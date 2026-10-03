Mientras que los venezolanos permanecen más de 12 horas sin luz y salen a las calles a protestar, Delcy Rodríguez afirmó que ya pueden acceder a repuestos para el sistema eléctrico

La información fue presentada durante una sesión del Consejo Nacional de Economía en Caracas y complementada con declaraciones del ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, así como reportes de Reuters y medios venezolanos Foto: Especial.

Rodríguez añadió que el sector privado podría utilizar esos instrumentos para ampliar sus operaciones y sostuvo que Venezuela cuenta con capacidad industrial instalada.

VENEZUELA.- La falta de electricidad en Venezuela no es un tema nuevo, porque desde hace casi 10 años el país viene presentando graves fallas en el Sistema Eléctrico Nacional y con la promesa repetida de que ya está en recuperación.

Esta semana las calles empezaron a “calentarse” con protestas de venezolanos, quienes expresaron el padecimiento de permanecer hasta un día de 12 horas sin electricidad en sus viviendas. Está situación también está afectando a los comercios y pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró este viernes que el Gobierno ya puede acceder a repuestos y tecnología para recuperar la infraestructura eléctrica.

La información fue presentada durante una sesión del Consejo Nacional de Economía en Caracas y complementada con declaraciones del ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, así como reportes de Reuters y medios venezolanos

Las protestas no cesan pese a promesas

Durante los últimos días se registraron protestas en diferentes estados. Entre las formas de manifestación se encuentran:

Cacerolazos durante varias noches.

Cierres de carreteras y avenidas.

Quema de neumáticos.

Concentraciones frente a sedes públicas.

Manifestaciones frente a instalaciones de Corpoelec.

Reclamos por la falta de información sobre los horarios de los cortes.

En San Mateo, estado Aragua, cientos de vecinos recorrieron las calles con banderas, pancartas y cacerolas hasta llegar a la sede de la Alcaldía para exigir respuestas. La noche del jueves 1 de octubre también se reportaron manifestaciones en al menos seis estados.

En Carabobo, habitantes bloquearon tramos de la Autopista Regional del Centro después de permanecer durante horas sin electricidad. También se registraron protestas en San Joaquín, Guacara, San Diego, Naguanagua y Los Guayos.

En La Cañada de Urdaneta, Zulia, medios venezolanos reportaron la presencia de organismos de seguridad y el uso de gases lacrimógenos durante una protesta.

Lo que ocurrirá en Venezuela, según las autoridades

Venezuela puso en marcha un plan para incorporar 1,300 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Nacional durante el último trimestre de 2026.

El Gobierno sostiene que la recuperación de la generación eléctrica permitirá reducir la frecuencia de los apagones. Para ello contempla poner nuevamente en operación unidades de generación en Planta Centro y sumar capacidad en Zulia, una de las regiones que ha reportado más interrupciones.

El ministro Rolando Alcalá informó que el programa contempla 1,300 MW adicionales durante el último trimestre del año.

El plan incluye dos componentes principales:

Planta Centro: una unidad aportaría alrededor de 600 MW a la zona centro-oeste del país.

una unidad aportaría alrededor de 600 MW a la zona centro-oeste del país. Estado Zulia: siete unidades sumarían una capacidad conjunta de 500 MW.

siete unidades sumarían una capacidad conjunta de 500 MW. El resto de la capacidad anunciada forma parte de otras acciones previstas dentro del programa de recuperación del sistema.

Alcalá indicó que una de las unidades de Planta Centro entraría en funcionamiento en los días siguientes al anuncio.

La meta oficial es aumentar la generación disponible y, con ello, reducir los cortes que se han intensificado en las últimas semanas.

¿Por qué Venezuela enfrenta más apagones?

El Gobierno ha señalado varios factores para explicar el aumento de la demanda y las dificultades para mantener estable el suministro.

Alcalá atribuyó parte del incremento de la demanda a la recuperación de la actividad económica y a las altas temperaturas asociadas con las condiciones climáticas que las autoridades relacionan con el fenómeno de El Niño.

El ministro también señaló que los terremotos registrados en junio retrasaron trabajos de reparación que ya estaban programados para infraestructura eléctrica.

La explicación oficial convive con otro dato reportado por Reuters. Según información publicada por la agencia, Venezuela enfrenta un déficit de generación superior a 1,500 MW y alrededor de 40% de los 32,800 MW de capacidad instalada estaría operativo.

Esta última cifra corresponde al reporte citado por Reuters y no debe confundirse con la capacidad que el Gobierno pretende incorporar durante el último trimestre.

¿Qué dijo Delcy Rodríguez sobre la recuperación del sistema eléctrico?

Durante la sesión del Consejo Nacional de Economía, Rodríguez aseguró que las condiciones para reparar la infraestructura eléctrica han cambiado debido al acceso a proveedores.

“Estamos en un proceso de recuperación del sistema eléctrico nacional, en condiciones muy distintas, porque ya podemos acceder a proveedores de repuestos, tecnología, que nos permita recuperar el sistema eléctrico, consolidarlo”, afirmó.

La declaración apunta a una de las dificultades que el Gobierno identifica para la recuperación del sistema: la disponibilidad de piezas, equipos y tecnología necesarios para reparar y mantener las instalaciones de generación.

El anuncio, sin embargo, se produce mientras distintas comunidades continúan reportando interrupciones prolongadas.

Zulia está entre las regiones que recibirán nueva capacidad

El estado Zulia ocupa un lugar central dentro del programa anunciado por el Gobierno.

La región, ubicada en el noroeste del país, ha registrado parte de las fallas de suministro denunciadas durante las últimas semanas. Por ello, la incorporación de siete unidades con una capacidad conjunta de 500 MW busca reforzar la generación disponible para la zona.

El objetivo oficial es que esa capacidad contribuya a estabilizar el servicio y disminuir la duración o frecuencia de los cortes.

Mientras tanto, habitantes de distintas localidades de Zulia han salido a las calles para reclamar por la falta de electricidad y exigir información sobre los horarios de los racionamientos.

¿Cuántas horas duran los cortes de electricidad?

Los testimonios recogidos en distintas localidades señalan interrupciones que pueden durar más de 10 o 12 horas al día, mientras algunos habitantes han denunciado cortes de hasta 16 horas.

La duración cambia dependiendo de la región y de las condiciones del sistema. Por ello, las cifras de duración corresponden a reportes de habitantes y medios locales, y no a un promedio nacional establecido en la información disponible.

Uno de los reclamos recurrentes de las comunidades es precisamente la falta de información clara sobre cuándo comenzarán y terminarán los cortes.

La falta de generación tiene consecuencias que van más allá de los hogares.

Reuters reportó que las deficiencias del sistema eléctrico representan también un obstáculo para los planes de expansión de la industria petrolera venezolana.

El dato adquiere relevancia porque el Gobierno busca impulsar la actividad económica y aumentar la producción en distintos sectores.

Durante la sesión del Consejo Nacional de Economía, Rodríguez afirmó que Venezuela registró un crecimiento de al menos 6.5% durante el tercer trimestre, de acuerdo con las cifras presentadas por el propio Gobierno.

Según esa exposición, el resultado llevaría al país a 22 trimestres consecutivos de expansión económica.

Estos datos corresponden a las cifras divulgadas por las autoridades venezolanas y deben distinguirse de las estimaciones o mediciones que puedan publicar posteriormente organismos independientes.

Gobierno también busca financiamiento para empresas y productores

La electricidad no fue el único tema de la reunión del Consejo Nacional de Economía.

Rodríguez también habló sobre una reunión con representantes de BID Invest, brazo del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo dedicado al sector privado.

La presidenta encargada sostuvo que ese contacto podría facilitar mecanismos de financiamiento para empresarios, productores y emprendedores venezolanos.

“Este encuentro con representantes de BID Invest nos va a permitir algo que el Consejo Nacional de Economía siempre ha reclamado para nuestros empresarios, productores y emprendedores; contar con mecanismos de financiamiento para la actividad económica en Venezuela”, afirmó.

Rodríguez añadió que el sector privado podría utilizar esos instrumentos para ampliar sus operaciones y sostuvo que Venezuela cuenta con capacidad industrial instalada.

La intención expresada por el Gobierno es extender esos mecanismos a distintos sectores productivos.

“De tal manera que esta nueva agenda de trabajo llegue para toda Venezuela, para todos los venezolanos”, dijo.

Los terremotos de junio también forman parte del contexto

La crisis eléctrica coincide con las consecuencias todavía visibles de los terremotos registrados el 24 de junio.

Familias damnificadas realizaron una protesta en Caracas la noche del jueves y bloquearon la avenida Bolívar para exigir respuestas sobre la reparación de sus viviendas y el cumplimiento de las ayudas anunciadas después de los sismos.

Los manifestantes denunciaron que algunas familias continúan viviendo en carpas más de tres meses después de los terremotos.

También reclamaron retrasos en la entrega de materiales para reparar las viviendas y pidieron información sobre cuándo podrán regresar de manera definitiva a sus hogares.

Según el último balance oficial citado por medios venezolanos, 59,109 viviendas fueron evaluadas después de los terremotos y 10,696 fueron clasificadas como de “alto riesgo”.

El impacto de los sismos es relevante para entender el contexto actual porque, según el ministro de Energía Eléctrica, los trabajos relacionados con la infraestructura energética también sufrieron retrasos.

¿Qué sigue para el sistema eléctrico venezolano?

El Gobierno plantea que el siguiente objetivo es incorporar los 1,300 MW anunciados antes de que termine 2026.

La primera referencia será la entrada en operación de la unidad de Planta Centro y posteriormente la incorporación de las siete unidades previstas para Zulia.

La efectividad del programa dependerá de que esa capacidad realmente quede disponible para el sistema y pueda mantenerse operativa.

Por ahora, el anuncio gubernamental convive con un escenario de cortes prolongados, protestas en diferentes estados y reclamos por falta de información.

En ese contexto, la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional se ha convertido en uno de los principales retos de las autoridades venezolanas para los últimos meses del año, tanto por su impacto en los hogares como por las consecuencias que tiene sobre comercios, producción y actividad petrolera.