Fuerte granizada golpea Asunción y San Lorenzo en Paraguay, rompe parabrisas, daña viviendas y deja 58 líneas eléctricas fuera de servicio mientras continúan las alertas por tormentas

58 líneas quedaron fuera de servicio durante la tarde y noche del sábado en Paraguay. | Crédito: captura en redes sociales

Habitantes de San Lorenzo y otras ciudades compartieron imágenes de los grandes bloques de hielo que cayeron en pocos minutos.

Una fuerte tormenta acompañada de granizo, lluvias intensas y ráfagas de viento provocó daños durante la tarde y noche de este sábado en Asunción, Paraguay, y en distintas ciudades cercanas.

El temporal dejó vehículos con parabrisas rotos y carrocerías dañadas, además de afectaciones en techos de viviendas y cortes de energía eléctrica.

La información fue reportada por ABC Color con base en datos de EFE y declaraciones de fuentes oficiales, entre ellas la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

En redes sociales comenzaron a circular fotografías y videos de calles inundadas y de los grandes bloques de hielo que cayeron durante el fenómeno.

¿Qué pasó durante la tormenta en Paraguay?

El temporal se presentó mientras las autoridades mantenían una alerta meteorológica por lluvias intensas y tiempo severo puntual.

La DMH había advertido sobre la presencia de un sistema de tormentas que afectaría principalmente a la Región Oriental de Paraguay. El pronóstico contemplaba:

Lluvias moderadas a fuertes.

Caída de granizo.

Ráfagas de viento cercanas o superiores a 100 kilómetros por hora.

Posibilidad elevada de fenómenos severos de manera puntual.

Durante el desarrollo de la tormenta, habitantes de Asunción y ciudades cercanas documentaron la caída de granizo y los efectos del viento y la lluvia. Las imágenes mostraron calles con acumulación de agua y pedazos de hielo de gran tamaño.

Totalmente fuera de serie esto pic.twitter.com/caUppyn5QG — 𓆩 Bernaissj 𓆪 #12 (@El_Bernxis) October 3, 2026

¿Qué daños dejó el granizo?

Uno de los principales problemas reportados fueron los daños en vehículos.

En San Lorenzo, varios barrios registraron una intensa granizada durante la noche. ABC Color identificó afectaciones en La Encarnación, Barcequillo, Miraflores, Ñu Pora, San Rafael, Florida y algunas zonas del microcentro.

Habitantes de esos sectores reportaron parabrisas rotos y daños en las carrocerías.

En pocos minutos pasó todo. Ni siquiera tuvimos tiempo de salir a cambiar los vehículos de lugar o por lo menos poner algo para resguardar”, relató una vecina del barrio Miraflores, citada por ABC Color.

Otro poblador, Adrián Bellassai, describió las consecuencias que encontró en los automóviles: “Parabrisas destruidos, y la cantidad de abolladuras ni que decir”.

El tamaño del granizo también llamó la atención de los habitantes. Algunas personas compararon los bloques de hielo con pelotas de ping pong, mientras que otras señalaron que incluso habrían superado esa dimensión.

Large hailstones pounded parts of Paraguay’s capital, breaking windows and denting cars, as heavy rain and strong winds swept across the country. pic.twitter.com/WEaJ9uIuV6 — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 4, 2026

¿Qué ciudades fueron afectadas?

El temporal alcanzó a Asunción y a varias localidades del departamento Central. Entre las zonas mencionadas en los reportes se encuentran:

Asunción

San Lorenzo

Ñemby

Fernando de la Mora

Lambaré

Luque

En estas localidades se difundieron imágenes de la tormenta y sus consecuencias, particularmente de la granizada y de las inundaciones en calles.

La intensidad no fue uniforme en todos los sectores. Mientras algunas zonas reportaron principalmente lluvia y viento, en otras la caída de granizo provocó daños materiales en cuestión de minutos.

Granizada en Asunción - Barrio Hipódromo



Nunca vi una tan violenta pic.twitter.com/bh0Vnw0EBS — Ariel Basualdo (@aisman6) October 3, 2026

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¿Cuántas zonas se quedaron sin electricidad?

La tormenta también provocó interrupciones en el suministro eléctrico.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) activó un código amarillo para atender a los usuarios afectados y brindar una “atención inmediata y continua”.

De acuerdo con el reporte de la empresa, 58 líneas quedaron fuera de servicio durante la tarde y noche del sábado.

Posteriormente, 39 de esas líneas ya habían sido restablecidas, mientras continuaban las labores para recuperar el suministro en los sectores que permanecían afectados.

La caída de ramas, daños en infraestructura y otros efectos asociados al viento y la tormenta pueden provocar interrupciones eléctricas durante este tipo de fenómenos, por lo que las autoridades mantienen operativos de atención mientras se normaliza el servicio.

¿Por qué cayó granizo de ese tamaño?

El director de Meteorología e Hidrología, Eduardo Mingo, explicó en declaraciones a radio Ñandutí que este tipo de tormentas es “típico de la temporada” de primavera en el Cono Sur.

Sin embargo, señaló que la intensidad de la tormenta y de la granizada pudo haber sido probablemente “amplificada” por la influencia del fenómeno de El Niño.

Esto significa que el granizo forma parte de los fenómenos que pueden presentarse durante sistemas de tormentas fuertes, pero las condiciones atmosféricas pueden contribuir a que determinados eventos tengan una mayor intensidad.

¿Seguirán las lluvias y tormentas fuertes en Paraguay?

La posibilidad de nuevas tormentas forma parte del escenario previsto por la DMH.

El organismo meteorológico señaló que el sistema de tormentas afectaría especialmente a la Región Oriental de Paraguay, con una probabilidad elevada de que se presenten episodios de tiempo severo de manera puntual.

Además de las lluvias, el pronóstico contempla ráfagas cercanas o superiores a 100 kilómetros por hora y caída de granizo.

Por ello, ante la presencia de nuevas tormentas, es importante mantenerse atento a los avisos oficiales y evitar permanecer cerca de árboles, estructuras que puedan desprenderse o zonas propensas a inundaciones.

¿Qué relación tiene El Niño con las lluvias en Paraguay?

El episodio de granizo ocurre en un contexto en el que Paraguay se prepara para un periodo de El Niño de fuerte intensidad.

El Gobierno paraguayo anunció el pasado 15 de julio que esperaba que este fenómeno se extendiera entre agosto de 2026 y marzo de 2027.

Entre los posibles efectos señalados por las autoridades se encuentran lluvias intensas y crecidas de los principales ríos del país.

El Niño es un fenómeno climático que puede modificar los patrones de temperatura y precipitación en distintas regiones. Sus efectos no significan que todas las lluvias o tormentas sean provocadas directamente por este fenómeno, pero sí puede influir en determinadas condiciones atmosféricas.

¿Qué hacer durante una tormenta con granizo?

Ante una tormenta con posibilidad de granizo y fuertes vientos, las recomendaciones básicas de seguridad incluyen:

Permanecer bajo techo mientras dure el fenómeno.

Alejarse de ventanas y cristales.

No intentar mover vehículos durante la tormenta si existe riesgo para la integridad física.

Evitar permanecer debajo de árboles o estructuras que puedan caer.

No circular por calles inundadas.

Mantenerse atento a los avisos de las autoridades meteorológicas y de protección civil.

Si se presenta un corte de luz, evitar manipular instalaciones eléctricas dañadas.

El temporal registrado en Paraguay muestra cómo una tormenta puede generar afectaciones en pocos minutos. Aunque las autoridades habían advertido sobre la posibilidad de tiempo severo, la intensidad del granizo sorprendió a habitantes de distintas localidades y provocó daños principalmente en vehículos y viviendas.

Mientras la ANDE continúa con la recuperación del servicio eléctrico, la DMH mantiene el llamado a seguir las condiciones meteorológicas ante la posibilidad de nuevas tormentas.

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