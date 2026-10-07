Nuevos cargos por tortura se le sumarían a Nicolas Maduro y a Cilia Flores por presos estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela, según CNN

Una fuente familiarizada con la investigación indicó que el anuncio podría ocurrir tan pronto como el jueves.

VENEZUELA.- Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, podrían enfrentar nuevos cargos federales en Estados Unidos relacionados con la presunta tortura de estadounidenses detenidos en cárceles de Venezuela, de acuerdo con varias fuentes familiarizadas con la investigación.

Los fiscales federales podrían anunciar las nuevas acusaciones tan pronto como este jueves 8 de octubre. CNN fue el primer medio en informar sobre la posibilidad de las nuevas acusaciones, según CBS News.

La información todavía no representa una acusación formal: un portavoz del Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios y el abogado de Maduro, Barry Pollack, dijo que no había recibido notificación sobre nuevos cargos, según CBS.

¿Por qué Nicolás Maduro podría enfrentar nuevos cargos en Estados Unidos?

Las posibles nuevas acusaciones estarían relacionadas con la presunta tortura de más de una docena de estadounidenses que fueron detenidos en Venezuela durante el gobierno de Maduro.

De acuerdo con las fuentes citadas por CBS News, otros individuos también podrían ser acusados por su presunta participación en los hechos.

Por ahora, no se han dado a conocer públicamente los delitos concretos que integrarían una eventual nueva acusación ni el número definitivo de personas que serían imputadas. Por ello, el caso debe describirse como una posible ampliación del proceso penal, no como cargos ya presentados.

Maduro y Flores han solicitado al juez federal Alvin K. Hellerstein que desestime la acusación relacionada con narcotráfico, argumentando que tienen inmunidad por haber sido dirigentes de un Estado extranjero.

¿Cuándo podrían anunciarse los nuevos cargos?

Una fuente familiarizada con la investigación indicó que el anuncio podría ocurrir tan pronto como el jueves.

La fecha coincide con una audiencia de fianza programada para Cilia Flores ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. El juicio de la causa que ya enfrenta fue fijado provisionalmente para junio de 2027, según la información proporcionada por CBS News. Maduro enfrenta una acusación federal relacionada con narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos vinculados con armas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que la acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York incluye cuatro cargos contra Maduro:

Conspiración para cometer narcoterrorismo.

Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.

Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

La acusación sostiene que Maduro y otros funcionarios venezolanos participaron durante años en una estructura de narcotráfico. El expediente judicial señala que los fiscales lo responsabilizan de estar al frente de una organización que habría facilitado el traslado de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.

Los cargos son acusaciones y, conforme al sistema judicial estadounidense, los acusados se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad.

¿Qué ha dicho la defensa de Maduro sobre el proceso?

Maduro y Flores han solicitado al juez federal Alvin K. Hellerstein que desestime la acusación relacionada con narcotráfico, argumentando que tienen inmunidad por haber sido dirigentes de un Estado extranjero.

El juez aún debe escuchar los argumentos correspondientes sobre esas solicitudes, según la información proporcionada en el cable.

La defensa tampoco ha sido notificada, hasta ahora, de una eventual acusación adicional por la presunta tortura de estadounidenses. Barry Pollack declaró a CBS News que no había recibido información sobre nuevos cargos.

¿Qué otros elementos forman parte de la investigación sobre el gobierno de Maduro?

El proceso contra Maduro se relaciona con una investigación federal estadounidense que durante años ha involucrado a funcionarios y antiguos colaboradores del gobierno venezolano.

Uno de ellos es Alex Saab, quien en 2026 se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para lavar instrumentos monetarios en un caso relacionado con sobornos y contratos públicos. El Departamento de Justicia informó que Saab aceptó responsabilidad por su participación en el esquema y que enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión; todavía no se había fijado fecha para su sentencia al momento del comunicado.

El expediente contra Maduro tiene como antecedente una acusación federal presentada en marzo de 2020. El Departamento de Justicia indicó entonces que Maduro y otros altos funcionarios venezolanos enfrentaban cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

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¿Qué sigue para Nicolás Maduro y Cilia Flores?

El siguiente punto relevante es la audiencia de Cilia Flores ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York y, en paralelo, cualquier anuncio que realice el Departamento de Justicia sobre las posibles nuevas acusaciones.

Hasta que exista una acusación formal, la presunta tortura de estadounidenses debe atribuirse a las fuentes que reportaron la investigación. La información oficial sobre nuevos cargos deberá provenir del Departamento de Justicia o de documentos presentados ante el tribunal federal correspondiente.

El proceso penal ya existente continúa separado de cualquier eventual acusación adicional.