañas. En su opinión, las familias pueden plantearse otras experiencias que impliquen preparación, constancia y convivencia.

Como ejemplo, recomendó comenzar con actividades más pequeñas, organizar un plan y dedicar tiempo de calidad a los hijos.

Lo importante es crear esos vínculos y ayudar a nuestros hijos a convertirse en adultos valientes”, afirmó.

¿Qué se sabe sobre la decisión de los Servicios de Protección Infantil?

Hasta ahora, la información difundida por ABC7 indica que los Servicios de Protección Infantil recibieron varias denuncias relacionadas con la expedición de Joey, pero decidieron no continuar con el caso.

El caso muestra la diferencia entre las críticas públicas a una decisión familiar y una determinación formal de las autoridades. Las preocupaciones sobre la seguridad de un menor pueden dar lugar a una revisión, pero la existencia de denuncias no demuestra por sí misma que haya ocurrido una situación de negligencia.

Por ahora, el hecho confirmado en el relato del padre es que las autoridades no dieron seguimiento a las quejas. Mientras la expedición de Joey continúa generando atención por su edad y por la dificultad de El Capitán, el debate se mantiene entre el deseo de las familias de impulsar a sus hijos a superar retos y la responsabilidad de protegerlos frente a riesgos físicos.

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