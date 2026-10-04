Mientras en México la jubilación se mantiene en 65 años, en Japón retirarse no significa dejar de trabajar y muchos adultos mayores siguen activos hasta los 70

Japón combina una edad formal de retiro con incentivos para que las personas mayores sigan trabajando

Japón combina una edad formal de retiro con incentivos para que las personas mayores sigan trabajando, en contraste con el modelo mexicano basado en el retiro definitivo

En Japón, uno de los países con mayor envejecimiento poblacional del mundo, cumplir la edad de jubilación no implica dejar de trabajar. Aunque la pensión pública se activa a los 65 años, millones de adultos mayores continúan activos laboralmente, ya sea por decisión personal o bajo esquemas incentivados por el Estado. En México, en cambio, la jubilación sigue entendida como el cierre formal de la vida laboral, una diferencia que refleja cómo cada país responde al aumento en la esperanza de vida.

A qué edad se jubilan en Japón

En Japón, la edad estándar para recibir la pensión pública es de 65 años, pero el sistema está diseñado para ser flexible:

Muchas empresas ofrecen contratos especiales para trabajadores mayores de 65 años .

para trabajadores mayores de . El gobierno impulsa políticas para extender la vida laboral hasta los 70 años de forma voluntaria .

de forma . Es posible combinar pensión e ingresos laborales sin perder el derecho al beneficio.

La jubilación funciona más como una transición gradual que como un punto final.

Por qué Japón optó por extender la vida laboral

La decisión responde a una realidad demográfica y económica clara:

Japón tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo.

del mundo. La población joven disminuye año con año.

año con año. Cada vez hay menos trabajadores activos sosteniendo el sistema de pensiones.

Ante este escenario, el país optó por redefinir el concepto de jubilación, integrando a los adultos mayores como parte activa de la economía.

Mientras en México la edad legal de jubilación se mantiene en 65 años para acceder a una pensión completa, en Alemania los trabajadores deben permanecer más tiempo en el mercado laboral (IA)

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Qué consecuencias tiene para los trabajadores japoneses

Este modelo genera efectos específicos:

Muchos adultos mayores siguen trabajando por elección , no solo por necesidad.

, no solo por necesidad. Se desarrollan empleos adaptados a ritmos y capacidades de edades avanzadas.

a ritmos y capacidades de edades avanzadas. El paso del trabajo al retiro es progresivo, no abrupto.

Sin embargo, algunos prolongan su vida laboral para mantener su nivel de ingresos, ya que la pensión pública no siempre cubre todos los gastos.

Cómo funciona la jubilación en México

En México, la jubilación mantiene un esquema más tradicional:

La edad para acceder a una pensión por vejez es de 65 años , con retiro anticipado desde los 60 años bajo ciertas condiciones.

es de , con retiro anticipado desde los bajo ciertas condiciones. El monto depende del ahorro en Afore , las semanas cotizadas y el salario registrado .

, las y el . La jubilación suele marcar el fin definitivo de la vida laboral .

. Existen pocos incentivos para seguir trabajando formalmente después del retiro.

Ventajas y desventajas frente al modelo mexicano

Ventajas del modelo japonés:

Mayor integración social y laboral de los adultos mayores.

de los adultos mayores. Menor presión inmediata sobre el sistema de pensiones.

sobre el sistema de pensiones. Más opciones para complementar ingresos en la vejez.

Desventajas:

No todos los empleos son adecuados para edades avanzadas .

. Puede existir presión social para continuar trabajando.

En México, aunque el retiro es más claro y definitivo, las pensiones suelen ser más bajas y el margen para mantenerse activo es limitado.

España elevó su edad legal de jubilación y endureció los requisitos de cotización, mientras México conserva una referencia fija

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Por qué esta comparación importa a México

El caso japonés muestra que la jubilación puede entenderse como una etapa flexible, no necesariamente como un retiro absoluto. Para México, observar este modelo ayuda a dimensionar que el debate sobre pensiones va más allá de la edad y el monto, y se relaciona con cómo integrar a una población que vive más años y busca seguir siendo productiva.

En un contexto global de envejecimiento acelerado, los países están replanteando cómo y cuándo se deja de trabajar. Japón eligió alargar la vida laboral para sostener su sistema; México mantiene un modelo de retiro fijo con retos propios. Comparar ambos esquemas permite entender que jubilarse no significa lo mismo en todos los países, y que cada sistema responde a realidades demográficas, económicas y culturales distintas.