Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores de conspirar para torturar a opositores políticos en Venezuela y suma este delito al proceso que enfrentan por narcotráfico

Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan nueva acusación en EEUU por presunta tortura a opositores políticos en Venezuela, mientras esperan juicio por narcotráfico en 2027. | Crédito: REUTERS/Canva

La Fiscalía estadounidense añadió el delito de conspiración para cometer tortura al proceso penal contra Maduro y su esposa, quienes ya enfrentaban cargos por narcotráfico. Flores también solicita salir de prisión por motivos de salud, mientras la fiscalía advierte sobre un posible riesgo de fuga.

ESTADOS UNIDOS.— El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron acusados este jueves 8 de octubre de conspiración para cometer tortura, por su presunta participación en actos de violencia contra opositores políticos para conservar el control del gobierno venezolano. El nuevo señalamiento se suma a los cargos relacionados con narcotráfico que ambos enfrentan en Estados Unidos, aunque las acusaciones todavía deben resolverse ante un tribunal.

De acuerdo con información de Reuters sobre una acusación sustitutiva presentada ante el tribunal federal de Manhattan, el caso incorpora señalamientos de tortura contra adversarios políticos del gobierno de Maduro. La nueva imputación ocurre mientras ambos permanecen detenidos en Nueva York y Flores busca obtener su libertad bajo fianza para someterse a un procedimiento cardíaco. Los fiscales estadounidenses se oponen a esa solicitud.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron detenidos el 3 de enero de 2026 durante una operación militar estadounidense en su residencia de Caracas. Posteriormente, fueron trasladados a Nueva York, donde se declararon inocentes de los cargos por narcotráfico.

La captura puso fin a los 13 años de Maduro al frente de Venezuela. Desde entonces, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, quien anteriormente ocupaba la vicepresidencia, ha incrementado su cooperación con Estados Unidos.

¿De qué acusan ahora a Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos?

La nueva acusación presentada ante la justicia estadounidense señala a Maduro y Flores por conspiración para cometer tortura.

FOTO DE ARCHIVO: Partidarios del Gobierno de Venezuela se manifiestan para exigir la liberación del presidente derrocado Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, dos meses después de su captura por parte de Estados Unidos, en Caracas, Venezuela. 3 de marzo de 2026. | Crédito: REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/ (Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS)

Según la información sobre el documento judicial, el señalamiento está relacionado con presuntos actos de tortura contra opositores políticos en Venezuela, utilizados como mecanismo para mantener el control del poder.

El caso incorpora dos ámbitos de acusaciones penales:

Conspiración para cometer tortura: por su presunta participación en un acuerdo para cometer actos de tortura contra opositores políticos.

Delitos relacionados con narcotráfico: cargos que ambos ya enfrentaban antes de la nueva acusación.

La conspiración para cometer tortura es una acusación distinta de la comisión directa de actos de tortura. Su análisis judicial requiere determinar si existió un acuerdo delictivo y si se cumplen los elementos previstos por la legislación aplicable.

Hasta el momento, la información disponible no detalla los nombres de las presuntas víctimas, los episodios concretos incluidos en la acusación ni las pruebas que los fiscales utilizarán para sostener este nuevo cargo.

La presentación de una acusación no equivale a una condena. La responsabilidad penal de ambos deberá determinarse durante el proceso judicial.

¿Cuándo fueron detenidos Maduro y Flores y dónde permanecen encarcelados?

Maduro y Flores fueron capturados el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas militares estadounidenses realizaron una operación en su domicilio de Caracas.

Tras su detención, fueron trasladados a Estados Unidos para comparecer ante la justicia federal por los cargos de narcotráfico.

El capturado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, asisten a su comparecencia con los abogados defensores Barry Pollack y Mark Donnelly para enfrentarse a cargos federales estadounidenses que incluyen narcoterrorismo, conspiración, narcotráfico, blanqueo de dinero y otros, en el Tribunal Daniel Patrick Moynihan de Estados Unidos en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. 5 de enero de 2026 en este boceto de la sala. | Crédito: REUTERS/Jane Rosenberg (Jane Rosenberg/REUTERS)

Desde entonces, permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

Ambos se declararon inocentes de las acusaciones relacionadas con drogas, por lo que el proceso continúa sin que exista una sentencia condenatoria en su contra.

El juicio está programado para el 1 de junio de 2027, de acuerdo con el calendario judicial citado en la información disponible.

¿Qué actos de tortura señala la nueva acusación contra Maduro?

De acuerdo con Associated Press, la acusación presentada en Nueva York sostiene que Maduro y Flores habrían autorizado y supervisado prácticas de tortura, detenciones arbitrarias y violencia contra opositores durante su permanencia en el poder.

Entre los métodos señalados en el expediente se encuentran:

Descargas eléctricas contra personas detenidas.

Golpes y agresiones físicas.

Métodos de asfixia.

Amenazas contra familiares de los detenidos, incluidos sus hijos.

Uso de la detención y la violencia como mecanismos de presión política.

Las acusaciones también están relacionadas con el presunto maltrato de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Los hechos descritos forman parte de los señalamientos de la fiscalía y todavía no constituyen hechos probados mediante una sentencia.

¿Por qué Cilia Flores solicita salir de prisión en Estados Unidos?

Mientras enfrenta los cargos penales, Cilia Flores busca obtener su libertad bajo fianza por motivos de salud.

Nicolás Maduro junto a Cilia Flores, su esposa. | Crédito: REUTERS

Sus abogados solicitaron al juez federal Alvin Hellerstein que permita su traslado a una residencia en el área de Nueva York para someterse a un procedimiento cardíaco y recuperarse fuera del centro penitenciario.

La defensa argumenta que Flores necesita atención médica y que puede permanecer bajo vigilancia sin representar un peligro para la comunidad.

La propuesta contempla:

Permanecer en una residencia privada en el área de Nueva York.

Contar con seguridad privada durante las 24 horas.

Someterse al procedimiento médico y continuar su recuperación.

Cubrir los gastos mediante recursos del Gobierno de Venezuela.

Según Reuters, Estados Unidos autorizó al Gobierno venezolano a pagar los honorarios legales de Maduro y Flores. La defensa también planteó que ese gobierno cubra los costos de la vigilancia privada.

La audiencia para analizar la solicitud estaba programada para este jueves 8 de octubre, a las 10:30 horas de Nueva York (14:30 GMT).

¿Por qué la Fiscalía de Estados Unidos se opone a liberar a Cilia Flores?

Los fiscales federales de Manhattan consideran que Flores debe continuar detenida mientras enfrenta el proceso penal.

La fiscalía sostiene que la ex primera dama ha recibido atención médica adecuada en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Foto: Pixabay

Además, argumenta que permitir su salida podría representar un riesgo “extremo” de fuga y un peligro para la comunidad, incluida la posibilidad de intimidación de testigos.

Los fiscales también cuestionan que una persona acusada pueda financiar su propia vigilancia fuera de prisión, debido a que otros procesados no tienen los recursos económicos para acceder a esa alternativa.

La decisión sobre la libertad bajo fianza corresponde al juez Alvin Hellerstein. Una eventual autorización no eliminaría los cargos ni pondría fin al proceso penal.

¿Quién es Cilia Flores y qué otras acusaciones enfrenta?

Antes de convertirse en primera dama de Venezuela, Cilia Flores ocupó cargos dentro de las instituciones del país.

Entre sus antecedentes políticos se encuentran:

Fue fiscal general de Venezuela.

Presidió la Asamblea Nacional.

Posteriormente se convirtió en primera dama durante el gobierno de Nicolás Maduro.

Además de las acusaciones relacionadas con narcotráfico y la nueva imputación por conspiración para cometer tortura, los fiscales estadounidenses sostienen que Flores recibió cientos de miles de dólares en sobornos de un narcotraficante.

Esta acusación forma parte de los señalamientos que deberá enfrentar ante la justicia estadounidense y no constituye una condena.

¿Qué sigue en el proceso judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores?

La incorporación del delito de conspiración para cometer tortura amplía el caso penal contra el expresidente venezolano y su esposa.

Por ahora, existen tres asuntos centrales que deberán resolverse:

La nueva acusación: los fiscales tendrán que presentar las pruebas que respalden los señalamientos relacionados con tortura.

La situación de Cilia Flores: el juez deberá resolver su solicitud de libertad bajo fianza por motivos médicos.

El juicio: el proceso contra ambos tiene como fecha programada el 1 de junio de 2027, aunque el calendario podría modificarse por decisiones judiciales.

También está prevista una audiencia para el 17 de noviembre de 2026 relacionada con cuestiones legales planteadas por la defensa.

El caso continúa ante la justicia federal de Estados Unidos mientras Venezuela permanece bajo el gobierno de Delcy Rodríguez.

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